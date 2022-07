Influencer transforma su casa en una auténtica mansión Barbie… ¡y hasta su piscina es rosa!

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La influencer brasileña Bruna Barbie se viralizó hace unos días tras publicar en su cuenta de TikTok un video en el que mostraba a detalle los rincones más íntimos de su casa, la cual parece sacada del universo Mattel, pues todo es color de rosa, hasta su automóvil Fiat 500 y el agua de su piscina.

La mujer, quien es originaria de Curitiba, le dio un house tour a sus más de 18,000,000 de seguidores, pues está más que contenta con la transformación de su hogar de dos pisos.

El tour por su vivienda, que ya es conocida como la Mansión Barbie, comenzó por el exterior, donde no solo goza de parking más que amplio para su automóvil, sino que también de una piscina con su respectiva área de spa, de plantas con macetas de color rosa y de diversos muebles de exterior.

Sala

Su sala está dotada de un sofá individual, de un sillón de tres plazas, de una alfombra, de una televisión empotrada a la pared, de una lámpara de techo, de repisas y de un mueble para sus artículos decorativos.

Comedor

Su comedor, ubicado justo a un costado de la cocina, está conformado por una mesa rectangular con espacio para seis sillas, por un muy elegante candelabro y por varios cuadros con la imagen de diversos postres.

Cocina

La cocina, que es abierta y no tan amplia, está equipada con alacenas y con electrodomésticos de tono rosa, así como con una barra que funciona para preparar los alimentos, pero también como desayunador para dos personas. @brunabarbieoficial Tour pela minha cozinha rosa 😍 #barbie #barbiegirl #pink#Resso #Paid #Ads #fusioninfluencers #fyp ♬ som original – Bruna Barbie

Recámara principal

Su recámara cuenta con una cama grande, con dos mesas de noche, con una alfombra, con un clóset muy bien ordenado, así como con un baño con tocador, con wc y con una ducha con cancel transparente. @brunabarbieoficial I’m enjoying wearing the pink @Tribit Audio headphones Use code P6FJ2DBU to get 50% off, link in biography. #ad #pink #barbie ♬ Barbie Girl – Leontine

