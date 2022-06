Aleida Núñez presume sus estilizadas piernas con mini short rojo desde su camerino

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Una vez más, Aleida Núñez subió la temperatura en redes sociales posando con un diminuto conjunto de short que dejó al descubierto sus encantadoras piernas, sesión de fotos que realizó mientras espera su turno para grabar en la telenovela de TelevisaUnivision ‘Corazón Guerrero‘.

Aleida Núñez ha ganado popularidad tras más de 20 años de trayectoria artística, tiempo en el que se ha desempeñado como actriz, cantante y bailarina. Pero su carrera ha dado un nuevo giro dentro de las redes sociales donde se muestra más sensual que nunca con atrevidas prendas que provocan la admiración de sus fans.

Es así como en una de las más recientes publicaciones dentro de su perfil oficial de Instagram combinó las facetas de actriz y modelo, pues durante sus ratos libres en las grabaciones de la telenovela ‘Corazón Guerrero’, en la que da vida al personaje de Selena, se dejó ver con un diminuto short rojo y top que confirmaron por qué es una de las celebridades favoritas del público.

“Tarde de llamado de novela calorcito“, fue la frase con la que acompañó el par de instantáneas que acumularon miles de reacciones en forma de corazón.

Parada en la puerta del camper, la nacida en Lagos de Moreno, Jalisco, dejó ver sus torneadas piernas y abdomen de acero, provocando cientos de halagadores mensajes en los que sus seguidores reconocieron la belleza y sensualidad que derrochó en esta ocasión.

Pero esta no es la única vez que ha utilizado sus llamados para fotografiar sus curvas de infarto, pues semanas atrás apareció con un look similar, en el que modeló ante la cámara un short de mezclilla que combinó a la perfección con un top color arena. View this post on Instagram A post shared by Aleida Nuñez OFICIAL (@aleidanunez)

Sin embargo, no solo sabe lucir a la perfección los shorts cacheteros, pues también es toda una experta en llamar la atención con diminutos vestidos que se ajustan a la perfección a sus curvas y provocan todo tipo de reacciones entre sus fieles admiradores.

Ejemplo de ello fue cuando se lució al interior de su camerino con un atrevido diseño en color vino, con el que apareció sentada frente al espejo mientras expone sus torneadas piernas.

