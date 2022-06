Suspenden al jefe de la policía en Uvalde Pete Arredondo tras investigación por tardía respuesta al tiroteo

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El superintendente del distrito, el Dr. Hal Harrell, anunció de forma oficial que el jefe de la policía de distrito escolar en Uvalde, Texas, Pete Arredondo, quedó suspendido temporalmente de su puesto con goce de sueldo mientras siguen las investigaciones sobre su actuación durante la masacre en Escuela Primaria Robb, donde 19 niños y dos maestras murieron

La licencia entrará en vigencia de inmediato, dijo el distrito escolar en un comunicado el miércoles. El teniente Mike Hernández asumirá las funciones del Jefe de Policía.

🚨#ÚLTIMAHORA | Suspenden al jefe de la policía de #Uvalde mientras continúa la investigación sobre su actuación en el tiroteo.



La decisión ocurre en un momento en el que Pete Arredondo enfrenta críticas por haber retrasado la respuesta de los agentes.https://t.co/v1Z1S09Atd — Noticias Telemundo (@TelemundoNews) June 22, 2022

“Desde el comienzo de este horrible evento, compartí que el distrito esperaría hasta que se completara la investigación antes de tomar decisiones de personal”, dijo Harrell.

“Hoy, todavía no tengo detalles de las investigaciones que están realizando varias agencias. Debido a la falta de claridad que queda y al hecho de que no se sabe cuándo recibiré los resultados de las investigaciones, he tomado la decisión de colocar al jefe Arredondo en licencia administrativa efectiva en esta fecha“, continuó.

Arredondo fue el único testigo en la audiencia sobre el tiroteo celebrada durante una sesión ejecutiva de la Cámara de Representantes del estado de Texas el martes. Más tarde esa noche, el Concejo Municipal de Uvalde negó por unanimidad la solicitud de Arredondo de una licencia para ausentarse de futuras reuniones. Texas officials are suing the state's Dept. of Public Safety for records related to the law enforcement response to the Uvalde school shooting. The "lack of transparency" from all of the departments involved is "frustrating," retired FBI Special Agent Katherine Schweit says. pic.twitter.com/HIecj4fcDu— CBS News (@CBSNews) June 22, 2022

Durante una audiencia en el Senado estatal sobre seguridad escolar, capacitación policial y redes sociales a raíz del tiroteo, el director del Departamento de Seguridad Pública de Texas, Steven McCraw, leyó en voz alta una transcripción de las comunicaciones de radio de la policía, revelando que casi una hora después de que el atacante ingresó a la escuela, un oficial le dijo al jefe de policía: “La gente va a preguntar por qué tardamos tanto”. “Estamos tratando de preservar la vida”, respondió Arredondo, según la transcripción.

Lee más:

Uvalde: demolerán la escuela donde se produjo la matanza que dejó 19 niños y dos maestros muertos

Línea de tiempo muestra lo rápido que el tirador mataba en escuela de Uvalde y lo lenta que fue la respuesta de la Policía

Senadores revelan borrador de ley contra violencia armada; la primera legislación importante sobre armas en casi 30 años