La carta de tarot para la semana del 20 al 26 de junio 2022

El tarot es una herramienta que puede ayudar a saber qué depara el futuro para este 2022. Nada mejor que empezar una nueva semana con un consejo, un consejo, que nos aclare o nos dé luz para los días por venir y así estar más tranquilos, tranquilas, de los pasos o decisiones que se nos presenten en los próximos días.

Ahora, tomate un minuto, cierra los ojos y respira profundo, deja que llegue un número del uno al tres a tu mente, cuando el número llegue, abre los ojos tranquilamente, ahora, baja la mirada y lee lo que el tarot te quiere aconsejar para esta nueva semana.

1. Cuatro de Espadas

1. Cuatro de Espadas: No es momento de retroceder, llego el tiempo de salir del letargo, ponerte en acción, de resolver todo eso que tienes a medias, a medio terminar, ya no puedes seguir abandonando las cosas, las pláticas, las situaciones e irte sin concluir nada. Si no te mueves las pocas cosas que has echado a andar pueden sufrir un gran retroceso y no estas en estos momentos para volver a empezar, así que muévete ya. Llego el tiempo de hacer algo por ti, refresca tu espíritu, que tanta inacción por lo menos la canalices a la reflexión espiritual y álmica que te ayude a encontrar de nuevo el camino. Sal de la rutina encuentra nuevas maneras de ser feliz, de hacerte la vida más alegre. Es el momento de tomar decisiones, y aunque estas te parezcan difíciles de procesar no pueden esperar más, son nuevas oportunidades para tu crecimiento, tus circunstancias actuales te piden a gritos empezar a planear un futuro, que este lo más apacible y resuelto posible. En el amor no es momento de forzar nada, no es momento de condicionar a nadie, no tienes cara para hablarle de expectativas a nadie.

2. La Rueda de la Fortuna

2. La Rueda de la Fortuna: ¿Qué elegirás esta vez? Tiempos de grandes cambios, de nuevas oportunidades que se presentan ante ti para que crezcas. Escoge bien, reflexiona en cada una de las propuestas que tengas en la mesa, que no se te olvide que hay oportunidades únicas, tomate tu tiempo. No va a ser fácil decidirte, pero cuando lo hagas no habrá quien te pare. Arriésgate, el mundo es de los audaces. Son días para retomar tu preparación profesional, actualizarte en tu área te dará puntos extras con jefes. Deja que el destino actúe a tu favor, recuerda siempre que tu escogiste cada circunstancia por la que atravesarías en esta vida, que el karma haga su trabajo, que todo evolucione para bien. En el amor la Rueda de la Fortuna recobraran la pasión por hacer cosas juntos, la planeación del futuro esta sobre la mesa y llegan a encontrar el punto exacto de balance como para ya no esperar más.

3. Rey de Copas

3. Rey de Copas: Todo lo tienes bajo control, tu equilibrio entre lo mental y lo emocional hacen gala de su inquebrantable balance, todos a tu alrededor notan tu gran templanza, nada de saca de tu centro, aunque por dentro a veces estes a punto de salir corriendo a tomar aire fresco lejos de todo y de todos. Tu autocontrol es envidiable. Disfrutaras estar al mando, pueden llegar asensos y no te lo pensaras para decir si a esa nueva etapa. Es momento de acercarte a las personas que te aman, dejar el lado serio y poco amoroso para demostrar tus sentimientos, te lo agradecerán. Demuestra tus sentimientos a tu pareja, no seas tan frio son él o con ella, necesitas quitarte la coraza y dejar fluir tus verdaderas emociones y necesidades, solo así lograran ser lo que tantas veces han platicado. Tu salud es ideal, has logrado encontrar el balance perfecto entre cuerpo, mente y espíritu y esto mantiene a raya cualquier dolor o enfermedad que te quiera aquejar.