Aleida Núñez revela que rechazó propuesta de matrimonio de un millonario por las condiciones que le puso

Aleida Núñez es conocida por su trabajo como actriz, cantante, modelo y empresaria, además en años recientes también se ha caracterizado por ser una de las famosas consentidas dentro de las redes sociales por presumir su belleza en atrevidos destapes.

Sin embargo, hace unos meses su nombre acaparó los reflectores por el fugaz romance que sostuvo con el acaudalado empresario Buba Saulsbury, quien la consentía con costosos regalos e incluso un lujoso viaje por Medio Oriente, en donde se dejaron ver muy enamorados.

Poco después Aleida confirmó su separación y aunque en su momento prefirió no revelar detalles, durante un reciente encuentro con los medios de comunicación reveló que tuvo que rechazar una propuesta de matrimonio de un millonario debido a las condiciones que le puso, aunque aseguró que no se trata del pretendiente que “conocemos”.

“La persona que ustedes ya mencionaron, que además la conocemos, pues no es no es el primer hombre millonario, he tenido otras relaciones con poder adquisitivo y en su momento me propusieron matrimonio“, dijo ante la cámara del periodista Eden Dorantes.

La jalisciense, quien actualmente tiene una importante participación en la telenovela ‘Corazón Guerrero‘, aseguró que es una mujer independiente que no necesita de un hombre que la mantenga, por el contrario, ha tenido que huir de quien intenta tenerla en una jaula de oro.

“Me han sometido y me han dicho: ‘Si te casas conmigo dejas de trabajar, te vas a vivir a otro país‘. Yo no sería capaz de hacer eso porque mi carrera está ante todo, mi vida, mi familia y el que me tengan esclavizada en una casa no es para mí ¡Jaula de oro yo no!“, explicó.

Aleida recordó que le ofrecieron vivir con todas las comodidades a cambio de olvidarse de su carrera y familia, por lo que rechazó la propuesta sin pensarlo.

“Él tenía una casa frente al mar, en la playa, y me dijo: ‘Quiero que te vengas a vivir aquí, quiero que de aquí no salgas, te voy a tratar como una reina, solo vamos a salir para viajar y no más, pero deja tu trabajo, deja tu vida, es más a tu familia la puedes ver una vez al año‘”, agregó.

Y aunque algunas conocidas le pidieron que lo pensara bien, pues podría estar ante la oportunidad de su vida por tratarse de un millonario, ella terminó por rechazarlo ya que toda su vida ha sido una mujer muy independiente y el día que decida volverse a casar será porque tiene su espacio, libertad y sobre todo por amor.

