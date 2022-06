Christian Nodal hace fuerte petición a sus fans en pleno concierto: ¿Me permiten ser libre?

Tras varios meses bajo los reflectores por diversos temas como su pasada relación con Belinda, su pleito con J Balvin y sus múltiples tatuajes, Christian Nodal pidió a sus seguidores que ya no se hablé más sobre su aspecto físico y que también quiere cerrar todo lo que tenga que ver el cantante que era hace algunos años.

En lo que fue su último evento que ofreció en Morelia, Michoacán cuando el intérprete de regional mexicano se sinceró con la gente que acudió a escucharlo y les dijo que desea ser libre.

Nodal señaló que está consciente que varios de sus fanáticos están molestos porque se ha tatuado la cara y el cuerpo, pero les le pidió algo muy especial, no primero sin argumentar que ama lo que hace y que desde hace mucho tiempo dejó de ser trabajo para él, dijo que le encanta estar en el escenario y cantar.

Posteriormente el cantante de Caborca, Sonora les dijo a los asistentes “estoy siendo yo, me permiten ser libre por favor, muchas gracias los amo con todo el corazón”, se puede apreciar en el video que ya es viral en TikTok.

Christian también habló para el programa “Ventaneando” sobre lo que ha acontecido en estos días y por lo que ha sido señalado, el primer tema que abordó fue que se considera alguien muy real y sobre su exnovia Belinda no quiso decir mucho y comentó que fue una relación como la de cualquier persona.