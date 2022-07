Horóscopo de hoy de Nana Calistar 18 de julio de 2022

Click to share on Facebook (Opens in new window)

LEO

Vienen cambios perros de parís sobre todo en tu imagen, te vas a hacer algo que hasta podría ser cirugía y quedar perrísima si así lo quieres y deseas. Ten cuidado con gastos innecesarios, no gastes en cosas que no usas ni utilizas y deja de ser persona acumuladora. Deja de deprimirte por tonterías y disfruta la vida que es muy corta, no te quedes con ganas de nada y comete al mundo, pero responsablemente. Noticias que tienen que ver con el área laboral y que te van a beneficiar un shingo solo debes de ser muy inteligente y cuidadoso para no volver a cometer los mismos errores que cometiste en tu pasado. Cuidado con golpes o caídas pues podrías sufrir un accidente en fechas próximas. Oportunidad de cambio de vehículo solo no te quedes sin dinero o de lo contrario lo lamentarás en poco tiempo. Tus números de la suerte son el 2, 7 y 19 para este fin de semana solo deberás de creer en ti. No te dejes manipular por personas que solo buscan afectarte.

VIRGO

Aprende a desprenderte de esa persona que sigue en tu corazón pero que tanto daño te ha hecho, debes aprender a ver un poco más por ti antes de ver por alguien que jamás meterá las manos al fuego por ti. Cuidado con amores del pasado los cuales estarán muy presentes y podrían causarte ciertos dolores de cabeza. Cuidado con persona de piel clara que se te acerca en estos días pidiendo un favor o por medio de una amistad. No te permitas caer en chismes de vecindad ni darle lugar a los comentarios de ciertas personas que podrían meterte en problemas. Tus números de la suerte son el 23, 54 y 89. Mejoras en caso de tener una enfermedad tu o un miembro de tu familia. No te dejes llevar por el enojo y explotar de repente porque salpicaras a quien ni la debe ni la teme. Date oportunidad de pensare sobre en ese negocio que has tenido en tu cabeza. Es posible que sientas rencor e incluso odio por una persona que te pagó mal, recuerda que la vida cobra la factura muy cara, deja que ella se encargue y tú solo observa como irán cayendo uno tras otro.

LIBRA

Traerás el hocico muy suelto al punto que podrías afectar un shingo a una persona que significa mucho para ti, debes de cuidar tus estados de ánimo pues estarán muy cambiantes. Haz a un lado las tristezas y depresiones por las que has pasado, debes ponerte las pilas e ir por lo que quieres y gustas en tu vida. Tus números de la suerte son el 32, 23 y 27. Aguas con accidentes dentro de la familia pues se ven muy propensos. No permitas que un mal día afecte la relación con amistades. Cuidado con viajes inesperados, las cosas pueden salir mal de último momento. Cuida mucho lo que comes pues podrías presentar una infección en estos días e ir a parar al hospital. Si tu pareja te pide tiempo, dáselo, te ayudará a encontrarte a ti mismo y definir lo que requieres en tu vida, algunas veces es mejor estar solo que mal acompañado. Ten cuidado con cambios de conducta repentinos que te lleven a tratar mal a personas que no lo merecen. Deja de hacerte ideas y sueños en tu cabeza, ha llegado el momento de materializar todo y aplicarte para que se hagan realidad.

ESCORPIO

Date la oportunidad de creer en el amor nuevamente, si fuiste traicionado no significa que volverá a suceder o volverá a pasar. Es momento de poner los pies en la tierra y dejar solo de pensar y hacerte ideas de lo que quieres y deseas, aplícate y hazlo que con decirlo las cosas no se llevarán a cabo recuerda que lo único que cae del cielo es la lluvia. Momento de cambios en los cuales deberás de enfocarte mucho en lo que deseas y quieres para ser feliz, no te dejes influenciar por personas que buscarán hacerte daño con comentarios fuera de lugar. Tus números de la suerte para esta semana son el 13, 71 y 34. Cuidado con una salida de última hora las cosas no podrían salir como esperas y podrías estar demasiado o demasiada expuesta. Si tienes pareja se viene una ola de reencuentros con personas del pasado que podrían afectar tu relación. Si tu pareja se ha mostrado cariñoso o cariñosa es que algo quiere o necesita, así que prepárate en tu economía o en la decisión que tengas que tomar. Cuida mucho tu entorno pues está rodeado de personas que buscarán dañarte o afectarte, traes shingos de envidias a tu alrededor.

ARIES

Aprende a decir que no pues cuando pides tus favores casi nunca nadie está para ti. En el amor vienen grandes cambios y oportunidades, pero debes de ser inteligente para que encuentres a esa persona que realmente buscas y mueve tu mundo. Es posible que en estos momentos desees más que nunca irte lejos y no saber nada de dónde vives especialmente de tu trabajo, estas cansado y ya no haces las cosas con amor como iniciaste, mentaliza lo que quiere y deseas y se te dará, pero recuerda que sino pones de tu parte y no pides y hablas no se te será dado, caer en la rutina puede ser fatal y amargarte el momento. Aprende a deslindarte de problemas que no son tuyos, a controlar tu carácter y a no meterte donde no te llaman. No tengas miedo de decir y expresar lo que sientes si algo no te gusta o no te parece. Recuerda que las oportunidades tienen fecha de vencimiento así que aprovecha lo que la vida te pone en tu camino. Te vienen días bastante buenos en los cuales eventos familiares o fiestas aparecerás. No dejes que la rutina te coma en tu trabajo o en caso de tener una relación o podrías lamentarlo. Tus números de la suerte para esta semana son el 23, 34 y 14.

TAURO

Aléjate de relaciones de una noche, no son sanas para ti y podrías terminar enamorándote de la persona equivocada, recuerda que eres muy de poner el corazón de por medio. Vienen momentos muy buenos, pero deberás ser inteligente para vivirlo, gozarlo y disfrutarlos y más si es con tu familia. Date la oportunidad de conocerte más y saber cuáles son tus gustos, deseos y lo que necesitas para ser feliz porque te has perdido mucho en tu andar camino y no has podido encontrar el rumbo. Date la oportunidad de amar con toda tu fuerza y demostrárselo a esa persona que hace lo mismo por ti sin miedo alguno. Cuidado con chismes laborales y con no realizar unos pagos que tienes pendientes pues podrías vértelas negras y complicadas. En el amor vienen cambios buenos que te beneficiaran mucho en caso de tener pareja y de haber existido problemas llegarán a buenos acuerdos que los harán estar en la misma sintonía, sino tienes perro o perra que te ladre también entras en un ciclo bueno solo debes ser más selectivo para que no termines enredándote con cualquier persona. Cuida más tu estado de animo y no lo expongas tanto porque habrá personas que te lastimarán de muchas maneras.

GÉMINIS

Negocio o plan que tenía que ver con una inversión se te va a caer debido a la envidia de unas personas a quien se lo contaste. Estas tan necesitado o necesitada de amor que puedes confundir tus sentimientos, algunas veces solo se acercan con plan de amistad sana y tú te vas por otros rumbos. Un miembro de tu familia necesita mucho de ti, pero has estado ocupado en otras cuestiones que los has descuidado, debes ponerte las pilas pues tu familia deberá de constituir la parte más importante en tu vida antes que cualquier otro ser. Cuidado con enfermedades infecciosas pues estarán a la orden del día, debes aprender a cuidarte un poco más para evitar problemas a futuros. No te dejes llevar por chismes ni por comentarios mal intencionados dentro de la familia. No tengas miedo de enfrentar a tu pasado pues solo haciendo eso lograras soltar todo eso que no te deja avanzar y te limita en tus sueños y anhelos. Aprende a quererte un poco más y darte cuenta de que vales más de lo que otros y tu imaginas. Mucha suerte en los juegos de azar esta semana, tus números son el 12, 56 y 42.

CÁNCER

Comenzarás a ver tus enemigos caer uno a uno solo deberás de sentarte para ir apreciando lo que sucede a tu alrededor. Se más persuasivo con lo que sucede en tu shingado alrededor y te darás cuenta de que muchas personas no están siendo leales o sinceras contigo. Es momento de grandes cambios, de ver la vida de manera distinta, de creer y confiar en ti y en tu capacidad de lograr tus sueños. Tus números de la suerte son el 12, 21 y 13 así que aprovéchalos esta semana. Te llegan noticias de personas que tenías ya tiempo de no ver, te va a agradar mucho y te sacará una sonrisa. Cuidado con amores del pasado pues retornan en poco tiempo. Cuidado con amores de una noche y con amistades falsas que estarán rondándote estos días. Sé más cauteloso en los negocios pues podrías perder dinero por hacer una mala compra no necesaria. Te has deprimido mucho por cuestiones que no deberían de ser importantes para ti. Recibirás noticia inesperada con asuntos de dineros o de pagos que saldrán a tu favor. Vienen cambios buenos para tu vida solo debes ser inteligente sobre todo en el área de los dineros pues tendrás mucho en poco tiempo, pero podrías gastarlo en puras pend3jadas.

PISCIS

Cuídate mucho de traiciones por parte de familiares pues estarán a la orden del día y podrías perder más de lo que te imaginas. Amores del pasado retornan y con ellos oportunidades de emprender nuevas aventuras, deberás de ser muy inteligente o podrías perder dinero al hacer una inversión que no se ve perfecta ni se presta para ti en estos momentos. Vienen cambios muy buenos para tu vida en los cuales deberás cuidar mucho la parte de tus sentimientos y de tus emociones, no confíes en quien te bajará el cielo y las estrellas y el día de mañana se alejará sin decir adiós, tienes un sexto sentido muy desarrollado y deberás aprovecharlo al máximo para que no te vean la cara y se traten de pasar de listos contigo. No es momento de regresar al pasado sino de vivir el presente y disfrutarlo al máximo. Vienen días en los cuales tu salud mental deberá de ser lo más importante; así que arregla tus problemas mentales antes de cualquier otra cosa o situación. Es momento de salir de la rutina y de buscar nuevas oportunidades en áreas comerciales que te dejen grandes ganancias. Aprende a ser una persona de pocas oportunidades, recuerda que hay alguien más que espera la primera, date la oportunidad de conocer otros mundos pues te sorprenderás de lo que podrías encontrar. Tus números de la suerte son el 11, 23 y 35 aprovéchalos para esta semana.

ACUARIO

No tengas miedo a cambios en el área de los dineros, debes apostar más para obtener mejores ganancias. Ten mucho cuidado con amores fugaces que solo te romperán el corazón. Cuidado con caer en la rutina en caso de tener pareja pues podrías arruinar todo lo que has construido en este tiempo. Momento de perdonar errores de personas del pasado para poder sanar heridas que no te han permitido avanzar. Es posible que sientas ganas de buscar a quien se fue, si es solo para decirle lo que te callaste y no pudiste soltar en su momento hazlo pues descansarás de esa carga si es para volver a lo mismo que ya viviste pierdes tu tiempo pues el golpe podría ser más duro que nunca. Dolor de estómago y estrés se viene encima, llévate las cosas con calma que todo tiene solución solo hay que darle tiempo al tiempo. Vienen días de muchos cambios pero que te van a beneficiar mucho sobre todo en el área del amor pues podrías en cualquier momento encontrar a la persona adecuada y persona correcta. No te dejes llevar por el coraje pues cometerás ciertas imprudencias. Vienen días en los cuales deberás emprender nuevos viajes con personas que significan mucho para ti y te la pasarás de lo mejor.

CAPRICORNIO

Te espera una vida llena de éxito y de buenos momentos, no te lastimes ni vivas de rodillas por alguien que no lo merece. Es momento de aprender de viejos amores para no volver a cometer los mismos problemas. Ya no piense tanto en ese negocio y llévalo a cabo ahí está la clave de tus mejoras económicas. Recuerda quién eres y de lo que estás hecho para que no te pierdas en tu camino. Momento de comenzar a ver más por ti antes que las demás personas. Cuida mucho la parte de tus sentimientos y no la expongas tanto con personas que solo te dañan y siguen haciéndolo y no haces nada por evitarlo. Tu economía mejorará muchísimo en próximas fechas solo debes de cuidar bien en que estás gastando. Cuidado con llevar una vida tan deprisa pues podrías lamentarlo al sufrir algún accidente que se presentará en cualquier momento. No es momento de creer en segundas oportunidades pues hay quien espera desde hace tiempo la primera. Un viaje se cancela y con el algunos pleitos o problemas con familia o amistades. Ten cuidado con enfermedades dentro de la familia, pero sobre todo con una noticia que llegará a tus oídos y podría ponerte triste o melancólico.

SAGITARIO

No es momento de inversiones sino de recuperar lo perdido, ponte trucha y se inteligente en lo que estas gastando porque el dinero se te podría ir de las manos sino te aplicas. Vienen cambios en muchos sentidos de tu vida que deberás de atender a la brevedad sobre todo lo que tiene que ver con pagos pues podrías meterte en serios problemas. Tienes un corazón de pollo y eres demasiados sentimental y eso ha dañado o afectado mucho tu entorno pues suelen saber de qué manera afectarte o dañarte. Sino aprendes a ser más fuerte en ese aspecto seguirás cayendo una y mil veces. Ten mucho cuidado con mendigar cariño, amor y atención a quien no lo merece, la vida te dará una sorpresa en próximos días. Expareja se dará cuenta de lo que dejo ir y posiblemente comience a hacer insinuaciones sobre dicho tema. Recuerda que las personas se valoran por hechos y no por palabras. Cuidado con una persona de piel blanca que te andará rondando y buscará la manera de dañarte o afectarte de alguna forma. No confíes en compañeros de trabajo pues quieren afectarte con chismes y comentarios p3ndejos. Tus números de la suerte son el 11, 41 y 14. Aprende a seguir tus instintos que te llevarán por un camino más efectivo y podrás dominar los sentimientos y el de las personas que te rodean para poder manipularlas a tu antojo y no te sigan haciendo más daño.