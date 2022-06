Agenda de fin de semana: disfruta del feriado del 4 de julio

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Fiesta del 4 de Julio

El Día de la Independencia se celebrará durante todo el fin de semana en Universal Studios (100 Universal City Plaza, Los Angeles), donde destacarán la exhibición de fuegos artificiales, música en vivo, decoración temática especial y más. Los visitantes podrán hacer uso de las novedosas atracciones, entre ellas Jurassic World–The Ride, The Secret Life of Pets: Off the Leas y Despicable Me Minion Mayhem, entre otros. Los festejos están incluidos con el pago del boleto de entrada. Del sábado al lunes. Boletos desde $104. Informes y horarios universalstudioshollywood.com.

Foto: Cortesía

Parrillada en el museo

Música en vivo, juegos, un concurso de repostería, comida y bebida a la venta y más es lo que incluye First Fridays at the Museum en el Catalina Museum of Art and History (217 Metropole Ave., Avalon), una fiesta estilo parrillada que celebra este lugar los primeros viernes del mes en el verano. La música estará a cargo de The Isleños (en la foto), un grupo de chicos que interpreta blues, rock y otros ritmos. Viernes 6 pm. Boletos $5 a $20. Informes catalinamuseum.org.

Foto: Cortesia

Musical en Hollywood

El icónico filme Moulin Rouge, de Baz Luhrmann, cobra vida en el teatro con Moulin Rouge! The Musical, y se estrenará en la ciudad en el teatro Pantages (6233 Hollywood Blvd., Los Angeles), donde se presentará por una temporada para luego continuar en el Segerstrom Center for the Performing Arts de Costa mesa (a partir de noviembre). A partir de hoy jueves y hasta el 4 de septiembre. Boletos $39 a $169. Informes y horarios scfta.org.

Foto: Cortesía

Tributo a Michael Jackson

El famoso imitador de Michael Jackson, Rodrigo Teaser, es el protagonista de Michael Lives Forever, un show que rinde tributo al rey del pop y que llegará al teatro The Wiltern (3790 Wilshire Blvd., Los Angeles) como parte de la gira de verano de este artista. Rodrigo no solo canta y baila como Michael Jackson, sino que usa una réplica exacta de los trajes del fallecido cantante. En las presentaciones de Los Angeles lo acompañará Jennifer Batten, guitarrista que estuvo con Michael en sus giras. Sábado 7 pm. Boletos $29 a $249. Informes livenation.com.

Foto: Cortesía

Show familiar

Laura Doherty y sus marionetas Muddy Puddles, Jazzasaurus y Domingo the Flamingo harán una parada en el sur de California para ser parte del Kids Club del Santa Monica Place (395 Santa Monica Place, Santa Monica), que tiene lugar los primeros miércoles de mes. La artista originaria de Chicago tocará sus temas de folk-pop con su guitarra acústica. El show tendrá como anfitriona a la artista infantil bilingüe Twinkle Time. Miércoles 11 am. Gratis. Informes santamonicaplace.com.

Fiesta de Independencia

Para celebrar el 4 de Julio, el Grand Park (200 N. Grand Ave., Los Angeles) traerá de regreso el 4th of July Block Party, una celebración que se suspendió dos años debido a la pandemia. La fiesta del Día de la Independencia tendrá bandas en vivo, música de DJs, comida a la venta y un show de fuegos artificiales. Fiesta para todas las edades. Lunes 4 a 9:30 pm. Entrada gratis. Informes grandparkla.org.

Festejo en el acuario

El Aquarium of the Pacific (100 Aquarium Way, Long Beach) realizará una fiesta especial para celebrar el 4 de Julio que incluye una barbacoa y la entrada al acuario en su horario extendido. La comida para festejar el Día de la Independencia se servirá el lunes de 11 am a 5 pm, y su costo es de $74 por adulto y $50 por niño (3 a 11 años). La barbacoa VIP está disponible de 7 a 9 pm, y tiene un costo de $94 por adulto y $60 por niño. Incluye entrada al acuario. Es necesario reservar. Informes aquariumofpacific.org.

Foto: Cortesía

Comedia y Día de la Independencia

Para celebrar el 4 de julio, la Los Angeles Philharmonic, al mando de Thomas Wilkins, presentará el show July 4th Fireworks Spectacular en el Hollywood Bowl (2301 N Highland Ave., Los Angeles). El programa incluye la participación de los reconocidos comediantes Steve Martin y Martin Short. Al final de cada show habrá un show de fuegos artificiales. Sábado, domingo y lunes 7:30 pm. Boletos $27 a $93; niños menores de 12 años mitad de precio. Informes hollywoodbowl.com.

Música contemporánea

La serie Green Umbrella, que se presenta en el teatro Ford (2580 Cahuenga Blvd., E, Los Angeles), celebra a las voces legendarias así como a las emergentes en la música clásica contemporánea. En esta ocasión, presenta un show con música que crea un mundo de sonido a través de la electrónica e instrumentos acústicos tradicionales interpretados por Gérard Grisey, Vivian Fung, Juan Felipe Waller, Gabriella Smith y Kaija Saariaho. Miércoles 8 pm. Boletos $20 a $42. Informes theford.com.

Música mexicana

En su último fin de semana, la San Diego County Fair, que se realiza en los Del Mar Fairgrounds (2260 Jimmy Durante Blvd., Del Mar), presenta en su Corona Grand Standstage a tres importantes artistas en su serie de shows y conciertos. Hoy jueves actúa el comediante mexicoamericano Gabriel Iglesias, el viernes el cantante de música norteña Ramón Ayala, y el domingo la banda de rock argentina Enanitos Verdes. Los tres shows son a las 7:30 pm. Boletos $25 a $55. Informes sdfair.com.