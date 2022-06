Sergio Mayer se cae de silla de ruedas frente a las cámaras, intentando ser inclusivo

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El actor Sergio Mayer últimamente ha expresado un presunto interés en sensibilizar la realidad de las personas con discapacidad, por esto el ex político se subió a una silla de ruedes frente a la cámaras y se cayó intentando manejarla.

Este momento quedó grabado en el canal de Youtube del periodista Eden Dorantes. En él, podemos a Mayer sentado en su silla de ruedas, mientras es acompañado por otros haciendo la misma actividad. No obstante, cuando las cámaras se acercaron a él, el actor intentó mostrar que la sabía usar muy bien y terminó yéndose hacia atras.

Luego con la ayuda de los camarógrafos, pudo ponerse de pie. Sin embargo, Mayer no dejó que este accidente quitará el foco de su propósito, pues comentó que es un reflejo de la realidad de las personas con discapacidad: “Ojalá de verás le den un poco de difusión. Es muy difícil, muy complicado. -Nosotros- estamos en una explanada, todo es suavecito, no me imagino en un empedrado, bajar una banqueta o subir. Yo nada más para pararme, me hice tantito para atrás y me caí”.

“Debemos generar esa conciencia, empatía, tenemos que ser incluyentes, vivimos en una sociedad donde no entendemos que es ser incluyentes…Incluyentes significa ayudarles a participar y ayudar también a cualquier persona con cualquier discapacidad”, comentó el actor.

Para finalizar, Sergio Mayer comentó que seguirá buscando modos de apoyar a grupos vulnerables. Sin embargo, las reacciones en redes sociales no fueron muy positivas, pues comentaron que era solamente un modo de simular y presumir su “altruismo”.

