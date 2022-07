Fichaje estelar de Chivas podría caerse por culpa de “Chofis” López

Es prácticamente un hecho que Santiago Ormeño firmará con Chivas, salvo si la “Chofis” López, el jugador que los rojiblancos ya no quieren en su plantilla, lo evita.

Luego de que el Rebaño Sagrado encontró en el seleccionado peruano Santiago Ormeño el fichaje estelar con el que podrían cubrir la baja de José Juan Macías , Javier López podría echar todo por la borda si sigue retrasando la firma de la renovación de contrato que Chivas espera.

La cuestión es que los rojiblancos hicieron todo lo posible por convencer a Ormeño de sumarse al plantel y lo lograron. De acuerdo a reportes de Mediotiempo, el jugador también aprobó todos los exámenes médicos, ya entrenó con el equipo y hasta llegaron a un acuerdo para la firma de contrato, pero a la ecuación le falta algo para que se pueda firmar el traspaso y eso depende de Javier López.

Vale recordar que, después de graves indisciplinas, “Chofis” López salió de Chivas por la puerta de atrás rumbo a San Jose Earthquakes de la MLS; sin embargo, sólo se fue a préstamo a la liga estadounidense, ya que ahora que volvió le sigue perteneciendo a Chivas y tiene contrato hasta mayo del 2023. Los dirigentes del Rebaño Sagrado ya dijeron que no cuentan con él y que no volverá a vestir la camiseta de Chivas, pero quieren renovar su contrato un año más para poder enviarlo a préstamo a Pachuca a cambio de Santiago Ormeño.

Santiago Ormeño sale de Verde Valle tras tener un entrenamiento individual posterior al del equipo completo. @Chivas no ha podido hacer oficial su llegada por el traspaso de “Chofis” a Tuzos🐏⚽️🇲🇽. pic.twitter.com/tm2gUtiRtl— Duro de Marcar (@DurodeMarcarGDL) July 12, 2022

De acuerdo al mismo medio, esto no la ha caído nada bien a la “Chofis”, por lo que no ha querido firmar el contrato que definiría su futuro cercano. Y como Grupo Pachuca condicionó la salida de Ormeño a cambio del ingreso de López, la operación está detenida y sólo López puede desatorarla, pero parece que no quiere hacerlo. #LigaMXNews



UPDATE❗️



Chofis López doesn’t want to renew contract with Chivas in order to be loaned out to Pachuca.



On the other hand, Santiago Ormeño has completed his medical and physical exams and can’t be announced yet.



Will there a

DEAL or NO DEAL?🤝🏼❌#LigaMxEng pic.twitter.com/bMxuiAUIbT— Fut Mex Nation (@FutMexNation) July 12, 2022

