El lado oscuro del aclaramiento de la piel

Es posible que el aclaramiento de la piel no sea un tema familiar para muchos estadounidenses, pero es un tema muy popular en todo el mundo y en algunas comunidades de color de los Estados Unidos: El hashtag #whiteningcream tiene más de 40 millones de visualizaciones en TikTok, y los productos que prometen blanquear o aclarar el tono de la piel están fáciles de conseguir tanto en Internet como en las farmacias. Según la empresa de estudios de mercado StrategyR, se estima que las ventas mundiales de productos para aclarar la piel superarán los 8,000 millones de dólares en 2022.

Pero algunos productos para aclarar la piel que se comercializan actualmente contienen ingredientes que no están aprobados para este uso por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), y pueden ser perjudiciales. La FDA emitió en abril cartas de advertencia a 12 empresas estadounidenses por vender productos blanqueadores de la piel de venta libre que contienen “medicamentos no aprobados, y que no se han reconocido de forma general como seguros y eficaces”. Todos los productos en cuestión contienen hidroquinona.

La FDA dice que ha recibido informes de efectos secundarios graves por el uso de productos que contienen hidroquinona, como sarpullidos, hinchazón facial y decoloración de la piel que puede ser permanente. Aunque algunos de estos productos se siguen vendiendo en el país, actualmente no hay productos aclaradores de la piel de venta libre aprobados por la FDA. Los productos para aclarar la piel que contienen esteroides tópicos e ingredientes peligrosos, como el mercurio, también pueden estar disponibles para su compra en línea, y promocionarse en sitios de redes sociales como Instagram y TikTok.

Un problema global

Los dermatólogos y otros expertos de atención médica han expresado su preocupación por el uso generalizado y el abuso de los productos para aclarar la piel. “Se trata de un problema arraigado en muchas culturas de todo el mundo”, afirma la doctora Amira Adawe, MPH, fundadora y directora ejecutiva de Beautywell Project, una organización que trabaja para acabar con el colorismo, las prácticas de aclaración de la piel y la exposición a sustancias químicas peligrosas. “La práctica del colorismo está tan arraigada en muchas culturas a nivel mundial porque la idea de que ‘ser blanco es lo mejor’ se implantó en muchas comunidades durante la colonización y la esclavitud. Los estándares de belleza de muchas culturas se miden por lo más blanca que es la persona”.

Adawe afirma que el colorismo lleva a muchas mujeres a creer que la probabilidad de encontrar un esposo, e incluso de conseguir un trabajo, depende de su complexión. “En mis investigaciones con muchas comunidades de color en los Estados Unidos y en todo el mundo, las chicas jóvenes me han contado que el uso de productos para aclarar la piel es fomentado por sus madres y familiares. Esto puede ser muy perjudicial para las jóvenes porque afecta su autoestima y su salud en general. Muchas mujeres no se creen lo suficientemente bellas si no tienen la piel clara”.

Estas creencias suelen viajar con los inmigrantes a los Estados Unidos. Adawe afirma que el aclaramiento de la piel en este país es frecuente entre los inmigrantes de color, como somalíes, congoleños, kenianos y otros inmigrantes africanos, así como en las comunidades latinas y asiáticas. Según una encuesta del Pew Research Center de 2021, la mayoría de los adultos hispanos estadounidenses cree que tener un color de piel más oscuro perjudica, al menos un poco, su capacidad para salir adelante, y que tener un color de piel más claro les ayuda a tener éxito. Estas creencias llevan a muchas personas a recurrir a Internet en busca de productos que prometen aclarar la piel pero que no están aprobados, son ineficaces o incluso peligrosos.

El doctor Corey L. Hartman, dermatólogo en Birmingham, Alabama, afirma que el uso de hidroquinona sin la supervisión de un médico puede tener graves consecuencias, como el oscurecimiento permanente de la piel. “Aunque es un medicamento tópico seguro bajo el cuidado de un dermatólogo, su uso descontrolado puede llevar a un aclaramiento antinatural de la piel y a una ocronosis, en la que la piel se vuelve paradójicamente más oscura de forma permanente”, dice.

Hartman también advierte sobre el glutatión, un antioxidante que se vende como suplemento oral y en forma inyectable como aclarador de la piel. Afirma que la forma inyectable, en particular, puede tener “efectos sistémicos graves”, como una función hepática anormal e insuficiencia renal. “Les digo a mis clientes que no lo usen en ninguna circunstancia”, dice, y añade que también advierte que no usar tampoco la versión oral.

Mantenerse seguro

Hartman afirma que existen alternativas seguras contra la hidroquinona sin necesidad de receta médica para las personas que quieren igualar el tono de su piel, en lugar de aclararla. “La cisteamina es el ingrediente tópico más innovador que ha llegado al mercado en los últimos años”, afirma. “No es tóxico, puede usarse a largo plazo y ayuda a conseguir un cutis más natural y uniforme”. La cisteamina también puede tratar la hiperpigmentación y el melasma, una enfermedad que provoca manchas oscuras, normalmente en la cara.

Los pacientes que desean aclarar zonas definidas de hiperpigmentación en lugar de toda la tez pueden considerar los tratamientos con láser proporcionados por los dermatólogos. Pueden causar dolor y enrojecimiento a corto plazo, pero mejoran el aspecto de las manchas oscuras.

A pesar de los riesgos, el aclaramiento de la piel sigue siendo muy codiciado por algunos en un mundo que avala la piel blanca. “Es importante que nos centremos colectivamente en la lucha contra el colorismo”, afirma Adawe, que esto reducirá los riesgos para las comunidades afectadas y mejorará los resultados médicos generales, de las comunidades afectadas.

