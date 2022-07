Megan Fox luce gran escote con coordinado verde neón y deslumbra a sus seguidores

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La actriz estadounidense Megan Fox sorprendió a sus seguidores en Instagram con un coordinado verde neón, con el que luce un gran escote, deslumbrando a sus admiradores en la red social.

Y es que en los últimos tiempos la estrella de “Transformers“, ha mostrado su lado “fashionista” y comparte con sus más de 20 millones de seguidores sus outfits, que en la mayoría de los casos roba suspiros.

En esta ocasión no fue la excepción, ya que para ir en tendencia este verano, Megan Fox lució un conjunto de pantalón y un crop top verde neón que era inevitable no voltear a verla.

Megan Fox presume su coordinado verde neón

“No hago ejercicio Si Dios hubiera querido que me agachara hubiera puesto diamantes en el suelo”, escribió la famosa actriz en su cuenta de Instagram, junto a la fotografía que ha sorprendido a sus fans.

En la fotografía, se ve a Megan Fox con un conjunto verde neón, compuesto por un crop top de cuello halter y un gran escote que resalta su busto, y un pantalón holgado de la parte baja, pero ceñido en la cintura.

Su outfit lo complementa una pequeña bolsa verde y unas zapatillas color nude, que la hacen ver fresca en este verano.

La imagen lleva más de 1.8 millones de me gusta. Sus seguidores destacan el buen gusto que tiene para vestir la actriz de 36 años.

“Lo que tu digas Reina. Tierna foto”, son algunos mensajes que le escribieron a la novia del cantante Machine Gun Kelly.

También presume los diseños de su marca Boohoo

La actriz aprovecha su cuenta de Instagram para presumir los diseños de su marca Boohoo, donde destacan vestidos llenos de transparencias y brillos, que echan a volar la imaginación de sus admiradores. View this post on Instagram A post shared by boohoo (@boohoo)

La actriz no tiene reparo en mostrar sus curvas y outfits atrevidos para consentir a sus seguidores en Instagram, que no dejan de elogiarla.

View this post on Instagram A post shared by Megan Fox (@meganfox)

Megan también comparte lo bien que se la pasa junto a Machine Gun Kelly, con quien se comprometió en enero pasado, después de llevar más de años y medio de relación.

