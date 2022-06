Personas sin hogar y exconvictos se gradúan en Skilled Trade 4U

Click to share on Facebook (Opens in new window)

“Mientras la pobreza, la injusticia y la gran desigualdad persistan en nuestro mundo, ninguno de nosotros podrá descansar de verdad”, reza un enorme rótulo en el interior del local de Skilled Trade 4U, una organización sin fines de lucro que donó $200,000 en equipo profesional de trabajo a 23 singulares estudiantes: exdesamparados, expandilleros y exconvictos.

Los 23 hombres, en su mayoría afroamericanos, completaron un programa gratuito de capacitación laboral de 10 semanas, y la mayoría obtuvo una licencia federal como técnico de mantenimiento de calefacción/ventilación/aire acondicionado (HVAC).

“El 33% de ellos ya tiene un trabajo seguro”, dijo Ed Roche, fundador del programa y propietario de la compañía Patriot Energy and A/C. “Si se lo proponen, cada uno podría ganar fácilmente $100,000 al año o más”.

La escuela está ubicada en Los Ángeles.

De su propio bolsillo, Roche entregó a cada graduado, $4,000 en herramientas que se necesitarán para sus nuevas carreras: manómetros, taladro, taladro de impacto, medidor de voltaje, varilla de voltios, llave de servicio, termómetro láser y herramientas manuales variadas.

“Yo mismo tuve una vida dura”, dijo Roche a La Opinión. “Soy hijo de una madre que era adicta a la heroína, y un padre alcohólico y abusador”.

Pero Roche se graduó con honores en el Cuerpo de los Marines de Estados Unidos, rehízo su vida, y ahora se dedica en cuerpo y alma, -junto con su esposa Kiana Fleming, una licenciada en justicia criminal y directora ejecutiva de Skilled Trade 4U-, a ayudar a que otros se rediman ante la vida y ante sí mismos.

“Crecí en Los Alamitos y en la escuela era el más pobre de todos los pobres”, dijo Ed Roche. “Yo nunca tuve comida más que sándwiches”.

“Cuando los hombres se enteran de que el programa es gratuito no lo pueden creer”, aseguró Roche. “Lo inicié porque he mirado alrededor de cómo viven las personas en las calles y necesitan quien les tienda una mano”.

Primero, organizó el programa en el patio de su casa y vio la necesidad de buscar un local para tenderle una mano a la gente que vive crisis de calle o que nadie les ha querido dar una segunda oportunidad.

De hecho, hace algunos años pidió respaldo de autoridades de la ciudad de Los Ángeles, y el único que contestó a sus mensajes fue el exconcejal Bernard Parks.

“Creo que eso es lo que me motiva a ayudar a mi prójimo y me hace sentirme bien”, manifestó.

‘El cielo es el límite’

Bernie Elizardo agradece con un efusivo saludo las enseñanzas y capacitación laboral a su instructor, Juan Manuel Carlos Rodríguez.

Bernie Elizardo, de 46 años es uno de los alumnos destacados que se graduó el fin de semana y es un orgullo de superación para su mentor, Joshua Wafer, director ejecutivo de Mitchells Salvation Community Inc., un hogar de vida sobria, cuya misión es mejorar la vida de las personas sin hogar, veteranos y exconvictos.

Elizardo narró que desde que era “morro” [joven] se metió en problemas al unirse en una pandilla de Boyle Heights “porque me atraía el dinero que los demás obtenían rápido”.

“Estaba chavalo y quería tener lo mismo que ellos”, dijo. “Luego empecé a vender droga y a usarla…Ese fue mi peor error, hasta que robé un automóvil con violencia, y de 30 años de prisión que me dieron, hice 26”.

En abril 7, Bernie salió de la prisión estatal Corcoran, en el condado Kings. Antes había estado en la prisión estatal de Salinas Valley.

“Cuando me torcieron tenía 18 años; adentro tenía que seguir las reglas de estar solamente al lado de personas de la raza”, recordó Elizardo. “Una vez que me equivoqué y me querían navajear”.

Bernie entró al programa Skilled Trade 4U dos semanas atrasado y gracias a las ganas de salir adelante en la vida alcanzó y superó a sus compañeros.

“Lo que este hombre [Bernie] está haciendo por su vida es asombroso”, valoró Joshua Wafer. “Él es muy amable, un individuo que le gusta ayudarse a sí mismo y a los demás; aparte es un excelente trabajador, tiene un gran futuro y puede ganar más de $100,000 si se lo propone y el cielo es su límite”.

Además de recibir su certificado federal como técnico en mantenimiento de calefacción, ventilación y aire acondicionado, Bernie Elizardo tiene planes de estudiar programación de computadoras.

Libros abiertos…como una familia

Junto con Ed Roche, el michoacano Juan Manuel Carlos Rodríguez, fue el instructor principal de los estudiantes graduados de Skilled Trade 4U.

“Ed me dio la oportunidad de aprender y obtener experiencia en la instalación de aire acondicionado comercial, pero yo quería aprender la instalación residencial”, dice Juan Manuel, de 33 años. “Lo que aprendí con Ed, ahora quiero compartirlo con los demás”.

Juan Manuel contó a La Opinión que, al principio, los alumnos se mostraban completamente cohibidos por su pasado y porque no podían creer que el programa de capacitación laboral era gratuito.

A lo largo de 10 semanas, este mexicano residente en la ciudad de Fullerton y padre de cinco hijos enseñó a los 23 alumnos graduados a averiguar y resolver por qué una máquina de refrigeración no enfría o no enciende.

En la teoría y en el campo de práctica real, con clientes reales, instruyó también a los ex individuos en situación de calle y exprisioneros para que supieran instalar por completo un sistema de aire acondicionado residencial, como vestir y presentarse de manera profesional en una casa y respetar siempre a la gente.

“Se les ensenó qué tipo de botas deben usar para proteger los pisos de las casas, cómo usar guantes cuando instalan un termostato y no manchar las paredes”, explicó. “Además, los muchachos aprendieron a correr ductos, soldar las líneas de cobre, a hacer un diagrama para una casa, a instalar y saber cómo funcionan los termostatos y la manera de hacer el alambrado de bajo y alto voltaje”.

Y, si al comienzo del taller muchos de los alumnos ni siquiera levantaban su mano para hacer preguntas, al final abrieron su corazón, compartieron sus historias y adquirieron un carácter indomable para buscar el éxito en la vida.

“Aquí somos como una familia y todos somos un libro abierto para los demás”, dijo Juan Manuel. “La posibilidad de triunfar en la vida está al alcance de todos”.

Los graduados:

Virgil Gray, Bernie Elizardo, Lap Nguyen, James Humprey, Aaron O’Neal, Yonas Rufael, Willie Harris, Jorge Sotelo, Mitchell Comeaux, Asfaw Yigezu, Mary Johnson, Derrell Gaskin, Rodney Oakley, Joshua Wafer, Derek Nicholson, Herbert González, Ural McInstosh, Willie Taylor, Ricardo Salazar, Kenneth Monroy, Adrian Martinez y Kajuan Bailey.



La escuela de Skilled Trade 4U se localiza en el 2614 S Western Ave, Los Angeles, CA 90018.