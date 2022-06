“Nada está funcionando”: Miguel Herrera describe la cruda realidad de El Tri del Tata Martino

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Miguel Herrera se suma a la lista de críticos que tiene Gerardo “Tata” Martino, seleccionador de México. El “Piojo” fue cuestionado acerca de la actualidad de El Tri y tras describir la situación según su óptica, aseguró que nada está funcionando en la selección mexicana.

El entrenador de Tigres y otrora seleccionador de México fue entrevistado en Marca Claro y habló sobre un conjunto que no está funcionando. El Tri fue goleado por Uruguay y no pasó del empate ante Ecuador. Las dudas son más que las respuestas en este momento.

“Me parece que la selección no está funcionando. Para lo que yo vi en los inicios y lo que hizo el Tata cuando llegó, hizo un año extraordinario, empezó todo muy bien. Hoy en día me parece que no está funcionando nada de lo que pone en la cancha, el otro día cambió a línea de cinco y Uruguay nos pasó por encima“, explicó el Piojo.

Herrera confesó que no le gusta lo que ve actualmente en México, pero también mostró su apoyo a la selección y al Tata Martino. Anticipa un Mundial Qatar 2022 bastante disputado y no da nada por sentado, más allá de que no duda en afirmar que El Tri no se muestra sólido en el campo.

Como de costumbre, las declaraciones de Miguel Herrera darán de qué hablar. Y probablemente en esta oportunidad la mayoría esté de acuerdo con sus palabras.

