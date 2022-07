VIDEO: ¿Belinda ya no quiere casarse por culpa de Christian Nodal?

A pesar de ya llevar cinco meses separados, la pareja más mediática del medio del espectáculo hispano sigue siendo la conformada por Belinda y Christian Nodal. Y es que a pesar de que fue en el mes de febrero de este 2022 cuando dieron por terminada su relación y compromiso matrimonial, ambos lucían muy enamorados, pero al parecer ahora ninguno de los dos desea saber uno del otro.

Mientras Christian Nodal ahora luce de nuevo enamorado de la cantante argentina Cazzu, Belinda está enfocada en su carrera musical pues asegura que por el momento es lo único importante para ella. En redes sociales ya circula el video de una entrevista ofrecida por Belinda en donde habla sobre las ilusiones que tenía de casarse pues era su sueño desde que era una niña, y el cual externó en diversas ocasiones, y más hacer las cosas en tiempo y forma.

Sin mencionar el nombre de su ex prometido, Christian Nodal, Belinda dio a entender que no puso atención a su carrera mientras estuvo con el nacido en Caborca, Sonora porque para ella era más importante su relación amorosa y su ilusión de casarse, tal y como lo tenían planeado.