Alexa Dellanos explota su sensualidad saliendo del jacuzzi en traje de baño

Alexa Dellanos es una chica que disfruta del verano todo el año modelando en diminutos atuendos que dejan poco a la imaginación. La hija de Myrka Dellanos ha sabido como manejar las redes sociales y hacer todo un negocio alrededor de ellas convirtiéndose en toda una influencer. Imágenes con bikinis, atuendos ajustadísimos y provocadores es lo que se ve frecuentemente en su perfil. Ha sido tanto el éxito de Alexa que a pocas semanas de haber superado los 8 millones de seguidores, está por superar los 10 millones en Instagram en tan pocos días.

En una de sus publicaciones recientes, Alexa se dejó ver muy sensual saliendo del jacuzzi con un traje de baño donde pudo presumir sus atributos. La estrella de redes sociales es una mujer sana que hace dieta y ejercicio para mantener su figura. En Instagram, Alexa muestra su rutina frecuentemente para así inspirar a quienes la siguen a seguir su ejemplo.

“De otra dimensión”, publicó Alexa.

Los comentarios de sus admiradores no se hicieron esperar y la elogiaron por su belleza y sensualidad.

“Te ves muy bonita”, escribió un fan en inglés. “Que bellísima y preciosa eres”, respondió un admirador. “Un sueño de mujer”, agregó un seguidor. “Increíblemente hermosa sos de otra dimensión”, otro fan dijo. “bellísima mujer perfecta sensuales labios”, otro admirador puso. “Te amo princesa sexy”, otro seguidor escribió en inglés. “Que cuerpazo te avientas alexa, de monumento”, también se pudo leer entre los comentarios.

No hay día que no pase que Alexa no comparta una imagen sensual. Hace días publicó una foto en donde se le ve desde la cama. View this post on Instagram A post shared by Alexa Dellanos (@alexadellanos)

Los bikinazos de Alexa Dellanos son frecuentes y son los que más likes y comentarios suelen tener. View this post on Instagram A post shared by Alexa Dellanos (@alexadellanos)

