Christian Nodal estalla en redes sociales y reveló que le dolieron las burlas y la falta de empatía

Christian Nodal no deja de estar en medio de múltiples escándalos. En semanas recientes se vio envuelto en una guerra de dimes y diretes con su ex suegra, Belinda Schüll, madre de su ex prometida para después dar paso a otra batalla en redes sociales con J Balvin.

Tras estos inconvenientes en los que se ha visto envuelto, el cantante mexicano decidió que después de reaccionar de manera negativa a la fotografía que publicó J Balvin en su cuenta de Instagram, en la cual hace una comparativa de su look con el del intérprete del regional mexicano, lo mejor era lanzar una canción de este problema y de otros que trae cargando.

De hecho, esto provocó que el ex prometido de Belinda publicará una tiradera en contra del representante del género urbano, ocasionando así que muchos de los fans del exitoso reggaetonero se volcaran en contra del mexicano.

Sin embargo, este conflicto no concluyó ahí, pues, así como J Balvin decidió hacer otra publicación en contra de Nodal, este hizo lo propio en sus historias de Instagram, donde aseguró que le dolieron las críticas que recibió a raíz de la exhibición del intérprete de ‘6 AM’.

“Me dolieron las burlas y la gran exposición. respondí y siguió subiendo de nivel con burlarse por no llegar al Estadio de Medellín, mi aspecto físico, los tatuajes de mi ex. Yo tengo derecho a qué gente que no tiene ni idea de mí me conozca por mi talento y no por todo lo morboso”, expuso Nodal en su cuenta de Instagram.

Ante esto, el intérprete de ‘Botella tras botella’ aseguró que “no es que le falte humor”, sino que al mundo le falta empatizar, esto en referencia a las continuas críticas de las que ha sido víctima a causa de la exhibición mediática.

Tras la publicación de su polémica insta storie, algunos de sus detractores no dudaron en emitir su opinión al respecto, asegurando que él fue el primero que decidió ponerse en medio de la ola de críticas al tratar de exhibir a Belinda.

Esto en referencia a la filtración de las conversaciones que hizo Nodal hace algunas semanas y que le costaron la desaprobación de muchos usuarios de Internet, que lejos de darle la razón, calificaron su manera de actuar como la propia de alguien “ardido”.

Por ello, algunos internautas aseguraron que es muy sencillo ser quien critica y no quien es criticado, cuestión que evidencia, según ellos, la falta de coherencia entre lo que hace y lo que dice el ídolo del regional mexicano.

