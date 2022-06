Shohei Ohtani hace historia con los Angels y establece récord personal con dos cuadrangulares y ocho carreras impulsadas en un mismo juego

1️⃣ for the money, 2️⃣ for the Sho.



Ohtani went yard 𝗧𝗪𝗜𝗖𝗘 en route to a career high 8 RBI. #GoHalos



Grab @MLB’s Play of the Day available NOW: https://t.co/xxMdEp1HUY pic.twitter.com/qehXm4sjAU