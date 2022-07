Qué van a cocinar a la parrilla las familias inmigrantes este 4 de julio

Click to share on Facebook (Opens in new window)

De niña pasé veranos sofocantes y celebraciones del 4 de Julio en el fresco noroeste del Pacífico, encendiendo bengalas y sentándome en el tejado de la casa de mi madre hasta que se escondía el sol y aparecían los fuegos artificiales. Comíamos hamburguesas, perritos calientes, refrescos y sandía. Pero eso era todo.

Será por mi nivel de asimilación y un cierto distanciamiento de mis orígenes que apenas me di cuenta de que no nos esforzábamos por preparar un plato chino.

Pero hoy en día, eso hace que me resulte aún más fascinante el hecho de conocer todas las comidas diferentes que otros preparan para celebrar el Día de la Independencia, el día en que doy gracias a los astros de la suerte por haber nacido aquí.

Aunque las salchichas y hamburguesas podrían ser la comida habitual del 4 de Julio, le pregunté a algunos inmigrantes e hijos de inmigrantes cuáles son sus platos favoritos para las comidas al aire libre, en especial a los que tienen una conexión con sus orígenes. Aquí están algunos de los más destacados.

Carne asada

Claudia Valladares, cuyos padres vinieron de México al este de Texas, donde vive actualmente, dice que ella y su familia siempre han celebrado el Día de la Independencia con carne asada al carbón, un filete de falda marinado con ajo, hierbas y especias.

En lugar de empezar desde cero, Valladares dice que compra su carne asada sazonada en una tienda mexicana cercana, la asa en una parrilla de carbón y la sirve con arroz, frijoles charros (frijoles pintos cocidos a fuego lento con tocino, cebolla y ajo), guacamole, salsa picante y tortillas de maíz.

Valladares dice que está agradecida porque cuando sus padres tenían 20 años, decidieron venir a Estados Unidos para perseguir el sueño americano. Su madre tuvo que abandonar la escuela antes de tiempo para ayudar a trabajar en la granja de su familia, así que “el hecho de haber terminado la escuela secundaria es un gran logro”, dice. “Me alegro de tener el privilegio de vivir en este país”, afirma.

Michelle Melo -hija de madre guatemalteca y padre dominicano, y ahora casada con un diplomático estadounidense, que vive en Nairobi, Kenia- compartió un proceso más laborioso para preparar la carne asada, que también era un plato destacado en las comidas al aire libre del 4 de Julio de su familia mientras crecía.

Melo dice que la carne se dejaba marinar toda la noche en el adobo especial de su madre, se cocinaba en la parrilla de carbón de su tío y se servía con tortillas caseras. Y no tuvo problemas en compartir la receta: El bistec se adoba con ajo, limón, vinagre, pimienta, naranja amarga, sal, orégano y cebolla en polvo. “No es nada del otro mundo, pero queda increíble si se deja toda la noche para asarlo al día siguiente”, dice.

Aunque la madre y la tía de Melo hacían gran parte de las tareas culinarias cuando ella era niña, las tortillas de maíz caseras las hacían manos grandes y pequeñas. “Todos los niños se aseguraban de hacer una pequeña para ellos”, dice. Se hacían en una sartén en el fogón y luego a la hora de comer se recalentaban en la parrilla, cuenta.

Junto a la carne asada y las tortillas de maíz, su familia servía pico de gallo y verduras en escabeche. También servían frijoles molidos -hechos con frijoles negros, cebollas asadas, ajo y especias como el comino, la pimienta y un condimento conocido como achiote- cocinados en una olla a presión. También puedes encontrar en la mesa plátanos dulces fritos y arroz hecho con chícharos, zanahorias, chile verde, cebollas, ajo y tiras de chayote.

Melo, que ha celebrado las fiestas del 4 de Julio mientras vivía en embajadas en Barbados, la República Checa, Ecuador y los Emiratos Árabes Unidos, dice: “Es increíble la cantidad de culturas diferentes que están representadas en el Día de la Independencia, y lo divertido que es incorporarlas a las festividades, especialmente en lo que respecta a la comida. Aunque nada puede compararse a las carnes asadas y las tortillas de mi madre”.

No solo la típica barbacoa americana

Renata Castro, abogada de inmigración originaria de Brasil, celebrará el 4 de Julio con churrasco, o barbacoa brasileña, en su propiedad de vacaciones en Clayton, Georgia.

Castro dice que celebrar el 4 de Julio es una forma de estrechar vínculos con sus hijos entre su herencia brasileña y los valores estadounidenses. “Nada es más brasileño que comer churrasco… y tener amigos, vecinos y familiares en una gran fiesta”, dice.

“Esto es lo que significa Estados Unidos: sacar lo mejor de la gente y de la comida que pueden ofrecer, mezclarlo todo y crear algo asombroso a partir de lo que parece normal y corriente”, dice. “¡Nuestros amigos estadounidenses se vuelven locos con la parrillada brasileña!”.

Castro dice que la estrella del espectáculo en las celebraciones del Día de la Independencia de su familia es la picanha, o tapa de cuadril, un corte de carne de res que procede de la parte superior del cuadril, que se frota con sal kosher y se asa sobre carbón.

“Nada me conecta con mis tradiciones” como el churrasco, dice Castro, especialmente cuando se combina con arroz; ensalada de papas brasileñas; harina de yuca tostada a la sartén con tocino, huevos y cebollas; y un plato de tomate, cebolla y pimientos bañados en vinagre y aceite de oliva. También compiten por ser la estrella del espectáculo las caipiriñas, una bebida brasileña elaborada tradicionalmente con un ron de caña de azúcar llamado cachaça, más azúcar, limas machacadas y hielo. Este año, “para seguir la tradición americana, serviremos arándanos -¿quizás una versión de las caipiriñas de arándanos?-“, comenta.

Camarones a la parrilla

Cindy Li, hija de inmigrantes del noreste de China, creció comiendo una mezcla de comidas chinas y americanas a la parrilla para el 4 de Julio, incluyendo camarones a la parrilla con especias servidas junto a una fresca ensalada de pepino.

“Así como en la mayoría de las familias estadounidenses, nosotros tenemos lo esencial: parrillada, ensalada, sandía y té helado”, dice Li, quien nació en Los Ángeles, donde sus padres emigraron en 1996, cuando su madre estaba embarazada de Li, su segundo hijo.

Los langostinos se cocinan a la parrilla sin condimentar, dice Li. Luego se sirven con una salsa para mojar hecha con salsa de soya, vinagre negro, aceite de sésamo, ajo picado, jengibre picado y cebollines picados. “Con solo pensar en esta salsa se me hace agua la boca”, dice.

La ensalada de pepino consiste en pepinos rallados o en juliana, fideos de cristal hervidos, huevo cocido cortado en tiras, todo esto cubierto generosamente con cilantro, ajo picado, vinagre negro, salsa de soya, pasta de sésamo y aceite de sésamo, dice Li. Resulta que ese vinagre negro es algo que reconocí de las cocinas de mi infancia.

Mu Kratha tailandés

“La cultura tailandesa sigue estando muy presente en mí”, dice Paul Vongjalorn, que se trasladó con sus padres de Tailandia a Guam, luego a Tampa, Florida, y finalmente a Spokane, Washington. “Pero hemos adoptado las fiestas americanas y también celebramos el 4 de Julio, aunque con un toque distinto”.

Su familia prepara el mu kratha, que consiste en carne de cerdo y otras carnes preparadas sobre una parrilla en forma de cúpula rodeada por un recipiente de caldo caliente. Cada miembro de la familia cocina después las verduras y otros alimentos sumergiéndolos en el caldo. La comida se sirve con salsas para mojar, arroz y fideos.

Hoy en día, dice Vongjalorn, su hermana maneja un camión de comida en Spokane que sirve alimentos que reflejan la diversidad de cocinas que disfrutaron durante su infancia.

Una forma de potenciar el sabor

Cocinar en una parrilla de carbón es clave a la hora de preparar carne asada y churrasco, dicen mis fuentes, además de muchos otros platos que se preparan el 4 de Julio. Aquí están algunas de las mejores parrillas de carbón según las pruebas de Consumer Reports.

