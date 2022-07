Haz las vacaciones de tus sueños sin estrés

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Después de más de dos años de órdenes de permanecer en casa y de interminables llamadas de Zoom, los estadounidenses aparentemente no pueden esperar a salir de su casa. Más del 87% tienen planes de viaje, y casi el 30% tienen previsto viajar fuera de Estados Unidos, según una encuesta reciente de la empresa de estudios de mercado Destination Analysts.

La confianza de los consumidores es alta y hay una fuerte demanda latente”, afirma Peter Vlitas, vicepresidente ejecutivo de relaciones con los socios de Internova Travel Group, una empresa de servicios de viajes. La reciente flexibilización de las restricciones de la COVID-19 también ha estimulado este deseo de viajar: A partir de mediados de junio, cada vez es más posible viajar al extranjero sin tener que preocuparse por requisitos como las pruebas previas a la salida. Ello parece atenuar el impacto negativo del aumento de los precios de los viajes en avión y por carretera.

Con la apertura de más destinos, para muchos la mayor decisión de viaje ha pasado de ser “¿A dónde puedo ir?” a “¿A dónde debo ir primero?” A continuación, te explicamos cómo tomar esa emocionante decisión y cómo planificar las vacaciones libres de problemas, inteligentes del COVID y completamente increíbles que has estado posponiendo durante tanto tiempo.

Planificación y reserva

Encuentra el destino de tus sueños

Jazz y jambalaya en Nueva Orleans. Avistaje de ballenas en Maine. Osos pardos y glaciares en Alaska. Si no quieres el esfuerzo que implican los viajes internacionales, puedes saciar tu sed de viajar aquí mismo en los Estados Unidos. Y saliendo muy poco de las fronteras, encontrarás ruinas aztecas, lagos de montaña y playas de arena blanca en México, Canadá y el Caribe.

Y luego está Europa, o más allá. Ya sea que estés soñando con ver el Vaticano o navegar por el río Nilo, tus opciones son mucho más amplias que en los últimos dos años.

Para averiguar qué países están abiertos a los viajeros estadounidenses, consulta el sitio web del Departamento de Estado. Una advertencia: las regulaciones en constante cambio sobre COVID-19 significan que probablemente este no sea el momento para ir cambiando de un destino a otro. Ahórrate algo de estrés y posterga la visita a varios países para otro año.

Conoce antes de que viajes

Dos sitios del gobierno de Estados Unidos clasifican a los países extranjeros según el riesgo: el Departamento de Estado emite avisos de viaje que van desde “Tener precauciones normales” hasta “No viajar”, y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) emiten recomendaciones. Dondequiera que vayas, viaja con comprobante de vacunación y resultados de la prueba COVID-19 (si es necesario). Descarga cualquier aplicación que use tu país de destino para cargar documentos y rastrear contactos.

Busca la ayuda de expertos

Incluso si has estado reservando en línea por tu cuenta, la complejidad de los viajes pandémicos puede hacer que un agente de viajes (también conocido como asesor de viajes) sea invaluable, dice Erika Richter, portavoz de la Sociedad Estadounidense de Agentes de Viajes. Por un precio, que podría comenzar en menos de $100 y aumentar según los detalles y la complejidad del viaje, según Richter, tu agente hará la planificación y la reserva, y ofrecerá apoyo durante todo el viaje.

En estos días, es inteligente recurrir a “especialistas en destinos”, agentes que tienen un conocimiento profundo de la ubicación a la que te diriges. Sabrán qué hoteles, restaurantes y recorridos les encantaron (u odiaron) los clientes anteriores y organizarán experiencias personalizadas: un recorrido privado por un castillo francés, una visita a un museo fuera del horario de atención o una cena íntima organizada por un chef local. Encuentra un asesor de viajes usando el localizador provisto por ASTA. La experta en viajes Wendy Perrin ofrece una lista seleccionada de expertos en destinos en su Wow List.

Siempre puedes reservar tu propio viaje, pero investigar en línea puede ser una pérdida de tiempo. Si se trata de una simple excursión de punto a punto, por ejemplo, un fin de semana en Las Vegas o una semana en Disney, la reserva a través de un sitio como Expedia o directamente con la aerolínea o el hotel debería estar perfectamente bien. También podrías usar los servicios económicos de BJ’s Wholesale Club, Costco o Sam’s Club si eres miembro.

Considera un tour

La belleza de un recorrido preestablecido es que una vez que hayas elegido y pagado el viaje, todo lo que tienes que hacer es presentarte y disfrutarlo. Los operadores turísticos manejan todos los arreglos: transporte, hoteles, comidas, sitios de interés y más.

Tus opciones pueden incluir tours grupales, como el tour de 8 días Adventures Abroad por Portugal en un grupo de hasta 18 (desde $2,242 por persona, más pasaje aéreo) y tours privados con itinerarios personalizados, como el viaje de 8 días de Kensington Tours a través de Noruega y los fiordos (a partir de $5,880 por persona, más pasaje aéreo). El costo adicional de este último te brinda una experiencia adaptada a tus intereses y (en Kensington, al menos) tu elección de fechas de viaje; además, no te agruparán con extraños.

La mayoría de los tours requieren el pago por adelantado en su totalidad, con penalizaciones por cancelación, así que investiga antes de pagar. Un agente de viajes puede ayudar a reservar el tour y garantizar la reputación del operador. Es una buena idea reservar con una compañía de viajes que sea miembro de la Asociación de Operadores de Viajes de los Estados Unidos, dice Diana Hechler, presidenta de D. Tours Travel en Larchmont, Nueva York. Y formula estas preguntas.

• ¿Está garantizada la fecha de salida? Las fechas de salida anunciadas pueden cambiar. Algunas compañías prometen respetar un tour incluso si solo se inscriben unas pocas personas; otros pueden cambiar fechas o consolidar salidas.

• ¿Qué nivel de actividad requiere? Hay un tour para cada nivel de condición física e interés. Incluso los viajes deportivos tienen mucha variedad: Backroads ofrece un desafiante viaje en bicicleta de 4 días a través de los valles glaciares de Aspen y un tour en bicicleta eléctrica “tranquilo” por las islas Whidbey, Orcas y San Juan de Washington, por ejemplo. Puedes usar el filtro de nivel de actividad si estás navegando por tours en el sitio web de un operador.

• ¿Puedes ir solo? Casi todos los tours y cruceros agregan un recargo único, por lo general del 20% o más, por encima del precio de ocupación doble por persona. Algunos recorridos en grupos pequeños, uno de los cuales es el Retiro de rejuvenecimiento para mujeres de Road Scholar en Soquel, California, están diseñados para personas que viajan solas.

Navaga con cuidado

La mayoría de las líneas de cruceros requieren pruebas negativas de COVID-19 antes de abordar y durante el viaje. Para ver un panel en color que traza un perfil del estado de los barcos según las tasas de vacunación y los casos informados, consulta la guía para cruceros de los CDC.

Los barcos más pequeños, como los que se utilizan para los cruceros fluviales ofrecidos a través de operadores como Avalon Waterways y Viking, pueden ser más seguros que aquellos con más de 2,000 pasajeros, sostiene Hechler. La compensación por una exposición potencialmente reducida al COVID-19 es el precio: los grandes cruceros pueden ofrecer tarifas más bajas en función de sus economías de escala. Un barco vikingo de Castillos, ríos y vino (Châteaux, Rivers & Wine) de 8 días a través de Francia (desde $2,499, más pasaje aéreo) puede tener como máximo 190 pasajeros, pero no encontrarás una piscina a bordo; un tour de 6 días por el Caribe Oriental desde Miami a bordo del Carnival Spirit para 2,124 pasajeros (desde $905 para dos, más pasaje aéreo), ofrece múltiples restaurantes, piscinas, un spa e incluso un campo de minigolf.

Haz que el viaje sea accesible

El hecho de que no puedas escalar los Alpes no significa que no te encante maravillarte con su belleza en persona, ¿verdad? Puedes hacerlo, con el conocimiento de un asesor de viajes u operador turístico que atiende las necesidades de los adultos mayores o aquellos con problemas de movilidad u otras necesidades especiales. TravelSense.org de ASTA también puede ayudar aquí. Para encontrar un asesor, haz clic en el botón en la parte superior derecha, luego selecciona “Personas mayores/Adultos maduros” o “Accesible/Necesidades especiales” en el menú desplegable “Elige tu tipo de viaje”. Muchos operadores turísticos ofrecen paquetes accesibles, incluidos Adventures Abroad, Easy Access Travel, ElderTreks, Road Scholar, Senior Cycling, Travel For All y Wheel the World.

Elige los vuelos correctos

Dada la incertidumbre de los viajes por la pandemia, puede valer la pena pagar más por boletos totalmente reembolsables. (Es posible que las aerolíneas no permitan cambios en los boletos económicos básicos). Y debes saber que las tarifas de selección de equipaje y asiento (alrededor de $30 por trayecto) también pueden aumentar el precio “de oferta” de los boletos en clase económica.

Reduce el estrés del día de viaje reservando salidas en horarios tempranos (los retrasos tienden a acumularse a medida que avanza el día) y vuelos sin escalas, o que dejen suficiente tiempo entre conexiones. Y descarga la aplicación de la aerolínea, para que puedas registrarte temprano para tu vuelo, recibir alertas de cambio y realizar un seguimiento de las maletas despachadas.

Durante tu viaje

Haz una reserva previa de traslados al aeropuerto

Por supuesto, puedes conducir tu automóvil hasta tu aeropuerto de origen y estacionarlo durante la duración del viaje, pero si tienes en cuenta el tiempo de conducción, el estrés de estar sentado en el tráfico y el hecho de que la mayoría de los estacionamientos del aeropuerto están a millas de distancia de la terminal, tal vez no valga la pena el dinero que ahorres. En muchas áreas, encontrarás una variedad de furgonetas de transporte o automóviles privados desde y hacia el aeropuerto. Si aterrizas en un aeropuerto extranjero, a menudo puedes reservar un viaje con anticipación y pagar en dólares estadounidenses. En muchos de los principales aeropuertos internacionales, puedes ahorrar dinero ($50 o más por persona) tomando un autobús del aeropuerto a una terminal en el centro de la ciudad, donde puedes tomar un taxi u otro transporte local hasta tu última parada.

Documenta más rápido

Vuelven las largas filas en la seguridad del aeropuerto y en los puntos de control de aduanas, pero puedes evitarlas. Inscríbete en el programa TSA PreCheck del Departamento de Seguridad Nacional, el servicio de carril rápido para viajeros examinados en los aeropuertos de Estados Unidos, o el Global Entry más completo, que te lleva a través de inmigración y aduanas en minutos. TSA PreCheck cuesta $85 por 5 años; Global Entry cuesta $100 e incluye membresía TSA PreCheck, también por 5 años. Los nuevos miembros pueden postularse completando un formulario y concertando una entrevista en persona. A menudo, se puede tramitar en un aeropuerto internacional o, para TSA PreCheck, en las ubicaciones de Staples e IdentoGo en todo el país.

Claramente, un beneficio del sector privado que utiliza identificadores biométricos, como escaneos faciales, ha abierto carriles en 43 aeropuertos de EE. UU., donde los usuarios pasan al principio de la fila en los puntos de control de seguridad; la membresía cuesta $189 al año (o menos si eres miembro del programa de viajero frecuente de Delta o United o tienes una tarjeta American Express Platinum).

Facilita el tiempo del aeropuerto

En algunos aeropuertos (Denver y Dallas Fort Worth, por ejemplo), ir de la acera a la puerta implica una larga caminata. Incluso con pasarelas móviles, registrarás muchos pasos. No es necesario que tengas problemas serios de movilidad para solicitar asistencia en el aeropuerto, como un traslado en carrito o en silla de ruedas. La mayoría de las aerolíneas te permitirán organizar esto de forma gratuita durante el proceso de reserva.

También puedes contratar un asistente personal de aeropuerto en determinados aeropuertos. Los servicios que brindan estas empresas varían, al igual que los precios. Global Airport Concierge, por ejemplo, ofrece 13 tipos de servicios en más de 700 aeropuertos en todo el mundo, incluidos Meet and Assist por $75 y facilitación de salas VIP por $35, así como manejo de equipaje y más.

¿Escala entre vuelos? Podrías pasarte compitiendo por un asiento pequeño en tu próxima puerta y estirando el cuello para ver el tablero de salidas cada tantos minutos, o si vuelas por American Airlines o una de las aerolíneas asociadas de la compañía, podrías relajarte con estilo en un American Airlines Admirals Club. Allí, encontrarás huevos revueltos hechos a pedido en el desayuno y un bar de mini hamburguesas en el almuerzo (así como otros alimentos, vinos y bebidas), periódicos y revistas digitales gratuitos, duchas y un asistente de viaje personal para ayudarte si tus planes se complican. Otras salas VIP de aerolíneas, para Air France, Delta, Virgin Atlantic y otras, ofrecen beneficios similares o mejores. Y quizás no sea necesario que tengas un boleto de clase ejecutiva para ingresar.

Algunos clubes de aerolíneas pueden permitirte comprar un pase de un día por alrededor de $60; pregunta el precio a tu aerolínea. O reserva un pase de un día, de $40 a $45, en un Centurion Lounge (administrado por American Express en más de 40 ubicaciones en todo el mundo). Otra opción es una membresía anual en Priority Pass, una red de más de 1,300 clubes en aeropuertos de todo el mundo (desde $99 por año, más tarifas de pase diario). Las tarjetas de crédito para viajes como American Express Platinum, Capital One Venture X, Chase Sapphire Reserve y algunas tarjetas de crédito de aerolíneas también ofrecen acceso a las salas VIP de los aeropuertos.

¿Vale la pena el seguro de viaje?

Sí, si tu viaje te costará más de lo que puedes permitirte perder. Pero no existe una póliza de seguro de viaje única para todos. Las opciones van desde protección a la carta (protección de vuelo o solo cobertura médica, por ejemplo) hasta planes integrales que cubrirán una amplia gama de problemas. Las primas oscilan entre el 4 y el 10% de la cuenta total del viaje, por lo que un viaje de $5,000 podría costarte hasta $500 para estar asegurado, dice Stan Sandberg, cofundador y codirector ejecutivo del sitio de comparación TravelInsurance.com.

Si contraes COVID-19 antes de viajar, debes estar cubierto si tienes que posponer o cancelar y, según algunas políticas, se acepta una prueba de COVID-19 positiva (tanto la prueba como el diagnóstico deben ser confirmados por un médico) como prueba de enfermedad incluso si no tienes síntomas. Si das positivo mientras viajas, la cobertura de interrupción de viaje te reembolsará los costos prepagados no utilizados, y la cobertura de demora de viaje cubrirá los gastos adicionales, incluidos hoteles y comidas (con límites), si debes respetar la cuarentena.

Por otras razones relacionadas con la pandemia, como que un país cierre repentinamente sus fronteras, no estás cubierto a menos que compres una póliza de “cancelación por cualquier motivo”. Por lo general, estas cuestan entre un 40 y un 60% más que los planes estándar y pueden cubrir solo hasta el 75% de tus gastos totales.

Los agregadores de seguros como Insure My Trip, Squaremouth y TravelInsurance.com pueden ayudarte a comparar decenas de pólizas según los parámetros de búsqueda. Aprovecha la ventana típica del “período de revisión” de 10 a 14 días para rescindir un contrato y verificar la letra chica. Quédate atento a las razones excluidas para cancelar que niegan la cobertura, como condiciones médicas preexistentes, guerras o disturbios civiles en tu destino.

Nota del editor: Este artículo también apareció en el número de agosto de 2022 de la revista Consumer Reports.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.