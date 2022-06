Agenda de eventos: qué hacer el fin de semana

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Fiesta familiar

El Natural History Museum of Los Angeles County (900 W. Exposition Blvd., Los Angeles) realizará su primer Queer Family Day, un evento para toda la familia que incluye la búsqueda de tesoros, fiesta con el tema de dinosaurios, lectura de cuentos por parte de drag queens, encuentros tras bambalinas con colecciones del museo y más. Sábado 9:30 am a 2 pm. Gratis con el boleto de entrada. Boletos $15. Informes nhm.org.

Show nocturno

Electric Ocean es el show de entretenimiento que presenta durante el verano SeaWorld (500 Sea World Dr., San Diego). De día, este parque acuático ofrece la oportunidad de visitar a los pingüinos, los tiburones, las belugas, los delfines, las orcas y otros animales. Por la noche, la diversión sigue con ambientes de luz y música en vivo y una fiesta familiar con criaturas del mar, personajes que entretienen alrededor del parque y carrozas con acróbatas con trajes iluminados que recorren el parque. La noche termina con fuegos pirotécnicos. Horarios y días de los shows varían. Boletos desde $69.99. Informes seaworld.com.

Foto: Cortesía

Música sin instrumentos

La sensación internacional de percusión, Stomp, estará en la ciudad para ofrecer un show en el teatro Pantages (6233 Hollywood Blvd., Los Angeles) en el que en lugar de instrumentos musicales, usa escobas, botes vacíos, agua, lavabos y otros objetos para crear ritmos y música. Desde su aparición hace 28 años en las calles del Reino Unido, este grupo de jóvenes se ha convertido en una sensación que ha viajado a más de 50 países y que han visto más de 24 millones de personas. Hoy jueves y viernes 8 pm, y sábado 3 y 8 pm. Boletos desde $39. Informes broadwayinhollywood.com.

Foto: Cortesía

Música norteña

La banda de música norteña, Intocable, trae su gira Modus Operandi al City National Grove (2200 E. Katella Ave., Anaheim). El grupo de Zapata, Texas, presentará algunos de los temas que incluirá en el álbum que estrenará en 2023, uno de ellos es “Si me duele que duela”. Será el primer disco del combo en tres años; el más reciente fue “Percepción”. Sábado 8 pm. Boletos $53 a $350. Informes: citynationalgroveofanaheim.com.

Foto: Archivo

Teatro de España

“André & Dorine” es una obra que representa cómo el Alzheimer interrumpe el amor y el envejecimiento, y cómo André, con su máquina de escribir, y Dorine, con su chelo, reinventan su amor mientras que la enfermedad se hace permanente en su relación. Tres actores interpretan en el Los Angeles Theatre Center (514 S. Spring St., Los Angeles) a más de quince personajes distintos sin usar el habla, con solo máscaras, gestos y movimientos. Miércoles a sábado 8 pm; domingo 4 pm. Termina el 19 de junio. Boletos $10 a $48. Informes latinotheaterco.org.

Foto: Cortesía

Arte español americano

“Archive of the World: Art and Imagination in Spanish America, 1500-1800”, que abrirá en el Los Angeles County Museum of Art (5905 Wilshire Blvd., Los Angeles), enfatiza el poder creativo de la América española. Luego de la llegada de los españoles en el siglo 15, la región desarrolló complejas tradiciones artísticas que influenciaron el arte indígena, europeo, asiático y africano. La muestra incluye objetos de la colección del museo que se adquirieron mayormente en los últimos 15 años. Integra más de 90 trabajos que van desde pinturas y esculturas hasta textiles y arte decorativo, incluyendo más de 20 adquisiciones recientes que se expondrán por primera vez. Del domingo al 30 de octubre. Boletos $16 a $25. Informes lacma.org.

Celebración nonagenaria

Celebración nonagenaria

El Petersen Automotive Museum (6060 Wilshire Blvd., Los Angeles) honrará el aniversario 90 del Ford 1932 con una nueva festividad nacional, el Hot Rod Day, cada 11 de junio; lo celebrará con la exhibición “Ford Fever: The Deuce Turns 90” en la galería Ross and Beth Myers del museo. Incluye una colección de Fords de 1932, como el Highboy y el McGee Roadster. Abre el sábado. El domingo se realizará el Deuce Day Cruise-In, un evento anual que busca reunir al mayor número de Fords 1932 en el sur de California. Todos días de 10 am a 5 pm. Boletos $12 a $17. Informes petersen.org.

Foto: Museo Petersen

Teatro latino

La Latino Theatre Company presenta en el Los Angeles Theatre Center (514 S. Spring St., Los Angeles) a la bailarina, coreógrafa y artista de performance española Marta Carrasco en “Perra de nadie”. Las creaciones originales de esta artista están influenciadas por figuras como Mary Wigman, Martha Graham y Pina Bausch, y se caracterizan por una estética expresionista y grotesca; se interpretan sin diálogos. Del miércoles al 26 de junio. Miércoles a sábado 8 pm; domingo 4 pm. Boletos $10 a $48. Informes latinotheaterco.org.

Foto: David Ruano

Festival de salsa

Rumbankete, Herman Olivera (en la foto) y Trombor y Clave Dura son los artistas que participan en el Cuban-American Music Festival, que tendrá lugar en la LA Plaza de Cultura y Artes (501 N. Main St., Los Angeles). Además de música habrá pista para bailar, comida cubana, bebidas y arte de creadores cubanos. También contará con mesas de dominó, una estancia para fumar, instructores de baile y cocteles. Puertas abren a las 12 pm. Solo mayores de 21 años. Boletos $45 a $100. Informes lapca.org.