Aleida Núñez revela el motivo por el que finalizó su romance con el empresario millonario

Aleida Núñez se encuentra pasando por situaciones dolorosas, pues además de despedir a un ser amado hace unos días, confirmó que su romance con un empresario millonario llegó a su fin.

La sensual actriz y cantante mexicana tendrá que decir adiós a los lujos y costosos regalos de su novio Bubba Saulsbury, con quien viajó a Medio Oriente para recibir el 2022 y poco después la consintió el día de su cumpleaños con una bolsa de marca y más de 2 mil rosas.

La noticia fue confirmada por la famosa durante una reciente entrevista para el programa ‘Ventaneando’, en donde reveló los motivos por los que tuvo que dar por terminada su relación.

“Desafortunadamente por la distancia, eso nos afecta como para que pueda haber una conexión mucho más cercana”. Aleida Núñez

Y aunque el noviazgo apenas iniciaba, ya que llevaban saliendo unos cuantos meses, la estrella de televisión explicó que no es fácil mantener una relación sentimental a distancia, pues mientras ella continúa radicando en México, el acaudalado empresario vive en Estados Unidos, lo que habría complicado sus planes.

“Desafortunadamente la distancia no juega a favor, el hecho de que esté él en Texas y yo acá (en México), la verdad sí hay muchas cosas que en su momento quisiera compartir más de cerca, tanto emociones como de felicidad o de tristeza”, detalló.

Pero esta no es la única peña por la que pasa, ya que hace unos días la actriz pasó por una gran pérdida, ya que su perrito Bambi murió luego de acompañarla a lo largo de 15 años, por lo que nuevamente rompió en llanto al recordar cómo fueron los últimos instantes de su querida mascota.

“Me dijo el veterinario que su corazón ya no iba a aguantar más, porque estaba muy sensible. Ya no pudieron hacer nada y tuve que tomar la decisión de dormirlo. Para mí fue muy fuerte, la verdad. Le doy gracias a Dios que me pude despedir de él y le pude decir gracias por todo el amor que me dio, por la compañía y por ser siempre bueno. Me dio muchas alegrías. Ya no pudieron hacer más porque se le complicó el corazón, el riñón y el pulmón“. View this post on Instagram A post shared by Aleida Nuñez OFICIAL (@aleidanunez)

