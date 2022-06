Javier Ceriani envía mensaje a su compañera Elisa Beristain antes de entrar a Survivor México: “Mientras estés ahí, hay Chisme No Like”

Exclusiva

Javier Ceriani está a punto de enfrentarse al que quizás sea el desafío más grande de su vida, ser uno de los participantes de ‘Survivor México’, que comienza este próximo miércoles 15 de junio por Azteca TV.

Pero antes de quedar totalmente aislado del mundo, en una isla en República Dominicana, hablamos en exclusiva con el ‘Güero Discotequero’ de por qué aceptó, sus miedos, estar lejos de la noticia de entretenimiento y sobre todo del show que cambió el rumbo del espectáculo y de su co-equiper y amiga Elisa Beristain a quien le envía un mensaje: “Mientras estés ahí, hay ‘Chisme No Like’”.

–Nuevo desafío en tu carrera, ¿uno de los más arriesgados?

Javier Ceriani: Sí, porque está más allá de lo físico, está lo psicológico, y por primera vez en mi vida desconectarme de mi celular, de mis contactos, de mis chismes, de mis investigaciones, y eso me da realmente pánico porque nunca lo he hecho. No sé cómo va a resultar en mi cabeza este vivir sin el celular, sin el contacto con las redes, con mi mundo de cucaracha, creo que le va a servir más a Javier, no sé si a Ceriani.

-¿Qué sintió Javier, no Ceriani, a la hora de decir sí?

Javier Ceriani: No le tengo miedo a los desafíos, y siento y confío en que si me lo propusieron es porque es algo positivo, me sentí halagado por un lado, o por el otro lado me parece una integración para poder, quizás, abarcar más el mundo de los reality que tienen unos fans, y una fiebre que es muy específica, y poder llevar a toda esa gente después al chisme. Yo, Javier, como persona voy a encontrar muchas cosas más positivas que el periodismo de farándula porque cuando se despojan de lo que te ata, te condiciona todos los días, ni tal gafas, tal ropa, ni el pelo de determinada forma, cuando te enfrentas a este tipo de shock, es como cuando rompes dieta, que le ayuda mucho la dieta, darle un shock al cuerpo, este es un shock al ser, despójate de tu ropa, de tu hábitat, métete una isla con personas que no conoces, probarte físicamente, no quiero lastimarme, no quiero agarrar virus o lo que sea, pero también pienso que lo veo como un juego humano, un laboratorio, como sos vos cuando tienes hambre o cuando quieres un puesto de trabajo, cuando quieres lograr algo… ¿Sos destructivos o competitivo?, ¿sos traicioneros, sos cruel o dejas que te pase por encima?… Creo que es una prueba para darme cuenta en qué versión de Ceriani me he convertido a esta edad.

Es un buen balance para verme y analizarme. También ver qué le provoco a los demás, porque va a haber gente que me va a tener miedo, gente que capaz que ni me va a hablar, y gente que va a querer conocerme, no lo sé, me da mucho misterio saber cuál va a ser mi vínculo… Lo peor de todo es quizás el sentirme la cucaracha, el extraterrestre dentro de un grupo.

-Va a quedar al descubierto tu lado más vulnerable, ¿a qué le temes?

Javier Ceriani: La verdadera desnudes es la del alma, y sí desnudar el alma es difícil. Cuando vos estás todo el tiempo como un guerrero con armadura, y estás batallando por la verdad, por una información, por una denuncia, por provocar algo que sea positivo para una sociedad, y de golpe no sé si es tan bueno mostrar todo lo que uno es realmente en el espacio íntimo, porque lo que quizás más le tenga miedo sea maravilloso para el público, para los fans, que vean la parte mía más sensible, vulnerable, la que conocen mis amigos más íntimos.

-¿Qué va a pasar con ‘Chisme No Like’, que tiene una madre y un padre, y queda la madre soltera?

Javier Ceriani: Yo te voy a hacer honesto, yo confío mucho en Elisa, de hecho Elisa me dejó a mí en el comienzo de ‘Chisme No Like’, cuando empezamos con la audiencia de ella, y ella se va de vacaciones me deja con su audiencia… Sin embargo, se pudo sostener. El show son 2 personas, pero siempre que esté uno de los 2 está ‘Chisme No Like’. Elisa ocupa suficiente espacio, y no lo digo por su cintura, ocupa suficiente espacio en el público. A mí me van a extrañar pongan a quien pongan… Lo que también siento que hay un morbo cuando te reemplazan, porque quieren ver qué dicen, qué hago, si a mí me gusta o no me gusta, si yo voy a estar contento con quien me reemplace y todo eso. De todas formas, yo soy parte directiva, soy el dueño de ‘Chisme No Like’, y la persona que se siente en esa silla, yo voy a estar de acuerdo.

Es una prueba de fuego para mí y para Elisa, porque por primera vez, en 3 años, nos vamos a desconectar. Ella va a tener que tomar decisiones sin mí, y yo voy a tener que tomar acciones dentro del reality, que también todo lo que yo haga influye en ‘Chisme No Like’, cualquier error mío influye en el show, cualquiera acierto mío en el reality es bueno para el show. Ahí en ese sentido, cuando siempre tomamos las decisiones los 2 juntos, esta vez vamos a tener que aprender como una bola mágica, como un espíritu del mal, poder discernir si nuestro compañero está de acuerdo. La dejo arropada con gente de primera, y de mucha confianza, entonces no va a sufrir el contenido del show en ningún momento, porque se hizo un plan específico para que no falle eso, que es lo más importante. Las bombas, las exclusivas.

-Cuando se supo que ibas a ‘Survivor México’, muchos cuestionaron en redes si ahora, que están en Azteca, a quienes tanto cuestionaron y denunciaron, si ‘te vendiste’ a ellos.

Javier Ceriani: ‘Survivor México’ para mí es una marca, que supera el canal, que está en Azteca ahora, como está en miles de lugares del mundo, a mí siempre me dio curiosidad saber cómo vivir uno de esos reality, me parece mucho más psicológica, y físicamente más interesante ‘Survivor México‘ que ‘La Casa de los Famosos’, aunque si algún día me ven en ‘La Casa de los Famosos’ no me critiquen, porque puede ser que entre a reventarlos a todos.

Pero Azteca tiene muy claro que fuimos sus críticos número uno, y eso me parece interesante, que una empresa que vos criticaste de arriba abajo, te contrate y te diga: “Ok, ven y haz rating a ver si es tan fácil, acá tenés el espacio, tomá”… Y me encantaría que así lo haga Univision, que lo he criticado durante 25 años. Lo primero que dijo Sandra Smester (Vicepresidenta ejecutiva de Azteca 1) , “ustedes van a ser contratados pero con una sola condición, no cambien”. El programa Azteca lo levanta directo de Youtube, y eso es lo que sale, podemos hablar de los de Azteca también, y de hecho entramos a ‘Venga la Alegría’, y nos burlamos a veces de lo que le decíamos a Flor Rubio, ‘florecita del campo’, ‘mustia’. Elisa y yo nos sentimos completamente relajados, que no hay ningún cambio de editorial, jamás nos han dicho no hablen de esto, no hablen de aquello, seguimos con investigaciones pesadas, seguimos hablando de narco farándula, seguimos hablando de todo.

–¿Qué le dices al público de ‘Chisme No Like’ por este tiempo que no estarás?

Javier Ceriani: Al público que confíen, que voy a necesitar mucho apoyo, soy el más fuerte y el más débil a la vez, porque vengo de un mundo completamente distinto, soy un blanco para ser eliminado, entonces le pido al público que me apoye, que esté pendiente, que ore, tire buena energía, buena vibra para que no me lastimen, y para que vuelva pronto, todas las bendiciones y toda la buena onda que me tire los fans de ‘Chisme No Like’ me vas a llegar, me va a sostener cuando me quieran volver loco, tenga mucha ansiedad y mucha hambre, que quiera abandonar o quiera realmente entrar en crisis, así que lo necesito.

-¿Qué le dices a tu compañera, Elisa Beristain?

Javier Ceriani: A Elisa sé que está angustiada, sé que está sensible, lloramos los 2, yo simplemente le digo, confía, ella tiene mi alma y espíritu, la tiene siempre. Este físicamente o no, yo voy a estar ahí cada vez que se abra la cortinilla de ‘Chisme No Like’, yo voy a estar en una silla, atrás de ella diciéndole “¡vamos, vamos!”, y le voy a dar ánimo espiritualmente, conectándome desde la isla donde esté, la selva, en el mar, y dando buena vibra para que el show no se caiga, siga brillando, pero más allá de todo, porque con la angustia que tiene quién va a estar con ella le dije: confía porque ella es ‘Chisme No Like’, y mientras ella esté ahí sentada hay ‘Chisme No Like’, faltó yo, pero también no falta nada porque está ella, entonces esa es la confianza que tenemos uno por el otro y eso es lo que somos, somos un equipo y tiene que valer por 2, por ella y por mí, y lo va a lograr. View this post on Instagram A post shared by Survivor México (@survivormexico)

