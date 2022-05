Aleida Núñez deja al descubierto sus estilizadas piernas con un mini short que enamoró a sus fans

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Aleida Núñez sigue conquistando el corazón de millones de fanáticos de redes sociales, en donde comparte atrevidas imágenes pensadas especialmente para complacer a los más exigentes, así fue como una vez más causó furor con una serie de fotografías en las que posó de lo más provocativa con un conjunto de prendas que resaltaron sus curvas y enamoraron a más de uno.

La bella actriz y cantante mexicana, quien hace unos días se colocó en el centro de la polémica debido a una acalorada guerra de declaraciones con la actriz Ivonne Montero, volvió a cautivar a casi 4 millones de admiradores que todos los días disfrutan del atrevido contenido que publica a través de su cuenta oficial de Instagram.

Con cerca de 40 mil corazones rojos en señal de aprobación, la nacida en Lagos de Moreno, Jalisco, posó esta vez con un sexy overol de short y top de red color neón que provocó todo tipo de reacciones, pues como es costumbre en sus acalorados destapes no faltó quien halagó su despampanante silueta.

De acuerdo con la descripción, el colorido vestuario que eligió fue pensado en la próxima participación que tendrá en el Día del Orgullo Gay a celebrarse el 25 de junio en la Ciudad de México.

No cabe duda que los shorts son tan solo una de las prendas que mejor sabe lucir, así fue como semanas antes enamoró a sus admiradores mientras se luce desde su camerino en las grabaciones de la telenovela de TelevisaUnivision ‘Corazón Guerrero’, en la que da vida al personaje de Selena. View this post on Instagram A post shared by Aleida Nuñez OFICIAL (@aleidanunez)

En aquella ocasión, Aleida Núñez reveló que su diminuto vestuario se debía al clima caluroso de la Ciudad de México. Y es que como ya ha ocurrido anteriormente, también lució un top color arena que dejó al descubierto su abdomen de acero.

El desfile de este tipo de diminutas prendas parece no tener fin, pues durante un paseo de domingo también presumió sus piernas torneadas con ayuda de un short ultra ajustado que puso en evidencia sus curvas de infarto, ganándose la aprobación de casi 90 mil fanáticos que calificaron el par de sugerentes postales con un “me gusta”, además de la acostumbrada lluvia de piropos. View this post on Instagram A post shared by Aleida Nuñez OFICIAL (@aleidanunez)

