Lo esencial para un gran día en el parque

Organizar una reunión familiar en un parque o campamento es más fácil de lo que piensas. Todo lo que realmente necesitas es un asador o parrilla portátil para cocinar y un par de bocinas inalámbricas para escuchar música. Las bocinas que recomendamos a continuación pueden funcionar durante 8 a 24 horas entre cargas. (Puedes recargar la mayoría de este tipo de bocinas usando el puerto USB de tu automóvil o un adaptador en el encendedor de cigarrillos).

Si necesitas una fuente de energía, el generador recreativo DeWalt DXGNI2200 ($679, a continuación) demostró ser excepcionalmente silencioso en nuestras pruebas, funciona de 4 a 10 horas y produce 1700 voltios, lo suficiente para recargar una barra de sonido, un proyector de películas, una computadora portátil, un ventilador e incluso algunos cargadores de teléfono.

¿Quieres mantener las bebidas heladas? La taza térmica Takeya Traveler ($30) obtuvo la puntuación máxima en retención de temperatura en nuestras pruebas.

Para protegerte contra insectos y garrapatas, considera las toallitas repelentes de insectos y garrapatas Ben’s Tick & Insect Repellent Wipes ($5, imagen abajo) o el repelente de insectos Off Sportsmen Deep Woods 3 ($12, imagen abajo). Ambos repelentes tuvieron un gran desempeño en nuestras pruebas.

La comida

Menú de comida norteamericana con un toque al estilo italiano

• Hamburguesas clásicas con bollos de papa con semillas, queso y condimentos

• “Elote”estilo Emilia-Romagna asado y aderezado con ajo, albahaca y queso

• Brownies hechos en casa

Este menú estándar tiene un toque delicioso: elotes asados a la parrilla con ajo, albahaca y queso (se muestra a continuación), una receta sencilla, para asar en el parque, adaptada del libro “How to Grill Vegetables”, por el maestro de la parrilla Steven Raichlen (Workman Publishing, 2021). “Es posible que escuches un sonido similar al de las palomitas de maíz cuando revientan” mientras los elotes se asan en la parrilla, mencionó Steven.

“Elotes” asados a la parrilla estilo Emilia-Romagna de Steven Raichlen

Ingredientes

Aceite vegetal para engrasar la parrilla

4 elotes amarillos con sus hojas

4 cucharadas (½ barra) de mantequilla sin sal

1 diente de ajo, pelado y picado

4 hojas de albahaca, cortadas en tiras finas

Sal gruesa (de mar o kosher) y pimienta negra recién molida

¾ taza de queso parmesano o pecorino-romano fresco y rallado finamente

1. Prepara tu parrilla para asar directamente y caliéntala a fuego alto. Cepilla o raspa la rejilla de la parrilla para limpiarla y engrásala bien.

2. Mientras tanto, pela los elotes: corta los extremos cónicos y retira las hojas como si estuvieras pelando un plátano. Pélalos completamente para exponer todo los granos de elote, incluida la última pulgada en la parte inferior. Amarra las hojas invertidas utilizando cordón de carnicero; la idea es hacer un mango para comer el elote. También, puedes utilizar una o dos tiras de las hojas del elote para amarrar y formar el mango. Retira y desecha los cabellos de seda (los finos filamentos entre las hojas y el elote). Omite este paso si tu maíz ya viene pelado.

3. Derrite la mantequilla en una cacerola pequeña. Agrega el ajo y las tiritas de albahaca. Cocina a fuego medio-alto hasta que estén fragantes, pero no dorados, aproximadamente 2 minutos.

4. Unta ligeramente los elotes por todos lados con la mantequilla de ajo y albahaca. Sazona con sal y pimienta. Coloca los elotes en la parrilla, deslizando el protector de aluminio de la parrilla debajo del mango de hojas amarradas para evitar que se quemen. Asa los elotes rotándolos cada minuto más o menos para asegurarte de que se cocinen uniformemente hasta que los granos tengan un color cafe obscuro, o estén tatemados. Es posible que escuches un sonido similar al de las palomitas de maíz cuando revientan, ¡genial! Barniza los elotes con más mantequilla de ajo y albahaca mientras se asan. El tiempo total de cocción será de 8 a 12 minutos.

5. Transfiere los elotes a un platón y barniza una última vez con la mantequilla de ajo y albahaca. Espolvorea los elotes por todos lados con el queso rallado y a disfrutar.

La diversión

Las siguientes bocinas ofrecen dos opciones muy diferentes, para hacer posible que tú música sea portátil.

El Bose SoundLink Color II es un accesorio de 1.2 libras que se puede guardar en tu mochila y tiene un sonido potente que no corresponde a su modesto tamaño y su precio moderado. Los controles son fáciles de usar y se conecta rápidamente con un teléfono a través de Bluetooth.

El JBL Xtreme 3 es una máquina de sonido digna de admiración con gran potencia para una fiesta remota o en el parque. Proporciona hasta 15 horas de música e incluso puede alimentar otros dispositivos. El Xtreme 3 combina potentes sonidos bajos y amplitud de volumen, algo imprescindible al aire libre.

El fuego

Una parrilla portátil hace que sea fácil cocinar comida caliente para disfrutar un día en el parque, ya sea que elijas hamburguesas simples o todo el menú que hemos mencionado anteriormente.

Parrilla portátil

Precio: de $80 a $420

Tamaño: pequeño (con capacidad para 18 o menos hamburguesas)

Rango de temperatura: de 150 °F a 500 °F

Lo mejor para asar a la parrilla: cualquier cosa que cocinarías en una parrilla de gas normal.

Ventajas: son ligeras y compactas, muchas están diseñadas para usarse sobre una mesa. ¿No tienes mesa? Elige una con patas altas, como el modelo de la imagen de abajo, para que no tengas que cocinar en el suelo. (Consulta nuestra clasificación de parrillas portátiles para obtener más opciones).

Contras: muchas parrillas portátiles funcionan con cilindros de propano de 1 libra, que solo duran de 1½ a 2 horas.

Consejo para asar a la parrilla: Llévate un par de cilindros de propano adicionales o elige un modelo como el que se muestra aquí, que tiene capacidad para un tanque de 20 libras. Decirles a tus invitados que no pueden comer una hamburguesa porque te quedaste sin propano antes de que todos hayan comido es una forma segura de arruinar una parrillada al aire libre.

Nota del editor: Este artículo también apareció en la edición de junio de 2021 en la revista Consumer Reports.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.