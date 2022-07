Se bajaría el sueldo: Cristiano Ronaldo estaría dispuesto a sacrificar sus ingresos con tal de salir del Manchester United

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El rompimiento entre Cristiano Ronaldo y el Manchester United podría darse este mismo verano. Luego de que los Red Devils se quedaran sin oportunidad de disputar la Champions League, el goleador portugués estaría buscando un club que sí compita en la próxima edición del torneo de clubes más importante de Europa, buscando destacar en una competencia de alto nivel, de cara al Mundial de Qatar 2022.

De acuerdo con reportes que vienen del país donde actualmente juega, como el del diario Independent, Cristiano estaría, incluso, dispuesto a una rebaja salarial, ya que su alto ingreso es uno de los principales obstáculos para los clubes que lo pretenden.

SERÁ?



Cristiano Ronaldo está dispuesto a aceptar una considerable rebaja salarial para fichar por un aspirante a la #UCL, con su deseo de intentar ganar de nuevo la competición, o al menos un gran título nacional.



[@Independent] pic.twitter.com/T45FzwX80F — 🎙 CUBAYERN Podcast (@CUBAYERNpodcast) July 4, 2022

El mismo medio asegura que Bayern Múnich y Chelsea son dos de los clubes que están interesados en los servicios del delantero, pero que no lo consideran prioridad debido a la merma económica que representaría para el club; sin embargo, con la rebaja que CR7 está dispuesto a asumir, esto podría cambiar.

Actualmente, el delantero portugués gana 30 millones de euros ($30.7 millones de dólares) con el Manchester United, pero se desconoce cuánto dinero estaría dispuesto a sacrificar y de eso podría depender su fichaje con alguno de los clubes que sí disputarán Champions League la próxima campaña.

Según lo que se supo en días recientes, el Chelsea aún está en contacto con Jorge Mendes, el agente de "El Comandante", por lo que su puede suponer que las negociaciones siguen su marcha. También se rumoró que el jugador fue ofrecido al FC Barcelona, aunque el club blaugrana no mostró mucho interés en ficharlo.

A sus 37 años, Cristiano Ronaldo aún tiene mucho que ofrecer al club que lo contrate, ya que su presencia no sólo significa talento y entrega, sino también mucha mercadotecnia.

