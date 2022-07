Famosos recuerdan con cariño a Susana Dosamantes y expresan sus condolencias a la familia de la actriz

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La actriz Susana Dosamantes falleció este sábado a los 74 años. Los primeros informes indicaron que la mamá de Paulina Rubio perdió la vida a las 11 de la mañana en un hospital de Miami, Florida, en donde era atendida por el cáncer de páncreas que le fue diagnosticado en febrero de 2022.

Una de las primeras en confirmar tan lamentable noticia fue Paulina Rubio, quien a través de sus redes sociales compartió un estremecedor mensaje de despedida a quien fuera su mejor maestra de vida.

Fanáticos, actores, cantantes y otras figuras del mundo del entretenimiento han recurrido a las redes sociales para enviar mensajes de apoyo y condolencias para la familia de la primera actriz.

Una de las primeras en expresar su pesar por el sensible fallecimiento de Susana Dosamantes fue Erika Buenfil, quien a través de su cuenta de Twitter envió un caroñoso mensaje a Paulina Rubio.

Mi más sentido pésame a @PaulinaRubio un abrazo con todo mi cariño. Descanse en Paz #SusanaDosamantes — Erika Buenfil. (@ebuenfil) July 2, 2022

Marlene Favela se unió a las muestras de cariño para la familia de quien es considerada una de las mejores actrices de México.

“¡No tengo palabras! Lo que me consuela es que no me quede con ganas de decirte nada. Vuela alto mi amada Susana Dosamantes”, escribió en Instagram.

Con mucho respeto y cariño, Gloria Trevi envió un abrazo a Paulina Rubio y a toda la familia de Susana Dosamantes.

“Susana Dosamantes asciende al cielo dejando un hermoso legado en sus hijos, nietos, y trabajo. Timbres postales al cielo a esta mujer inmortal”, publicó.

El productor Juan Osorio lamentó la muerte de la bella actriz que debutó en cine en el año 1969, quien aseguró deja un espacio imposible de suplir. Lamento muchísimo la partida de Susana Dosamantes ✝️ una gran actriz y un espacio grande de suplirlo, ⁦@PaulinaRubio⁩ mis más sentido pésame, mucha fortaleza. DEP pic.twitter.com/PzVFc4U9zt— juan osorio ortiz (@osoriojua) July 2, 2022

La periodista Pati Chapoy informó la triste noticia a través de Twitter, en donde también envió su pésame a Paulina y Enrique Rubio. Muy triste enterarme del fallecimiento de #SusanaDosamantes Mi más sentido pésame para sus hijos Enrique y @PaulinaRubio QEPD pic.twitter.com/DVkJ5823d2— Pati Chapoy (@ChapoyPati) July 2, 2022

La actriz Adriana Fonseca también se sumó a los mensajes. View this post on Instagram A post shared by Adriana Fonseca. (@adrianafonsecaoficial)

También en Instagram, Lucía Méndez se despidió con profundo pesar de quien asegura fue su amiga, admirable mujer, artista y madre.

“Amiga querida, me duele mucho tu partida tan inesperada. Gran mujer, artista, madre, se que debes estar en un lugar maravilloso con, Dios. Vuela alto Susana. Te lo mereces. Mi más sentido pésame a Paulina Rubio y a toda su familia”, escribió junto a una fotografía. View this post on Instagram A post shared by Lucía Méndez (@luciamendezof)

Chantal Andere es otra famosa que lamentó la pérdida en el mensaje publicado por Paulina Rubio a través de su cuenta de Twitter. Te abrazo con todo mi corazón! Que descanse en paz la gran Susana. Amorosa, cariñosa, talentosa, y hermosa. Te quiero mucho siempre 🙏🏻💫❤️— Chantal Andere (@Chantalandere) July 2, 2022

