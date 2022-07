Angelinos dispuestos a volver a la mascarilla ante repunte de casos, hospitalizaciones y muertes por covid

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La activista Mayra Todd, quien reside en el barrio Van Nuys en el Valle de San Fernando, dice que ella nunca se ha quitado la mascarilla en espacios interiores públicos desde que comenzó la pandemia.

“Siempre ando con la mascarilla porque hay mucha gente irresponsable. Conozco personas que no se han vacunado; o que enfermas e infectadas de covid, se reúnen con otros”.

Y agrega que ella solo se quita la mascarilla para comer cuando va a un restaurante.

“Así como cuido mi vida, también cuido la de otras personas, y me gustaría que volvieran a hacer obligatorio el uso de cubrebocas para que la gente entienda que este virus no se va a quitar, si la gente no hace caso; y no solo eso, van a seguir muriendo inocentes, a quienes les llegó el virus por personas irresponsables”.

Mayra Todd está a favor de que regrese el uso obligado de mascarillas. (Cortesía)

Debido al creciente y rápido aumento de casos, hospitalizaciones y muertes de covid en las pasadas dos semanas, las autoridades de salud consideran volver a hacer obligatorio el uso de mascarillas en espacios públicos en interiores.

“Es muy probable que el condado de Los Ángeles sea elevado a un nivel más alto de contagio comunitario por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC). Las estadísticas muestran que el condado registra 8.8 admisiones hospitalarias por cada 100,000 personas, pero una vez que alcance los 10 nuevos ingresos, subirá al nivel comunitario alto”, dijeron las autoridades de salud pública del condado de LA en un comunicado.

Esto significa que si el condado permanece en este nivel por dos semanas consecutivas, se ordenará para fin de mes, el uso universal de la mascarilla en lugares públicos en interiores, en alineación con los ordenamientos de los CDC.

Lupita Barrios, residente del barrio de Eagle Rock en Los Ángeles, dijo que es muy importante que se implemente de nuevo la mascarilla en interiores, porque considera que si la gente no es obligada, no la usa.

“Todo mundo anda sin mascarilla, aunque están viendo en las noticias que están subiendo los casos aquí y hasta en México. Casi podría decir que solo un 20% traen mascarillas. La única manera de que todos se la pongan en sitios interiores, es que se haga mandatorio. Así que estoy totalmente de acuerdo en que se vuelva a obligar su uso”.

La maestra Paloma de la Paz dispuesta a cumplir con el protocolo de volverse a poner mascarilla. (Cortesía)

La maestra Paloma de la Paz, residente de la ciudad de Gardena en el condado de Los Ángeles, dijo que cuando escucha de volver a usar mascarillas en espacios cerrados, se preocupa porque es como volver atrás cuando la pandemia estalló.

“Pero a la misma vez, no me molesta porque sé que tenemos que cuidarnos mucho con la nueva variante de covid. Y también hay muchas personas que no se han querido vacunar; y por otra parte, algunos de mis amigos se han vuelto a contagiar de covid, y han tenido el virus ya dos veces. Esta vez, menos fuerte porque ya se vacunaron. Es preocupante por qué uno se pregunta cuántas veces se puede contagiar de covid, y le teme a las repercusiones y secuelas”.

Y sobre la posibilidad de que las autoridades de salud vuelvan a exigir el uso de la mascarilla, dice que estaría dispuesta a cumplir con esa orden para evitar que covid se siga propagando.

“Hay que seguir con los protocolos que nos indiquen. Lo que es más, siempre traigo mascarillas extras por si alguna persona las necesita. Lo que sería muy lamentable es que por no querer usarlas, se volvieran a cerrar los negocios y que la economía se vaya para abajo otra vez”.

Con la creciente presencia de las variantes BA.4 y BA.5 en el condado de Los Ángeles, la cantidad de casos nuevos diarios continúa aumentando.

Durante los últimos siete días, el número promedio de infecciones nuevas reportadas por día, ha sido de 5,706, un aumento del 15% con respecto a hace dos semanas, cuando la media era de 4960.

Además la cantidad promedio de pacientes positivos a covid por día en los hospitales del condado de Los Ángeles es de 1035, un aumento del 40 % con respecto a hace dos semanas, cuando la cantidad promedio de pacientes positivos era de 741.

Las muertes, que suelen retrasarse varias semanas después de las hospitalizaciones, también están aumentando, con un promedio de 14 reportadas por día la semana pasada, en comparación con un promedio de ocho muertes hace dos semanas.

Desde enero de 2022, más de 4300 residentes del condado han muerto a causa de la covid; esto es más que el número promedio de todas las muertes anuales por influenza, resfriados, muertes por vehículos motorizados y sobredosis juntos. En promedio, solo hay una muerte cada año por resfriado común y menos de 1,500 por influenza.

La directora de salud pública, la doctora Bárbara Ferrer habla de la importancia de seguir usando la mascarilla. (Getty Images)

La doctora Bárbara Ferrer, directora de salud pública dijo que el condado de Los Ángeles se enfrenta al regreso de un mandato amplio de mascarillas para interiores el 29 de julio, si continúan las tendencias actuales en las admisiones hospitalarias.

Requerir mascarillas nuevamente nos ayuda a reducir el riesgo, dijo Ferrer a los supervisores del condado de Los Ángeles.

Agregó: “Reconozco que muchos sentirán como un paso atrás, el regreso al empleo universal de mascarillas en interiores para reducir la alta propagación”.

Pero cuando la transmisión es muy alta, el enmascaramiento interior universal tiene mucho sentido y nos ayuda a reducir el riesgo.

“Los millones de residentes del condado de Los Ángeles que continúan cuidándose unos a otros, marcan la diferencia y ayudan a proteger a toda nuestra comunidad de los peores impactos de la pandemia”.