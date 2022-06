Javier Aguirre ilusiona a México y le manda un aviso a Argentina: “No somos inferiores a ellos”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Cada vez falta menos para el inicio del Mundial de Qatar 2022 y, lejos de mostrar seguridad, preocupa el rendimiento de la selección mexicana de cara a la Copa del Mundo. Desde Argentina han subestimado el fútbol mexicano y esta concepción ha sido reafirmada como el rendimiento de México en los partidos amistosos. Sin embargo, Javier Aguirre fue muy optimista con el conjunto azteca y lo llegó a equiparar con el nivel de la albiceleste.

Comandados por Lionel Messi, argentina no deja de sorprender por su actual nivel de juego. El vigente campeón de la Copa América sigue aceitando su plantilla para darle un nuevo trofeo a “La Pulga”. No sería descabellado pesar que la albiceleste corte la racha de ganadores europeos en la Copa del Mundo. Pero a pesar de que Argentina cuenta con un gran presente y jugadores de talla mundial, el “Vasco” considera que México no está por debajo.

“No somos inferiores a ellos. En terreno neutral, no son más que nosotros“, sentenció Aguirre en una entrevista con el histórico goleador mexicano, Hugo Sánchez.

Javier Aguirre no es el único que cree en México

A pesar del pesimismo por algunos sectores de la prensa mexicana y la subestimación de medios argentinos, el “Vasco” no es el único que le pone una ficha a El Tri en el Mundial y puntualmente en este partido del grupo C. Matías Almeyda un conocedor del fútbol mexicano y estratega muy querido en Chivas de Guadalajara, también advirtió de la peligrosidad de México que no puede pasar desapercibida.

“Argentina menosprecia a México, pero gran parte del fútbol sudamericano vive del fútbol mexicano“, recordó el “Pelado” haciendo alusión a la Liga MX, el torneo de mayor prestigio de Concacaf y en el que se foguean múltiples jugadores sudamericanos e incluso europeos. DEFENDIÓ A MÉXICO 👏🤩🐐 https://t.co/qfqcaeCNBY



Matías Almeyda no dudó en ir en contra de la prensa de Argentina por menospreciar al futbol mexicano 🇲🇽 https://t.co/qfqcaeCNBY pic.twitter.com/ovyUVUKaRC— Rebaño Pasión (@RebanoPasion) June 18, 2022

