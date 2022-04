Alisson Lozz pide entre lágrimas que no se acerquen a pedirle fotos: “No quiero volver a ser artista”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

“¿Por qué se aferran a seguirme dañando?“, fue la pregunta que lanzó Allisson Lozz a sus seguidores de redes sociales, a quienes nuevamente pidió que ya no le sigan recordando su doloroso pasado como actriz, pues no está interesada en retomar la vida que tanto sufrimiento le provocó.

Fue durante una transmisión en vivo con sus seguidores de Instagram, en donde la estrella de telenovelas como ‘Al diablo con los guapos’ y ‘Rebelde’ habló de las malas experiencias que ha tenido en donde actualmente se desempaña como consultora de belleza por culpa de su pasado como actriz.

Allisson Lozz se alejó de la actuación en 2009 cuando finalizó su último protagónico en la telenovela ‘En Nombre del Amor’, y a pesar de llegó a rumorar que regresaría al mundo de la actuación, ha dejado claro que es un capítulo de su vida que ya quedó completamente cerrado y no le interesa recordar situaciones tristes que pasó durante su infancia y adolescencia.

Sin embargo, sus fanáticos siguen recordándola como una celebridad y continuamente se acercan a ella para pedirle una fotografía, por lo que se vio obligada a pedirles entre lágrimas que no lo hagan más.

“Cuando se acercan y me preguntan detalles de mi vida pasada y les cuesta tanto entender el daño que a mí me causa recordar yo digo: ‘¿Por qué? ¿Por qué si he dicho tantas veces que a mí me frustra, que a mí me duele, me lastima recordar mi vida pasada por qué se aferran a seguirme preguntando, a seguirme dañando?”, dijo conmovida.

Explicó que durante un evento de su actual trabajo alguien se acercó a ella para pedirle una fotografía, a lo que no se negó, pero pidió respeto para los demás asistentes, situación que desató un malentendido.

“Estamos en pleno evento y se acercan a querer una foto y quieren platicar de mi vida pasada y todavía me dicen: ‘Yo te sigo en tus redes sociales’. Entonces es ok, si me sigues, sabes que me lastimas, que me lastima recordar mi pasado y me lo estás recordando. Y todavía si te digo que me tomo la foto al final porque estoy poniendo atención al programa te enojas. Entonces eso no está bien”, dijo.

Además de prácticamente exigirle la foto, asegura que le mandaron una carta en la que le recordaron que se debe a los fans y a toda la gente que la admiraba antes, por lo que pidió un favor muy especial a quienes se acercan a ella con la intensión de recordarle su pasado.

“Se los digo con todo cariño: si me ves en la calle no me pidas una foto. Yo no quiero volver a ser artista, es de lo peor que me ha pasado en mi vida”. Allisson Lozz

También te puede interesar:

–Allisson Lozz no quiere recordar su pasado como actriz y confiesa: “Viví cosas fuertes”

–Allisson Lozz revela si es verdad que Altair Jarabo la buscó tras rumores de que podría quedar ciega

–Allisson Lozz confiesa que le hicieron importante propuesta económica para regresar a la televisión