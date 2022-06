Empleado que golpeó en la espalda a Rudy Giuliani le fueron reducidos los cargos por agresión a un anciano

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, dijo que fue golpeado fuertemente por un empleado de un supermercado quien estaba a favor del aborto, expresó que la ciudad se ha convertido en el “salvaje, salvaje oeste”, sin embargo, los cargos contra su presunto agresor fueron rebajados, y el abogado del trabajador tildó el “ataque” como un simple golpecito en la espalda.

“Me golpeó para derribarme”, dijo Giuliani, de 78 años, sobre el sospechoso Daniel Gill. “Si eso no amerita ir a la cárcel en Nueva York, estamos en el salvaje oeste”.

El abogado del expresidente, Donald Trump, señaló que podría haberse caído y muerto, añadió que un tío anciano falleció a causa de una caída.

“Me golpearon en la espalda como si me golpeara una roca”, afirmó Giuliani. “Me dolió tremendamente. Yo no sabía lo que era. No tenía idea de lo que era. Y de repente escuché a alguien gritarme algo, maldiciones sucias y algunas maldiciones más sucias mientras se retiraba, huía. Luego se dio la vuelta y dijo que yo era un asesino de mujeres”.

No obstante, la abogada de Daniel Gill, Susan Platis, le expresó que un juez en el Tribunal Penal de Staten Island que la palmada “parece ser un golpe en la espalda” y que la única amenaza pudo observar vino luego cuando alguien que estaba con el exalcalde persiguió a al empleado, lo golpeó y lo amenazó.

Gill, de 39 años, tiene la mitad de la edad de Giuliani, fue acusado en principio por las autoridades de agresión grave porque la víctima tiene más de 65 años.

Pero la oficina del fiscal de distrito de Staten Island decidió, en cambio, un delito menor de agresión, además de otros dos delitos menores, por amenazas y acoso.

Giuliani se encontraba haciendo campaña para su hijo Andrew, quien es candidato para la gobernación de Nueva York, cuando usó el baño en un ShopRite. Fue en ese momento en que Gill palmeó al exalcalde en la espalda y supuestamente dijo “¿Qué pasa cabrón?”.

El empleado le dijo al político republicano que su postura a favor de la vida mara a mujeres, una aparente referencia a la decisión de la Corte Suprema que invalidó Roe vs. Wade.

“Seguía maldiciendo, no paraba”, dijo Giuliani. “Seguía amenazándome y amenazándome. Así que dije que lo arrestáramos, que lo convirtiéramos en un ejemplo porque esto está sucediendo demasiado en todo el país”.

El asistente de distrito, Darren Albanese, le dijo al exalcalde que se quejó de un “dolor sustancial” en la espalda, “dio un paso adelante y perdió el equilibrio” y podría necesitar visitar un médico.

Albanese se cuestionó en la corte si Gill “usaría el buen juicio requerido para regresar a la corte cuando se le indique”, ya que el incidente sucedió frente a varios testigos.

Sin embargo, la aboga de Gill dijo que él no tiene detenciones anteriores y alegó que no debería estar sujeto ni siquiera a una libertad supervisada.

El video del encuentro, manifestó, “en realidad no es útil para la fiscalía”.

“Creo que en realidad muestra un golpecito en la espalda, lo cual no es una conducta delictiva”, dijo Platis. “Aquí no hay intención de dañar a nadie. [Giuliani] puede haberse sorprendido y aturdido al ser tocado en la espalda… pero es una figura pública, Su Señoría. Que le hablen y le digan cosas, no debería sorprenderle y debería anticiparse”.

Gerianne Abriano, jueza del caso, liberó a Gill sin derecho a fianza, pero produjo una orden de protección que le prohíbe acercarse a Giuliani.

