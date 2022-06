Dueño de negocio regala tarjetas de gasolina de $20 por reciclaje

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Desde el 1 de abril, Errol H. Segal, propietario de una compañía de reciclaje en el sur de Los Ángeles, puso en marcha un programa para regalar vales de gasolina por $20 por cada 3,000 libras de chatarra, basura, hojalata, cartón y periódico que le lleven a su negocio.

“La mayoría de mis clientes son latinos, unos pocos afroamericanos. Yo me sentía muy mal con los altos precios de gasolina que cada día suben más, así que dije, quiero darles un vale de $20 de gasolina por cada 3,000 libras de reciclables que traigan a mi negocio, y de los que guarden recibos”, dijo Errol H.Segal, propietario de la compañía Active Recycling Co, Inc.

“Así que mis clientes están felices y no lo pueden creer”, dijo.

Ana Daisy Acevedo se dedica a la recolección de productos reciclables.(Araceli Martínez/La Opinión)

Ese es el caso de Ana Daisy Acevedo, una madre soltera originaria de El Salvador, quien todos los días recolecta metal para reciclarlo, y dice que los vales de gasolina han sido una gran ayuda, ahora que el combustible está muy caro.

“Ya me estoy beneficiando con los vales. Me he ganado varios”, dice esta activa madre de 4 hijos y abuela de 5 nietos, quien desde hace años se dedica a recolectar metal y llevarlo al reciclaje.

“Yo voy a las casas de Santa Mónica, Brentwood y Marina del Rey a recoger el metal. A veces me lo encuentro tirado en la calle”, comenta.

Y aclara que los vales de gasolina son adicionales al pago que recibe por el material que recicla. “En un mes, me puedo ganar $2,000 solo por el reciclaje. Esto lo hago por las tardes, ya que por las mañana cuido a una abuelita”.

El promedio del precio de la gasolina en Los Ángeles para el 23 de junio, era de entre $6.386 y $6.702 por galón.

Errol Segal pide pasar la voz de que pueden recibir tarjetas de gasolina por reciclar y por basura.(Araceli Martínez/La Opinión)

Segal dice que comenzó con el programa de vales de gasolina para sus clientes el 1 de abril, y estará vigente por tiempo indefinido.

“La gente necesita este apoyo con los precios tan altos de gasolina. Y es bueno para mi negocio, para los clientes y los trabajadores porque todos vamos a tener un trabajo en tiempos de recesión”.

Explica que la mayoría de la gente que recicla lo hace para tener un dinero extra. “Limpian garajes, y traen la basura a reciclar. Es increíble la manera cómo ha funcionado este programa de tarjetas de gasolina”, dice Segal.

Y agrega que desde el 1 de abril que comenzó el programa, han entregado alrededor de 1,000 vales de gasolina por $20 cada uno.

“Hay gente que recibe vales cada tercer día”.

La promoción de las tarjetas de gasolina por reciclaje estará vigente hasta próximo aviso. (Cortesía)

Afirma que decidió lanzar esta promoción de vales de gasolina porque le ayuda a mantener su empresa funcionando. “En una época difícil, si mis clientes no pueden pagar por la gasolina, me quedaría sin negocio porque ellos necesitan un vehículo para moverse y colectar los reciclables”, dice Segal, quien hace 48 años abrió su compañía de reciclado, la más grande de Los Ángeles, asegura.

Enfatiza que es muy importante que la comunidad latina sepa que pueden obtener vales de gasolina gratis, cada vez que logran reunir 3,000 libras de chatarra, hojalata, cartón, periódico y transportar basura, porque los latinos son quienes más reciclan en Los Ángeles.

“Para ganarlos, los clientes deben tener los comprobantes, pertenecer al mismo cliente y su vehículo, el mismo número de placas”.

Josefina Jiménez no sabía que puede recibir tarjetas de gasolina. (Araceli Martínez/La Opinión).

Precisa que todos los clientes que no tengan cuentas comerciales, pueden recibir gratis tarjetas de $20 para la gasolina, además del pago normal por sus reciclables. También obtienen tarjetas de $20 cuando tiran basura.

Aclara que los vehículos de renta y comerciales así como los camiones tráileres están exentos de las tarjetas de gasolina.

Segal recuerda que reciclar es un deber, si consideramos que los basureros se están saturando, al tiempo que tirar basura de manera ilegal en la calle está fuera de control en la ciudad y el condado de Los Ángeles.

Los interesados pueden acudir a Active Recycling Co., Inc., localizado a 2000 West Slauson Ave, Los Angeles, CA 90047. Abierto de las 5:30 a.m. a las 7:30 p.m. Puedes llamar al 323-295-7774.