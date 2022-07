Dani Alves le manda señales a los aficionados mexicanos: el ex jugador del FC Barcelona causa revuelo en las redes sociales

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La novela de Dani Alves en el fútbol mexicano tiene muchos capítulos. Desde varias semanas atrás se ha hablado de la posible contratación del ex jugador del FC Barcelona. El lateral de la Canarinha ha jugado con estos rumores y ha ilusionado a los aficionados de la Liga MX. En una semana crucial para decidir su futuro, Alves le manda un par de guiños a México.

El estatus de la contratación de Dani Alves es una montaña rusa de emociones. En un día el jugador está muy cerca de firmar por Pumas de la UNAM y en el siguiente está lejos del fútbol azteca. Avances y retrocesos se han visto en medio de las negociaciones. Pero el propio jugador brasileño emociona a los aficionados mexicanos.

No se que pasará pero, Solo dijo que no inventen… así que no jodan e viva México cabrones 😂 https://t.co/ULc9t32vmy— Daniel Alves (@DaniAlvesD2) July 14, 2022

Dani Alves y un par de guiños hacia México

A través de sus redes sociales, Dani Alves compartió una fotografía de Frida Kalho con la que mandaba “una señal” de su próximo destino dentro del fútbol. Una señal 🤪 pic.twitter.com/wIBJRCH1J0— Daniel Alves (@DaniAlvesD2) July 20, 2022

Además, el veterano ex jugador del FC Barcelona también publicó un video junto a unos mariachis. Alves cantaba y gritaba “Viva México, cabrones”, una frase que usa desde los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. View this post on Instagram A post shared by Daniel Alves (@danialves)

La oferta esta sobre la mesa

Se estima que Pumas de la UNAM le habría ofrecido al sudamericano unos $2 millones de dólares por una temporada. A pesar de esta jugosa propuesta, los reportes indican que una presunta oferta del Atlético Paranaense sería el principal obstáculo para que el brasileño tome su decisión final. View this post on Instagram A post shared by Daniel Alves (@danialves)

