Cómo mantener un auto que no se maneja mucho

Muchas cosas han cambiado en los últimos dos años y los desplazamientos de muchas personas tras la pandemia consisten en ir de la cama al escritorio. Aunque el volumen de tráfico de vehículos ha vuelto más o menos a la normalidad, muchas personas se encuentran mirando por la ventana a un coche que casi no usan. No tener que manejar puede ahorrar tiempo y dinero en combustible, pero dejar un coche parado por mucho tiempo puede causar problemas de mantenimiento. Entre ellos, baterías agotadas, frenos oxidados, juntas resecas y con fugas e infestación de insectos o roedores. Cualquiera de estos problemas puede hacer que tu coche pierda valor y que manejarlo sea menos seguro.

Lo principal, dice John Ibbotson, jefe de mecánicos de Consumer Reports, es conducir el coche todas las semanas o cada dos semanas, como mínimo.

“Poner en marcha el coche, hacer que el motor, la transmisión, el diferencial, las llantas y los frenos alcancen la temperatura de funcionamiento manejándolo de un lado a otro ayudará en gran medida a prevenir fugas y otros problemas”, explica. “Lo último que deseas es subir al auto por el que pagaste y esperas que funcione y encontrar un nido de ratones en las rejillas de ventilación de la calefacción y los frenos agarrotados por el óxido”.

Si no conduces a menudo, otra opción es vender el auto. Nunca ha habido un mejor momento para deshacerse de un coche usado y, quizás, reemplazarlo por una bicicleta, una bicicleta eléctrica, una patineta eléctrica u otro dispositivo de movilidad de menor tamaño de ser posible.

Pero si aún necesitas conservar el coche a pesar de no conducirlo mucho, estas son las recomendaciones de Ibbotson:

Conduce el automóvil una vez a la semana. Arranca el auto y condúcelo durante 15 o 20 minutos para calentarlo. Esto ayudará a mantener las piezas de los sistemas de enfriamiento, lubricación y combustible en buen estado, cargará la batería y evitará que se formen puntos planos en las llantas. Utiliza los frenos con frecuencia para eliminar el óxido que se haya formado en los rotores de los frenos. Elige un día para salir a andar y respétalo. De esa manera, el automóvil no permanecerá parado por mucho tiempo.

Revisa la presión de los neumáticos. La mayoría de las guías de mantenimiento de fábrica recomiendan hacerlo una vez a la semana, ya que los neumáticos desinflados pueden afectar negativamente el manejo del auto y la seguridad vial. Según los expertos de CR, una vez al mes será suficiente. La clave es convertir el control de la presión de los neumáticos en una rutina.

Revisa los líquidos con regularidad. Asegúrate de que los depósitos de aceite, refrigerante y líquido limpiaparabrisas estén completamente llenos. Revisa debajo del auto para ver si hay fugas. Incluso si no conduces mucho el auto, debes cambiar el aceite y el refrigerante periódicamente. Consulta los intervalos de cambio recomendados por el fabricante.

Revisa las correas y las mangueras debajo del capó. Aproximadamente una vez al mes, echa un vistazo debajo del capó y asegúrate de que la correa de accesorios del motor no tenga grietas. Asegúrate de que las mangueras no estén rotas y no tengan fugas. (Aprende más sobre cómo inspeccionar debajo del capó.)

Utiliza un cargador de batería. Dependiendo de dónde te estaciones, puedes conectar un cargador de batería, conocido como cargador continuo, para evitar que la batería se agote. Las baterías de los autos están diseñadas para permanecer “cargadas”, de modo que dejar que el voltaje se agote puede hacer que se desgasten más rápidamente. Asegúrate de usar un cargador “inteligente” que se apague de manera automática cuando la batería esté completamente cargada. Sobrecargar una batería puede dañarla o provocar un incendio. También asegúrate de que sea compatible con el tipo de batería del auto, ya que algunos cargadores no funcionan con ciertas baterías.

Protege el auto contra insectos y roedores. Los insectos y los roedores pueden invadir el auto incluso si está estacionado en un garaje. Existen varias maneras de solucionar este problema, que van desde colocar toallitas para secadora dentro del auto hasta colocar trampas. Sin importar lo que hagas, asegúrate de no lastimar a ningún niño o mascota por accidente. (Aprende más sobre cómo proteger el auto de los roedores.)

