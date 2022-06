“Se va por el dinero a un fútbol amateur”: periodista argentino destrozó a la Liga MX en medio del fichaje de Eduardo Salvio 

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La Liga MX sigue siendo protagonista de los mercado de traspasos. Los Pumas de la UNAM oficializarán algo impensado hace años atrás. Eduardo Salvio dejará el histórico Boca Juniors para marcharse al fútbol mexicano. A pesar de la insistencia de Juan Román Riquelme, el argentino no renovó con los Xeneizes y se marchara al conjunto de Andrés Lillini. Este fichaje ha levantado mucha polémica.

El primero en iniciar la controversia fue David Faitelson. El polémico periodista se mofó de la billetera de uno de los clubes más grandes de Sudamérica. Pumas logró convencer al “Toto” Salvio de dejar el fútbol de Argentina a punta de “Billetazos”.

Eduardo Salvio es esperado en El Pedregal…

Pues muy Boca, muy Boca, pero a “los billetazos” ha perdido con uno de los clubes más modestos en lo económico del futbol mexicano: los Pumas…— David Faitelson (@Faitelson_ESPN) June 27, 2022

México tiene una liga amateur

La respuesta a los comentarios de David Faitelson no se hizo esperar y fue un periodista argentino el encargado de replicarle. Sin embargo, Pablo Carrozza salpicó a todo el fútbol mexicano entero con su opinión. El analista sudamericano considera que la Liga MX no es un torneo de nivel y que Eduardo Salvio se fue única y exclusivamente por el dinero que le permitiría asegurar el futuro de su familia, pero que el torneo mexicano no cumple sus expectativas en cuanto a calidad. Salvio se va a jugar con la pelota de Quico para asegurar el futuro de su familia, y no porque se muera de ganas de enfrentar a los caracoles enjaulados de Tijuana, que tienen a un pibe que usa la camiseta 502. Alguna vez hay que decir de dónde sacan la plata los mexicanos.— Pablo Carrozza (@pablocarrozza) June 27, 2022

Un jugador de talla mundial

Con 31 años de edad, Eduardo Salvio pisará el fútbol mexicano con una gran experiencia en su espalda. El futbolista argentino ha tenido la ficha de jugar en grandes equipos a lo largo de su carrera: Lanús, Atlético de Madrid, Benfica, Boca Juniors y ahora los Pumas de la UNAM. View this post on Instagram A post shared by Eduardo Salvio (@totosalvio)

