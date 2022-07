Horóscopo de hoy de Nana Calistar 14 de julio de 2022

Click to share on Facebook (Opens in new window)

LEO

Enfermedades respiratorias aparecerán, cuida más tu salud que es necesario estar bien para lo que viene. Pon mucha atención a ese proyecto que tienes sobre un negocio, quizás ahí esté la clave para mejorar mucho en el ámbito económico. Te enteras de chismes, cortas una relación de amor o amistad pues te cansarás de comer lo mismo. Ten mucho cuidado con lo que escucharás en estos días pues muchos de esos chismes te van a afectar más de lo que crees e imaginas. Amores del pasado retornan y podrías volver a caer en tentaciones. No tengas miedo de escuchar a tu corazón pues te indicará cual es el camino adecuado para lograr tus sueños y metas. Estas por tomar una decisión muy importante en tu vida, ten presente que las cosas suceden por algo, haz caso a tu cerebro y no tanto a tu corazón pues podrías cometer errores de los que te arrepentirás en tu futuro. Tus pensamientos negativos sueles atraer lo negativo, no caigas en esas cuestiones de las cuales te puedas arrepentir en un futuro, la vida te llenará de nuevas oportunidades tanto en el amor como en el terreno de lo negocios.

VIRGO

Es momento de ver al pasado y darte cuenta si lo que has realizado ha valido la pena, no permitas que el pasado vuelva aparecer, suelta y deja ir. Es probable que te enteres de traición por parte de miembro de familia, primos o tíos. Va a comprender el por qué no funcionaron muchas cuestiones. Recuerda quién eres y de que estas hecho, date la oportunidad de crecer en todas las áreas y de comenzar a disfrutar la vida. No te preocupes por cambios de humor, es normal pues estas en una etapa en que cambiarás de estado de ánimo constantemente. Un proyecto de un negocio venta que traes en mente podría ser la solución para mejorar en los ingresos. Amistad pierde a su pareja. Recuerda que tu signo se caracteriza por siempre ir por más y no vivir al día, ve tras lo que quiere pues en estos meses de año podrías concretar un nuevo trabajo o la oportunidad de cambiar de ciudad. Ya deja de ser tan desconfiado, si la persona que te gusta anda de más pues mándala a la porra, pero no sigas alimentado esperanzas de que va a cambiar pues no lo hará ni a punta de golpes. Ten cuidado con cambios de última hora en cuestión de amores, no te enredes ni caigas en tentaciones.

LIBRA

Es momento de aprender a deslindarte de todo lo que no es tu problema. Recuerda quién eres y lo que deseas lograr en tu vida, no te dejes llevar por chismes de amistades o de familia porque podrías tomar las cosas a mal. Te buscan para trato o acuerdo en el cual vas a salir beneficiado. Aprende a conservar tu corazón y que los fracasos anteriores no te conviertan en una persona frívola y sin sentimientos, recuerda que todo en esta vida se paga. Un amor importante podría aparecer en cualquier momento, disfrútalo. Si tienes pareja no seas tan celoso o celosa, sino confías en la persona que quieres o amas no vale la pena estar viviendo con dudas una relación. Aprende a mirar a las personas por él cerebro, solo así no lograrás equivocarte nuevamente a la hora de elegir a tu piores nada. En el terreno de los dineros ten cuidado con lo que gastas pues estas por entrar en una racha complicada en la cual podrías quedar mal con unas deudas que tienes. Una amistad culmina relación. Cuida más tu salud y no descuides dieta y ejercicio o andarás subiendo unos kilos en las próximas fechas.

ESCORPION

Es momento de cambiar tu estado de ánimo, de ser más positivo ante las situaciones que te muestra la vida, no permitas que personas del pasado te afecten. Extrañarás mucho a una persona que físicamente ya no está a tu lado pero que desde otro universo guía tus pasos, una vela blanca en este día será la clave para recordarlo y tener un poco de paz y tranquilidad en tu vida. Es momento que te despojes de tanta cosa que cargas en tu vida llámese, personas, objetos o cosas que no te han dejado avanzar, haz una limpia tu vida y quédate solo con esas cosas que te hagan feliz y te ayuden a crecer como persona y ser humano. Recuerda quién eres, de qué estas hecho y que necesitas para ser feliz y lograr lo que deseas. Amistad andará por la calle de la amargura en cuestiones de amores. Hay una persona que te va a complicar tu existencia estos días, ten mucho cuidado. Te llegan noticias del extranjero, un plan no resultará como lo planeaste. Persona cercana regará un chisme tuyo o de tu familia. No es momento de mirar al pasado sino de ver el presente y comenzar a trabajar en eso que pasa por tu cabeza y necesitas para estar bien y ser feliz. Ten cuidado con amores del pasado y con chismes fuera de lugar. Cuidado con amistad te va a traicionar y de la peor manera.

ARIES

Es momento de aprender de tus errores, de comenzar a ver las cosas buenas que la vida te muestra, de decirle adiós al pasado y centrarte en tu presente. No sigas gastando tu amor, tiempo y energía y menos sigas mendigando por personas que solo son bonitas por fuera porque por dentro son demasiado frías, fíjate bien a quien le lloras no cualquiera merece tus lágrimas. No te dejes llevar por tu carácter que muchas veces será muy fuerte y saldrá a relucir al punto de dañar a personas que no lo merecen. Aléjate de relaciones prohibidas, si esa persona que te gusta ya tiene pareja ni te metas porque terminarás envuelta o envuelto en escándalos, posibilidades de pérdidas materiales o de objetos. Vienen días en los cuales el amor florecerá en caso de tener pareja, aprovecha esa buena racha y arregla cualquier disgusto que exista con tu familia. Descubrirás como la vida ha cobrado factura en muchas de las personas que te dañaron anteriormente. Vienen días de mucha reflexión, cuidado con ir tan a prisa. Te llega dinero y cierras ciclos de amistad o relación que no funcionó. Reencuentro con una amistad que tenías mucho de no ver, además recibirás un correo o mensaje que te va a hacer sentir de lo mejor.

TAURO

Ponte estricto o estricta contigo mismo y comienza a trabajar en tu cuerpo para estar y verte mejor en todos los aspectos que desees. Despréndete de tu pasado y de todo lo que ha dolido en tu vida, dile adiós a tu pasado y se feliz con tus presentes. Momento de cambios, visualiza hacia dónde quieres llegar y no te detengas por nada, el motor de tus logros será tu familia. Mucha suerte en juegos de azar así que aprovecha esta buena racha porque la suerte va a estar de tu lado. Amistad te irá con chismes de expareja o de persona que anda hablando de tu persona. Cuídate de caídas y golpes que estarán a la orden del día. No te dejes manipular por amistades que buscarán aprovecharse de ti y sacar algo de provecho. No consumas alimentos que te engorden porque hay posibilidades de subir de peso, necesitas cerrar ciclos y renovarte por completo llámese amor, físico y vida. Sentirás necesidad de mandar todo a la tiznada e irte lejos, animo, las pruebas te harán más fuerte. Vienen días de mucha reflexión. Recibirás la invitación para una fiesta o reunión. Es momento de aprender y de renovarte en todos los aspectos, dile adiós a tus errores y céntrate en lo que en realidad importa y vale la pena.

GÉMINIS

Ten cuidado con caer en chismes de vecindad que te pudieran afectar sobre todo dentro de tu propia familia. Ten cuidado con esperar más de la cuenta de personas que no te aportan nada y que solo te van a traer dolores de cabeza. Muchos de tus problemas se deben a que dejas las cosas a medias y cuando debes de ponerte las pilas te deprimes o te echas para atrás, te afectan mucho los comentarios de otras personas cuando es algo que debería de valerte mauser. Recuerda quién eres y de que estas hecho para que no te pierdas en tu rumbo o tu camino. Si tienes ya una pareja necesitas no ser tan celoso o celosa y darle su espacio y libertad para sus amistades y familia, a veces lo o la estresas con tanto cuestionamiento o celos infundados. Si no está en tus manos embarazar o embarazarte cuídate que estas en un ciclo muy fértil donde pondrías salir tu o tu pareja con tu domingo siete. Aprender en no mezclar siempre los sentimientos a la hora de que te la dejen caer porque muchas veces ni adiós te dirán y terminarás muy enamorado o enamorada. Es momento de buscar soluciones en cuestión de depresiones, no caígas en tristezas sobre todo a la hora de ir a dormir, piensas demasiado en el pasado y en el futuro.

CÁNCER

Es momento de cambiar ciertas actitudes tuyas las cuales no son del todo buenas sobre todo con parejas o con familia. Si regresa persona de tu pasado y ya esa persona te dañó anteriormente no permitas que lo vuelva hacer ahora, mándala a la porra y que no te estorbe en tus nuevos proyectos. Vienen firmas de documento en los cuales debes poner mucha atención para que no salgas perjudicado en el futuro. No te limites en tus deseos, ve por lo que deseas y no te detengas por nada ni nadie, ve por tus sueños y metas sin importar lo que digan o piensen las demás personas. Nuevas oportunidades en el terreno de los amores, pero no te atontes demasiado pues podrías cometer un error al dar todo desde un principio y no recibir nada a cambio, no andes con la bandera de dar sin recibir nada a cambio o en cualquier momento terminarás cansándote. Te viene un viaje importante, lo vas a disfrutar muchísimo y será con pareja o con un grupo de amistades. Deja de pensar que eres culpable de lo que les sucede a las demás personas, no te martirices y aprende a enfrentar los problemas sin miedo a fracasar o que las cosas te salgan mal, arriésgate a lo que viene y que sea lo que tenga que ser.

PISCIS

Es momento de aprender de la vida y de lo que has vivido, no sigas tropezando con la misma piedra, aprende de tus errores y no los vuelvas a cometer. En próximas fechas podrías comenzar a sentir atracción por una nueva persona incluso si tienes pareja zaz, ten cuidado con estar jugando con fuego pues podrías lastimar a quién te ha demostrado amor y cariño sincero, no vale la pena arriesgar lo que tienes seguro por una aventura de una noche. No te pongas triste por lo que ya fue y se llevó la tiznada o por el futuro que es incierto deja que la vida tome su rumbo, vive el día y disfruta lo que tienes, no necesitas de nada pa’ ser feliz, más que de tu propia compañía, quien te quiera te buscará, quien no Dios le bendiga. Podrías madurar mucho en estos días pues cierta situación que está por suceder te hará reaccionar y ver las cosas de otra manera. Date la oportunidad de conocerte en todos los aspectos y de buscar oportunidades en áreas económica y empresariales las cuales te dejarán grandes ganancias. Podrías sufrir un accidente o golpes o caigas. Viene una traición o habladurías por parte de una persona de tu familia, primos, tías o parientes lejanos.

ACUARIO

Cuida mucho la monotonía en tu relación en caso de tener una, algunas veces te atontas mucho y siempre haces las mismas cosas y eso es lo que arruina el momento, además se te da mucho eso de traer cosas del pasado, necesitas innovar y cambiar la manera en que tratas y convives con tu pareja. Recuerda quién eres y hacia dónde vas en la vida, no te pierdas porque tus sueños estarán en riesgo. Vienen noticias muy favorables con cuestiones de trabajo o ingresos extras, oportunidades de conocer una amistad con la que podrías iniciar negocio o trabajo que te va a dejar buenas ganancias, no te atontes que puede ser tu oportunidad, deja la huevonería y trabaja por salir de la necesidad estás en tu mejor momento. Date la oportunidad de confiar y creer en ti y en tu capacidad de lograr todo lo que deseas, vienen cambios muy buenos en el amor que deberás de aprovechar. No te dejes llevar por chismes en la familia y cuidado confirmas de documentos o tramites que realizarás. Es momento de poner en una balanza tu vida y decidas qué harás para seguir tu camino y cumplir tus metas y sueños, no te detengas por nadie y que te valga todo lo que la gente piensa al final ellos no te dan pa el gasto ni son responsables de tus logros, metas o caídas. Cuidado con el amor propio, es momento de pensar un poco más en ti y en tu capacidad de lograr lo que deseas en esta vida.

CAPRICORNIO

No te dejes llevar por lo que la gente piensa o dice de ti, es la opinión de ellos no la tuya así que eso no te ponga de malas ni te quite el sueño. Una amistad comenzará a sentir gran atracción por ti, si le das la oportunidad hay muchas posibilidades que termines viene enamorado o enamorada. Recuerda quién eres y de que estas hecho al momento de ir por lo que mueve tu vida y tu mundo, no te confundas ni pierdas el piso. Amistad se entera de un chisme que andan diciendo de ti. Es importante que hagas a un lado toda la basura que andas cargando desde hace tiempo, muchas de las personas que te rodean solo buscan obtener algo de ti y después afectarte, no tengas miedo en mandar a todas esas personas bien lejos pues solo así podrías dar entrada a cosas nuevas. Momento de no aparentar nada, de buscar la felicidad en tu vida y no dejarte llevar por lo que los demás dicen de ti. Habrá momentos en que quieras soltar la toalla y otros en que traerás toda la actitud, recuerda que Dios te guiará por el mejor camino siempre y cuando tú lo permitas. Debes aprender de los errores y no cometer las mismas equivocaciones de siempre. Días en los cuales la salud será lo más importante y deberás de preocuparte por no perderla y mantenerte estable.

SAGITARIO

Una persona que te está empezando a interesar mucho empezará a sentir atracción por ti, necesitas ir mostrándole más interés pa’ que se anime a dar ese paso por ti, no pierdas el tiempo y échale muchas ganas pues podrías terminar bien enamorado o enamorada, recuerda que siempre va a haber alguien más vivo o viva que tú que te lo o querrá bajars, así que no bajes la guardia. No te dejes llevar por amores del pasado los cuales aparecerán en cualquier momento y podrían meterte en chismes. Cuidado con los dineros pues comenzarás a planear un viaje en el cual te la pasarás de lo mejor, disfrútalo al máximo. No es momento de creer en chismes ni en todo lo que se dice de ti, dale carpetazo y preocúpate por lo que en realidad importa. Escucharás chismes acerca de ti que te pondrán de mal humor ya que vienen de amistades y algunos otros de familiares, que te valga y que no te afecte, no tienes por qué dar explicaciones de tu vida a nadie más que a quien te de pa el gasto, aprende a que se te resbale lo que la gente piense, cree o diga acerca de ti, recuerda que el día en que aceptes tus defectos ese día los comentarios y tonterías de las personas dejarán de importarte. Es momento de decirle adiós al pasado y centrarte en tu presente que es lo que importa en estos momentos. Momento de grandes cambios en los cuales debes enfocarte en tus sueños, metas y eso que mueve tu vida y tu mundo.