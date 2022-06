Giorgio Chiellini le agradece a Carlos Vela: el veterano futbolista italiano habló sobre la renovación del mexicano 

Giorgio Chiellini y Gareth Bale son las dos grandes contrataciones que realizaron Los Ángeles FC para dominar el fútbol de Estados Unidos. Sin embargo, para que el equipo generase mucho más miedo, se tenía que confirmar la renovación de Carlos Vela. El nuevo proyecto del club lo habría convencido y el defensa italiano celebró la permanencia del mexicano dentro del equipo.

▪️ Top of Supporters’ Shield standings

▪️ Sign Giorgio Chiellini

▪️ Sign Gareth Bale

▪️ Re-sign Carlos Vela



Life is good for LAFC 😎 pic.twitter.com/46FVtxTUUY — B/R Football (@brfootball) June 25, 2022

“Estoy muy feliz con la renovación de Carlos. Por supuesto, esto es una señal de que quiere quedarse y ganar con este equipo (…) El equipo es fantástico. No tengo que cambiar nada o hacer algo especial. Solo ser lo que soy“, sentenció el ex defensor de la Juventus a los medios. 🗣 "I'm proud to be here. I'm sure I can bring something to this club."



Giorgio Chiellini wants to lift trophies as a LAFC player and be recognised as someone who gives 100% pic.twitter.com/OduqHZrGTI— Football Daily (@footballdaily) June 30, 2022

Giorgio Chiellini quiere ser campeón en Estados Unidos

El veterano defensor de 37 años de edad reveló que no llega a Los Ángeles FC con la presión de ser el mejor jugador del equipo. El ex futbolista de la Juventus quiere aportar su granito de arena para levantar el trofeo con su club al finalizar la temporada.

“No quiero ser el mejor jugador del equipo. Quiero ser Giorgio, quiero ayudar al equipo (…). Quiero añadir mis habilidades, mi energía y mi experiencia (…) Los delanteros sirven para vender entradas, pero los defensas sirven para ganar ligas“, concluyó Giorgio Chiellini. This is an exciting new chapter in my career. 🇺🇸

I have always enjoyed the US and Los Angeles and I have thought often about playing in @MLS . 💪

I can’t wait to get started @LAFC !!! pic.twitter.com/gewDjJxLCM— Giorgio Chiellini (@chiellini) June 30, 2022

