Horóscopo de julio 2022: qué auguran los astros este mes para tu signo del Zodiaco

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

ARIES

Tus planetas este mes. Con Júpiter llegando a tu signo, se inicia para ti un ciclo de importantes 12 años por delante. Vas a estar fecundando tu mente con conocimientos, con paisajes, con creencias, con personas, con nuevas geografías y con ideas más apetitosas. El aprendizaje: no fanatizarte.

Dónde tomar acción. Cambios laborales que no se van a definir hasta el 13. No te vas a perder. Las señales van a ser fosforescentes. El destino que elijas te va a permitir expresarte con la libertad que tu fuego necesita. Paciencia es la mejor estrategia y la propuesta que te dé más independencia va a ser la mejor elección.

Amor y sexo. Electricidad energizante y excéntrica en los temas del amor. Tal vez te sorprendas de tus propias reacciones. No a la posesividad y a los celos. El universo te va a invitar a limpiar tus propias proyecciones.

El desafío del mes. Aprender a registrar que no estás solo.

La oportunidad del mes. Vuelve tu alma al cuerpo y tu vitalidad se vuelve a encender.

Tu aliado. Leo, contigo a donde vayas.

TAURO

Tus planetas este mes. Entradas y salidas de dinero imprevistas. Atrévete a lograr un intercambio más equilibrado. Mercurio en la zona dos de tu rueda zodiacal va a traer enseñanzas que te van a empujar a manejarte con más madurez y con más habilidad con tu economía y con tus recursos. No esperes a quedarte con las arcas vacías para pedir lo que te corresponde.

Dónde tomar acción. Das sugerencias que te permiten ganar terreno en lo laboral. Además del trabajo y de los hijos y de toda la responsabilidad que esto implica, una actividad en equipo llena tu cotidianidad de alegrías y le da más significado. El mantra de este mes: cansado pero contento.

Amor y sexo. Un magma fogoso y potente se entremezcla con códigos comunes. Complicidad compartida y magnetismo en los temas del amor les ponen punto final a repeticiones y miedos.

El desafío del mes. No te ahogues en un vaso de agua.

La oportunidad del mes. Marte en doce refuerza tu voluntad y tu autonomía.

Tu aliado. Géminis aporta liviandad.

GÉMINIS

Tus planetas este mes. Con la Luna y con Marte en once y con Mercurio instalado en tu signo, vas a abrirte a geografías laborales por las que no anduviste antes, vas a ir hacia algo más grande y más motivador. El desafío del mes va a ser no marearte entre tantas opciones.

Dónde tomar acción. Hasta el 19, no te descuides. Ojo con los robos. Ojo con la pérdida de papeles importantes. Además, una actividad nueva les va a dar vuelo a tus aspectos más sutiles: meditación, música, investigar un lenguaje sagrado. Te vas a sentir ligado a un orden mayor muy contenedor.

Amor y sexo. Con Venus en doce, una limpieza vincular indiscutible va a aclarar tu mundo emocional y te va a ayudar a definir la continuidad o el final de un vínculo existente. El resultado va a depender de la calidad de amor que estés construyendo.

El desafío del mes. Salir del piloto automático. Abrir tu corazón.

La oportunidad del mes. ¡Percepción inaudita, no la desestimes!

Tu aliado. Con Escorpio, encuentros que no tienen fronteras.

CÁNCER

Tus planetas este mes. Con Júpiter y Marte en la zona diez, vas a estar sorteando muy eficientemente situaciones que se tornen pesadas y densas. Van a estar pensando en ti a la hora de evaluar a quién ofrecerle un papel decisivo y jugado. Pero antes, vas a tener que sacarte de encima esos viejos temores. Llegó la hora de crecer.

Dónde tomar acción. Con Venus en once, tu encuentro con otros le va a sumar sabiduría a tu vida. Si te abres a jugar osadamente sin competir, te vas a encontrar disfrutando de un auditorio encantando con lo que propongas y hagas. En casa, sorpresas (eso que te imaginas no es).

Amor y sexo. Alimentar emocionalmente a tu pareja con instinto maternal trae fecha de vencimiento asegurada. Ponle el cuerpo al amor sin red de protección.

El desafío del mes. No entres en pánico. Confía.

La oportunidad del mes. Escucha tu propia ley de juego, de esa manera, todo es posible de lograr. Esta es tu oportunidad y tu desafío.

Tu aliado. Aries te impulsa hacia el exterior.

Tus planetas este mes. Con Marte y Júpiter en nueve, vas a estar saliendo de conceptos a los que adheriste desde siempre para animarte a cambiar creencias en todo. Se promueve tu esclarecimiento, se expande tu saber, transmites tus propias verdades. Cuidado con la tendencia a imponer tu punto de vista como si no existiera otro.

LEO

Dónde tomar acción. A partir del 22, en lo laboral se abre esa puerta que esperabas. Tú, con la vara muy alta y con tu talento a full, te vas a encontrar con un camino lleno de sorpresas jugosas y desafiantes. El primer paso es mirar bien qué te empantana y soltar eso que sofoca tu motivación

Amor y sexo. Las personas que llegan a tu campo energético tienen que ver con lo que llamas y atraes. Solo tú puedes hacer esos cambios que tiendes a pedir que otros hagan. Con tu amor, juego limpio y este mantra: “al pan, pan, y al vino, vino”.

El desafío del mes. No confundir brillo con arrogancia.

La oportunidad del mes. Tu tercer ojo, activado.

Tu aliado. Cáncer te espeja y te enseña.

VIRGO

Tus planetas este mes. El contacto con tu naturaleza oscura va a ser imposible de surfear. Frente a esto, puedes sacarte el peso de algo que portabas y aliviarte y revitalizarte. O negar las señales y estancarte. La liberación es inevitable: que sea desde tu colaboración y no desde el estallido.

Dónde tomar acción. Asciendes un escalafón en tu trabajo. Mes de objetivos compartidos y de acceder a un lugar en el que adquieres autoridad y respeto. Va a ser necesario poner sobre la mesa de trabajo practicidad y paciencia, porque los esfuerzos van a ser memorables y la energía cada tanto va a escasear. Tarea ardua sobre una base laboral consolidada que te hace feliz.

Amor y sexo. Oxigenar tu relación y buscar estar cómoda con tu amor va a generar una pista de aventuras y de experiencias vigorizantes sin limitaciones.

El desafío del mes. Atreverte a ir más allá de tus fronteras. No te cierres.

La oportunidad del mes. En contacto con tu fuente de poder.

Tu aliado. Capricornio valora tu sabiduría.

LIBRA

Tus planetas este mes. “Concentrar para expandir” es el mantra para aplicar en proyectos laborales. La clave va a ser trabajar con discernimiento y, a la vez, confianza. Aceptar este movimiento de envión/freno que proponen Saturno y Júpiter es el puente para lograr resultados exitosos.

Dónde tomar acción. Con la Luna en la zona siete de tu mapa, ahora o nunca para armar las mejores sociedades, ordenar temas legales y asuntos de finanzas conjuntas, dar a conocer tu opinión.

Amor y sexo. Con Venus en ocho, vas a estar viendo realmente de quién te enamoras, qué te atrapa y qué le pones a la otra persona que no tiene. Vas a estar enfrentando con audacia tus dolores y tus rabias. Ser fiel a ti mismo y a tu propio sentir va a habilitar una relación de pareja libre de sombras, llena de luz.

El desafío del mes. Romper las reglas de lo conocido.

La oportunidad del mes. Ser honesta con tu propia intimidad y con tu estilo.

Tu aliado. Géminis y Virgo suman realidad y consistencia.

ESCORPIO

Tus planetas este mes. Con la Luna en Aries, se hace real ese proyecto laboral arriesgado que tanto anhelas. Escucha las señales y domestica la impaciencia. A partir del 19, todo lo que estaba obturando la apertura hacia lo nuevo desparece como por arte de magia.

Dónde tomar acción. Una decisión respecto de una propiedad familiar va a ser la gran movida de este mes. Soltar va a traer alivio para todos los que conformen tu clan. No retengas nada del pasado, ni siquiera pensamientos. Pon en práctica tu talento sanador y confía en tu intuición.

Amor y sexo. En cuestiones afectivas, no es tiempo de remendar nada. Si estás en crisis con tu amor y sabes en el fondo de tu corazón que allí hay energía luminosa, prueba tirar puentes que acerquen externos. Pero sé valiente y sabio: ponle punto final a un vínculo chupóptero.

El desafío del mes. No a los excesos y a los desbordes emocionales.

La oportunidad del mes. Trueque económico potente.

Tu aliado. No desestimes el consejo de Virgo.

SAGITARIO

Tus planetas este mes. Con Marte en Aries, vas a hacer cosas que no te atreviste a hacer antes: fundar una familia, escribir un libro, darle curso a tu inspiración a través de alguna actividad creativa. Vas a estar celebrando tu singularidad en aquello que haces.

Dónde tomar acción. Con Venus en la zona del trabajo: mejores condiciones, rapidez en tus respuestas y sintonía fina con gente nueva que va a convertir tus tareas habituales en una cotidianidad muy estimulante. Hasta el 16, cuidado con la perdida de papeles de valor. No firmes nada importante sin asesorarte primero.

Amor y sexo. Un vínculo consistente y estable se va a ver fortalecido. Una relación inestable y débil no se va a sostener. Vas a estar buscando un amor acorde a tu energía amorosa, no importa el costo que esto implique.

El desafío del mes. No entres en pánico: profundiza.

La oportunidad del mes. Investigar el pasado para entender algo clave del presente.

Tu aliado. Con Acuario, resolución de cuestiones pendientes.

CAPRICORNIO

Tus planetas este mes. Con Mercurio en seis, en tu trabajo vas a querer salir de todo lo aburrido y lo enmohecido. Buen momento para reinventarte de alguna manera en tu rol, para darles curso a tu genialidad y tu creatividad.

Dónde tomar acción. Con Marte y Júpiter en cuatro, basta de secretos familiares. Con esta yunta, la estrategia es ir a los comienzos sin temor, sin perderte en los puntos ciegos del pasado, pero sí es tiempo de no dejar nada en el tintero, de liberarte de entramados familiares escondidos para comenzar a trotar más a tu aire.

Amor y sexo. Un encuentro comprometido y libre a la vez, a punto de concretarse. Si ya estás en pareja, más chispa en el encuentro y más pasión.

El desafío del mes. No te quedes donde ya sabes que por ahí no es.

La oportunidad del mes. Brillas en tu trabajo.

Tu aliado. Con Tauro, una empatía clara y armoniosa.

ACUARIO

Tus planetas este mes. Cuando el Sol está en la zona seis, no hay estancamiento ni limitaciones, sí hay un movimiento más pausado, como en “cámara lenta”. ¿Para qué? Para depurar tu cuerpo, conocer tu borde y tu “hasta aquí” en todos los aspectos de tu vida, para llegar a los mejores resultados sin perder energía ni tiempo.

Dónde tomar acción. A partir del 18, crédito bien ganado en el área del trabajo, posibilidades y horizontes que se amplían y poder para transmitir lo que sabes. Parcipás de una actividad que funciona en red de ayuda y de asistencia a otros, dinámica y creativa (fundamental para estos tiempos en los que es tan necesario ser solidarios).

Amor y sexo. Con tu amor, silencios compartidos y un equilibrio impecable entre las emociones y el deseo.

El desafío del mes. Respetar las particularidades de otros sin perder tu singularidad.

La oportunidad del mes. Liberas tu clan de mandatos, te liberas ti y a los que te preceden.

Tu aliado. Con Piscis, nuevas reglas de juego.

PISCIS

Tus planetas este mes. Un dinero extra hace posible un viaje que venías postergando. Ya no hay excusas que te impidan hacerlo. Con valentía y audacia, le das curso a un proyecto creativo y una enorme cantidad de personas ayudan en logística, organización y apoyo emocional.

Dónde tomar acción. Con Urano en 3 y con Saturno en 11, ideas atinadas y lúcidas y encuentros sorprendentes con propuestas sorprendentes. Es el momento perfecto para hacer los mejores contactos y las mejores sociedades (laborales/comerciales). Pero ojo: no te fijes en posturas inflexibles. A partir del 16, un trámite que estaba demorado se define.

Amor y sexo. No idealices. Actúa con madurez, no te boicotees, disfruta de ti y abre tu corazón. Así, la persona que te está buscando te va a encontrar.

El desafío del mes. Soltar patrones y mecanismos de los que vos misma ya estás harta. Nadie puede hacer esta tarea por ti.

La oportunidad del mes. Tu maestría se ve y es aplaudida.

Tu aliado. Leo suma puntos a favor.

Por Ana Bilsky

Te puede interesar:

– Horóscopo de Mhoni Vidente para el mes de julio de 2022

– Qué pasará en julio de 2022: conoce los eventos astrológicos que marcarán este mes

– Julio 2022 será el mejor mes para estos 3 signos del zodiaco