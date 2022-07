Donald Trump propone que narcotraficantes deben ser sentenciados con pena de muerte

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El ex presidente Donald Trump dijo que los narcotraficantes que son detenidos en EE.UU. deberían tener la sentencia de pena de muerte, luego de tener juicios rápidos, así como lo hacen en China.

Estos comentarios los hizo Trump durante un discurso que pronunció en Las Vegas, Nevada, en la reunión de los candidatos que respalda en sus carreras por la gobernación y el Senado del estado .

Al tocar el tema de la trágica ola de delitos violentos, Donald Trump compartió su admiración por China diciendo que los únicos sin problemas de drogas son el país de oriente.

“Si miras a los países de todo el mundo, los únicos que no tienen un problema de drogas son los que instituyen la pena de muerte para los traficantes de drogas. Son los únicos, ¿entiendes eso? China no tiene drogas”, manifestó el ex mandatario.

Durante ese mismo discurso, recordó que en una ocasión el preguntó al presidente Xi Jinping , si su país tenía problemas con las drogas. “Inocente y tal vez ingenuamente pregunté [si había] mucho problema de drogas en China. ¿Por qué preguntas? Él no dijo esto, pero estoy deduciendo lo que estaba pensando”.

Y anexó: “¿Por qué tendría una pregunta tan tonta es que no, no, no, no tenemos un problema de drogas. ¿Por qué tendríamos un problema de drogas? No hay problema. Los traficantes de drogas reciben la pena de muerte. El juicio va muy rápidamente. Entonces, en lugar de venir a China, se van a otro lugar. Hemos tenido grandes problemas con las drogas a lo largo de los siglos, pero no tenemos ningún problema con las drogas”. compartió la anécdota.

Sin embargo, el diario Newsweek reveló que existen pruebas de que en China sí tiene un problema con las drogas, ya que según estadísticas, el número de consumidores en el país asiático aumentó a 2,51 millones a finales de 2016, según la Comisión Nacional de Control de Narcóticos, informada por Xinhua .

Así mismo, el Gobernado por el Partido Comunista autoritario detalló que las autoridades chinas han condenado abiertamente a pena de muerte a los presuntos traficantes de drogas, como fue el caso de 2009, cuando ejecutaron a Akmal Shaikh, un ciudadano británico con una enfermedad mental, quien poseía 8 libras.

La ONU concluyó en un informe de 2015 que el uso de la pena de muerte para delitos relacionados con las drogas no cumple con los estándares internacionales. El informe afirma que 35 países utilizan la pena de muerte por delitos de drogas, en particular países autoritarios como Irán, Vietnam, Corea del Norte y China

