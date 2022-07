María José confiesa que Jaime Camil le “tiró la onda” y ella le dijo que no

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La cantante María José está cerca de cumplir 20 años casada con Mauricio García. Sin embargo, debido a su extensa carrera desde joven, la famosa no ha tenido pena en contar cuáles fueron sus pretendientes durante esta época, tal como hizo en el último capítulo del programa “Netas Divinas”.

Cuando le preguntaron si en algún momento de la juventud algún famoso le ‘tiró la onda’ en su juventud, María José le confesó a las conductoras del show, Natalia Téllez, Paola Rojas, Galilea Montijo y Daniela Magún, que Jaime Camil lo hizo.

“Hubo un famoso que me tiró la onda y le dije que no, y después me arrepentí… Jaime Camil”, confesó la intérprete, detallando que le dijo que no, pues “estaba saliendo con alguien. La verdad es que aunque llegue el personaje, cuando tú estás enamorada pues no entra”.

“Después, cuando terminas con esas personas, dices ‘Ahhh’”, sumó María José. Especificó que esto ocurrió “hace siglos” y que luego de eso, se convirtió en buena amiga del actor: “Después lo invité a mi boda, o sea, nos llevamos bien”.

Para finalizar este momento de la visita de María José a “Netas Divinas”, Daniela Magún expresó que la química entre la cantante y Camil era evidente: “100 por ciento sí, platicaban y era así como ‘Puum’”.

