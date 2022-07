¿Debes comprar limpiadores ecológicos?

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Cuando era niño y hacía los quehaceres de la casa para ganar mi domingo, solía fregar el inodoro, sacudir los muebles y lavar la ropa. En su mayoría, usábamos limpiadores de marca o marcas de tiendas que eran lo suficientemente similares. No pensaba mucho sobre por qué mis padres inmigrantes de Hong Kong elegían los productos que elegían, pero quizá querían usar los que funcionaban, los de las marcas en las que confiaban, al igual que la mayoría de las personas.

El costo también era un factor, como lo demuestra el detergente para ropa de la marca de la tienda que usábamos, y el hecho de que solo tenía un par de zapatos, que debía usar hasta que estuvieran tan llenos de agujeros que se me salían los pies.

Pero es claro que los tiempos han cambiado. Ahora tengo 5 pares de zapatos en uso regular y, cuando elijo productos de limpieza para mi hogar, lo hago al natural, al menos a veces: busco detergentes para ropa, detergentes para vajilla y otros limpiadores para el hogar que sean sostenibles.

Y no soy solo yo: si bien la demanda de productos sostenibles disminuyó un poco durante la pandemia, en general se espera que se hagan más comunes en los próximos años, según un informe de 2021 sobre los productos naturales para la limpieza del hogar de la firma de investigación Mintel.

Sin embargo, siento cierto grado de escepticismo cuando busco estos productos y estoy atento al “lavado verde”. Es un término que usan los expertos para describir los productos que se comercializan como ecológicos y naturales, pero que no son tan buenos como parecen.

Eliminamos el exceso y, si no te sientes cómodo con ninguna de las opciones de limpieza que hay, ofrecemos alternativas para crear tus propios limpiadores con ingredientes simples en el hogar.

¿Qué significa “ecológico” o “verde”?

Se espera que los limpiadores identificados como “ecológicos” se vuelvan más populares, pero la palabra en sí no tiene sentido, aclara Samara Geller, analista científica sénior del Environmental Working Group (EWG), una organización sin fines de lucro cuya investigación identifica algunos de los productos e ingredientes más seguros para los consumidores y para el medio ambiente.

Geller afirma que “ecológico” es principalmente un término de marketing, y puede ser difícil saber qué contienen exactamente los productos identificados de esa manera sin transparencia en los ingredientes y las fórmulas.

Eric J. Beckman, con doctorado en Ingeniería química y codirector emérito del Centro Mascaro para la Innovación Sostenible de la Universidad de Pittsburgh, está de acuerdo. Él advierte que el consumidor promedio y el experto en química pueden suponer que “ecológico” significa muchas cosas: hecho de plantas, suave para la piel, biodegradable, concentrado para usar menos agua o eficiente en energía.

Pero algunos de estos mensajes de marketing no son necesariamente ciertos, añade Beckman. Su propia idea de “ecológico” contempla “un análisis del impacto de ciclo de vida completo”, indica. Es decir que todo, desde cómo se obtienen las materias primas hasta cuál es el impacto de la fabricación y el envío de los productos, cómo afecta el producto a la salud humana y cómo su futura eliminación afecta al medio ambiente. “Pero, ¿cómo pueden los consumidores saber esto a partir de lo que hay en una etiqueta o en un comercial de YouTube de 10 segundos?”, pregunta.

Otros términos de lavado verde a tener en cuenta incluyen “natural”, “a base de plantas”, “no tóxico”, “libre de” y “respetuoso con el medio ambiente”, afirma Geller. Todos son términos vagos, a menudo usados simplemente para darle a un producto una apariencia de salubridad. Por ejemplo, el hecho de que un producto sea “natural” o “a base de plantas” no significa que sea seguro, ya que todavía podría tener algunos ingredientes dañinos. Y aunque un producto “respetuoso con el medio ambiente” puede usar, digamos, menos plástico en el empaque, eso no significa que el producto en sí no sea potencialmente tóxico.

“Una empresa que fabrica un producto que es realmente mejor para la salud humana y el medio ambiente no se esconderá detrás de vagas afirmaciones y términos de marketing”, aclara Geller. “Reducirá o eliminará los productos químicos peligrosos y revelará todos los ingredientes en el empaque”.

Marcas para tener en cuenta

Una mejor manera de elegir productos de limpieza seguros es buscar aquellos con los sellos de aprobación de organizaciones independientes externas como EWG, la Agencia de Protección Ambiental, UL (que también certifica cosas como electrodomésticos y bombillas [focos] en cuanto a la seguridad y sostenibilidad) y el grupo sin fines de lucro Green Seal.

Las evaluaciones de cada grupo comienzan de manera similar: los fabricantes envían información sobre sus productos, que puede incluir los ingredientes y las concentraciones utilizadas, pruebas de que respetan las buenas prácticas de fabricación (un estándar que ayuda a garantizar la calidad y la consistencia) y descripciones de los pasos que toman hacia la sostenibilidad, como disponer de instalaciones energéticamente eficientes o utilizar energías renovables. Luego, los grupos pueden evaluar las afirmaciones de la empresa y, en algunos casos, incluso realizar sus propias pruebas para verificarlas.

No obstante, los grupos y sus sellos difieren en los detalles y en el enfoque.

Verificado por EWG: para llevar esta etiqueta, los productos no pueden incluir ciertos ingredientes que hayan sido identificados por el gobierno e investigadores independientes como potencialmente dañinos para la salud humana y ambiental. Por ejemplo, los productos deben limitar el uso de compuestos orgánicos volátiles (VOC), que son sustancias químicas que pueden permanecer en el aire, donde pueden inhalarse y causar posibles problemas de salud a corto y a largo plazo. Debido a que los VOC a menudo se encuentran en las fragancias, los productos con el sello EWG suelen tener también una concentración de fragancia más baja, lo que significa que no huelen tan fuerte como los productos similares sin el sello.

Safer Choice: esta designación, de la EPA, también tiene en cuenta lo que los científicos saben acerca de cómo los ingredientes de un producto de limpieza afectan la salud humana y el medio ambiente. También considera en qué medida el envase de un producto dónde se obtiene, cómo se fabrica y se transporta utilizando energía renovable.

En el caso de los detergentes para ropa, los productos que funcionan con agua fría obtienen puntos extra. Esto se debe a que, según la EPA, calentar el agua para lavar la ropa representa el 90% de la energía que utiliza la lavadora.

Ecologo de UL: este sello de UL significa que un producto tiene un impacto ambiental menor que otros productos similares. UL tiene en cuenta cosas como el consumo de energía, el consumo de agua y los residuos del fabricante. También considera si un producto puede empeorar la calidad del aire interior y presentar riesgos para las personas con asma.

Green Seal: el distintivo de esta organización también se centra especialmente en cuán ecológico es un producto. Considera los posibles efectos sobre la vida acuática y la rapidez con la que se degrada el producto y premia a las empresas que evitan las sustancias que agotan la capa de ozono, así como a las que evitan o reducen las pruebas con animales.

El problema de las fragancias

Siempre que entro en el apartamento de mi cuñada, lo primero que me llama la atención es el aroma. Para algunos, una casa no puede estar lo suficientemente limpia si no huele de esa manera, con un fuerte aroma floral, a pino o a lino. Las fragancias, sin embargo, pueden ser problemáticas.

Esto se debe a que los aromas a menudo provienen de los VOC. Y según algunas investigaciones, los VOC en las fragancias pueden empeorar los problemas respiratorios, especialmente con una exposición frecuente a largo plazo. En concentraciones más altas, los VOC liberados en interiores pueden causar irritación ocular y respiratoria, dolores de cabeza, mareos, náuseas y reacciones alérgicas en la piel. Esto puede ser especialmente preocupante si en tu casa o lugar de trabajo hay personas que sufren de asma, ya que afecta de manera desproporcionada a las personas negras, hispanas e indígenas.

Es por eso que el EWG, por ejemplo, requiere que los limpiadores con su sello muestren los ingredientes específicos que componen las fragancias. Esa información debe estar en la propia etiqueta o encontrarse fácilmente en el sitio web de la empresa.

El término “fragancias” en una lista de ingredientes también puede ocultar otras sustancias nocivas, como los ftalatos. Estos son químicos asociados a una serie de problemas de salud, desde infertilidad hasta defectos de nacimiento y enfermedades del corazón. Las empresas deben ser transparentes en cuanto al contenido de sus productos y revelar todos los ingredientes de sus mezclas de fragancias, advierte Geller.

Otros VOC comunes que se encuentran en los productos de limpieza son benceno, que se encuentra en algunos detergentes para lavavajillas y otros limpiadores; etilenglicol, utilizado para la eliminación de manchas; formaldehído, que se encuentra en algunos limpiadores antibacterianos; cloruro de metileno, para desengrasar; tetracloroetileno, utilizado para la limpieza en seco; y tolueno, que también se utiliza para la eliminación de manchas.

Limpiadores que puedes hacer tú mismo

Puedes hacer tus propios productos de limpieza para usar en toda la casa con ingredientes simples como vinagre blanco destilado, cítricos y bicarbonato de sodio, a una fracción del costo de un limpiador embotellado que comprarías en una tienda, señala Geller.

Para una limpieza general: intenta hacer un buen trabajo duro a la antigua con esponjas abrasivas para fregar y pastas hechas con bicarbonato de sodio y agua o bicarbonato de sodio y una gota de tu jabón o detergente favorito, sugiere Geller.

Para el interior del horno: haz una pasta de bicarbonato de sodio, sal y agua para fregar.

Para quitar el polvo: aplica ½ taza de jugo de limón recién exprimido y unas gotas de aceite de oliva en un paño de algodón suave para quitar el polvo.

Para las bañeras y las duchas: usa una espátula de goma [squeegee] o una toalla limpia para secar las paredes de la ducha o la bañera después de cada uso. “Esto reduce la posibilidad de que los minerales como el calcio y el magnesio del agua interactúen con los ingredientes que forman espuma de jabón, como los ácidos grasos que se encuentran en el jabón”, afirma Geller.

Para un piso de madera con acabado de poliuretano: mezcla vinagre blanco destilado con agua tibia. (Consulta aquí la receta del limpiador de pisos de CR). Para la mayoría de los tipos de pisos, el agua será suficiente.

A diferencia de algunas recetas que puedes encontrar con una búsqueda de Google, no mezcles vinagre y bicarbonato de sodio, aconseja Beckman de la Universidad de Pittsburgh. “Si mezclas los dos obtienes una sal disuelta en agua, agua ligeramente gaseosa. Esto no proporcionará ningún poder de limpieza y dejará un residuo de sal al secarse”.

Reduce, reúsa y recicla

Independientemente de los productos que elijas, intenta usar menos y cómpralos en forma concentrada, sugiere Beckman. Una gota de detergente puede ser tan efectiva como un chorro, y los limpiadores concentrados vienen en botellas más pequeñas que usan menos plástico y menos recursos para fabricarlos y transportarlos.

Puedes reducir la cantidad de productos de limpieza que usas si te enfocas en las áreas de alto contacto como las perillas de las puertas, los interruptores de luz y los grifos, añade Geller.

Y considera comprar limpiadores que vengan en recipientes de vidrio o metal que puedas reutilizar y luego se puede reciclar.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.

