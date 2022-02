Aleida Núñez enamora al posar con un atrevido vestuario negro que exhibió sus torneadas piernas

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Aleida Núñez se una a la lista de celebridades que continuamente llama la atención dentro de sus redes sociales, en donde ha logrado subir la temperatura posando con sugerentes prendas que dejan con la boca abierta a miles de fanáticos.

Tras compartir una sensual fotografía en la que apareció modelando un escotado body rojo, la voluptuosa cantante mexicana robó miles de suspiros de los usuarios que la siguen a través de su cuenta oficial de Instagram, ante quienes volvió a causar revuelo, pero esta vez posando con un atrevido conjunto negro, el cual resaltó la belleza de sus estilizadas piernas.

Close Recibe gratis los titulares sobre tus celebridades favoritas diariamente en tu email Gracias por ser lector de La Opinión. Pronto recibirás tu primer boletín

La publicación formada por un par de imágenes también forma parte de la galería expuesta dentro de una plataforma de contenido exclusivo, por lo que rápidamente se convirtió en una de las más populares, pues no conforme con robar suspiros, logró acumular más de 60 mil reacciones en forma de corazón.

Y es que, como muestra de cariño hacia sus 3.6 millones de seguidores, la jalisciense ya había compartido atrevidas imágenes en las que expone sus torneadas piernas con otro tipo de prendas que han obtenido la atención de sus fieles admiradores que no paran de halagar sus encantos.

Como una muestra más de estas candentes imágenes se encuentra una postal en la que apareció de frente y dando la espalda a la cámara mientras camina, dejando a la vista su torneada silueta. Todo esto mientras viste un ajustado vestido rojo con el que no pudo disimular sus largas piernas. View this post on Instagram A post shared by Aleida Nuñez OFICIAL (@aleidanunez)

Pero esto no ha sido todo, pues además de confirmar que es una de las celebridades favoritas dentro de las comunidades virtuales, también dejó claro que su talento es digno de presumirse, por lo que días antes compartió un breve video en el que dejó ver lo bien que se la pasa sobre los escenarios.

Cantando y bailando a ritmo de cumbia, la nacida en Lagos de Moreno, Jalisco, se paseó por el escenario vistiendo un revelador body rojo, vestuario que combinó con una capa de las que se despojó para exponer su torneada anatomía mientras se dirige a su público. View this post on Instagram A post shared by Aleida Nuñez OFICIAL (@aleidanunez)

También te puede interesar:

–Aleida Núñez expone sus torneadas curvas frente al espejo con un escotado body rojo

–Aleida Núñez muestra su despampanante silueta con diminutas prendas desde un lujoso auto deportivo

–Aleida Núñez dispuesta a ser mamá de nuevo pero con un vientre en alquiler