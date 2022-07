Kourtney Kardashian estalla ante los impostores que se hacen pasar por su hijo Mason

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La estrella televisiva Kourtney Kardashian ha tenido que salir a la palestra para hacer ciertas aclaraciones sobre la presencia virtual de su hijo Mason, de tan solo 12 años y fruto de su extinta relación sentimental con Scott Disick.

Al margen de que el preadolescente disponga de perfiles sociales en las redes más populares del momento, una posibilidad de la que Kourtney ha preferido no pronunciarse, la también empresaria ha querido denunciar abiertamente que hay varias cuentas que utilizan el nombre y, en algunos casos, la imagen de su hijo y que son totalmente fraudulentas.

La celebridad está comprensiblemente disgustada e indignada, y no solo por el uso ilegítimo e incluso “perturbador” que se está haciendo de un menor de edad. Una de esas cuentas, en concreto, se ha dedicado a difundir rumores tales como que Kylie Jenner, hermanastra de Kourtney, se había casado con su pareja Travis Scott. View this post on Instagram A post shared by Kourtney Kardashian Barker ❤️‍🔥 (@kourtneykardash)

“Tras varios meses pensando que todos estabais al corriente de que estas cuentas falsas no son de Mason, parece que algunos no os habéis enterado aún. Así que lo volveré a decir con claridad: este no es Mason. Son cuentas falsas que se dedican a hablar de nuestra familia. Y a la persona que no ha dejado de fingir constantemente que es Mason, solo puedo decir que es alguien ultra perturbador”, ha denunciado la mayor de las hermanas Kardashian a través de Twitter.

También te pueden interesar:

–Travis Barker vuelve al trabajo, luego de estar hospitalizado durante varios días

–Travis Barker, baterista de Blink-182, es hospitalizado de emergencia en Los Ángeles

–Expectativa vs Realidad: filtran fotos de las Kardashian en la boda de Kourtney sin editar