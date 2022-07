Italia decreta estado de emergencia por intensa sequía

Italia decretó el estado de emergencia en cinco regiones del Norte y anunció que destinará 36.5 millones de euros para hacer frente a la sequía que azota la llanura Padana desde hace semanas.

El Consejo de Ministros aprobó el estado de emergencia en Emilia-Romaña, Friul-Venecia Julia, Lombardía, Venecia y en el Piamonte hasta el 31 de diciembre, anunció el gobierno en un comunicado.

La península italiana enfrenta una ola inusualmente precoz de calor, acompañada de una falta de precipitaciones, sobre todo en la llanura agrícola Padana (norte), que atraviesa su peor sequía en 70 años.

Italy has declared a state of emergency in five northern regions following a worsening drought.

Even the country's longest river, Po, is drying up.

Water levels are so low that even a shipwreck from WWII has resurfaced. pic.twitter.com/kPhzkMDk4R

— DW News (@dwnews) July 4, 2022