Allisson Lozz es captada comprando en una tienda de segunda mano en Estados Unidos

Allisson Lozz continúa firme en la decisión que tomó en el año 2009, cuando se despidió definitivamente de las telenovelas y su vida como famosa, aunque esto no ha evitado que la reconozcan en la calle y se acerquen a ella a pedirle un autógrafo o una fotografía, motivo por el cual ha llegado a pedirle a sus fans que no le sigan recordando su doloroso pasado como actriz.

A pesar de que las constantes muestras de cariño se siguen haciendo presente en su vida, no ha faltado quien la capte mientras realiza su nueva vida fuera de los reflectores. Así fue como en días recientes fue captada mientras elegía ropa en una tienda de Estados Unidos, donde actualmente residen junto a su esposo y sus dos hijas.

Sin embargo, lo que llamó la atención en esta ocasión fue que la protagonista de telenovelas como ‘Al Diablo Con Los Guapos’ y ‘En Nombre del Amor’ se encontraba en una tienda de segunda mano y luciendo completamente diferente, lo que despertó los comentarios de los presentadores del programa ‘Vivalavi’ quienes presentaron el video.

“Se la encontraron en una tienda de segunda mano en Estados Unidos, que no tienen nada de malo, que aquí lo importante es ver cómo está ahora después de ser la estrella tan bonita de antes y vamos a ver cómo ha cambiado. Ya es una mujer casada, tiene muchos hijos y la verdad mucha gente la ha criticado, pero mientras tenga salud qué más da que tenga unos kilos de más“, mencionaron.

Fue el pasado mes de febrero cuando a través de una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, pidió a sus seguidores ya no hacerle más preguntas sobre su pasado como actriz, pues asegura que es una etapa dolorosa de su vida que no le interesa seguir recordando.

“Por fis, me lastiman, me recuerdan cosas que no fueron buenos momentos. Cosas de novelas yo ya no respondo porque no solamente no las extraño, sino que me lastima recordar muchas de esas situaciones donde yo viví cosas fuertes”. Dijo en ese momento.

Pero esto no ha sido todo, ya que también aseguró que no está interesada en retomar la vida que tanto sufrimiento le provocó.

“Cuando se acercan y me preguntan detalles de mi vida pasada y les cuesta tanto entender el daño que a mí me causa recordar yo digo: ‘¿Por qué? ¿Por qué si he dicho tantas veces que a mí me frustra, que a mí me duele, me lastima recordar mi vida pasada por qué se aferran a seguirme preguntando, a seguirme dañando?'”, expresó conmovida en una transmisión en vivo dentro del mismo perfil social.

