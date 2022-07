Melania Trump afirma que “no estaba al tanto” del asalto al Capitolio y criticó a la ex vocera Stephanie Grisham

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La ex primera dama Melania Trump insistió el jueves que “habría denunciado de inmediato” los disturbios del Capitolio del año pasado si hubiera sabido que estaban ocurriendo.

La esposa del ex presidente Donald Trump afirmó a Fox News que el 6 de enero de 2021 estaba ayudando a documentar los cambios arquitectónicos y decorativos que había realizado en la Casa Blanca durante los cuatro años que la familia vivió ahí.

“En consecuencia, no estaba al tanto de lo que estaba ocurriendo simultáneamente en el Capitolio de los Estados Unidos”, dijo.

La ex primera dama habló mientras el Comité de la Cámara que investiga la violencia en el Capitolio preparaba una audiencia en horario de máxima audiencia, que los legisladores prometieron que expondría las acciones del 45° presidente de Estados Unidos mientras sus partidarios arrasaban los pasillos del Congreso.

El mes pasado, Stephanie Grisham, ex vocera de la Casa Blanca, compartió una captura de pantalla de un supuesto intercambio con Melania Trump en el que preguntó: “¿Quieres tuitear que las protestas pacíficas son el derecho de todos los estadounidenses, pero que no hay lugar para la anarquía y la violencia?”

La respuesta, de un contacto conocido como “MT”, consistió en una palabra: “No”.

Melania Trump acusó a Grisham el jueves de hacer un último intento de resucitar críticas a su carrera y reputación.

“Milisegundo. Grisham no estaba en la Casa Blanca el 6 de enero, y su comportamiento en su papel de jefa de gabinete equivale, en última instancia, a negligencia en el cumplimiento del deber”, afirmó la ex primera dama, y ​​luego agregó que su subordinado “no le proporcionó información sobre los eventos”, ya que había abandonado su puesto en Washington, DC.

“Vergonzosamente, este comportamiento solo es conocido de forma parcial por el público; sin embargo, fue consistente para la Sra. Grisham”, continuó Melania Trump.

Grisham tuiteó el intercambio capturado un día después de que la ex asesora de la Casa Blanca, Cassidy Hutchinson, testificara ante el comité del 6 de enero e hiciera varias afirmaciones explosivas, incluida la de que Trump había intentado dominar al equipo del Servicio Secreto y conducir él mismo hasta el Capitolio.

“Conociéndola (a Melania) tan bien como yo en ese entonces, era tan extraño que ella no lo hubiera condenado, ese fue el momento en que se me quebró todo”, dijo Grisham al programa New Day de CNN.

“Ayer, al escuchar el testimonio de Cassidy, me sentí obligada a mostrar ese texto porque pensé que tenía mucho contexto, y de nuevo, conociendo a Melania como yo, estaba tan decepcionada, desanimada y asqueada de que ella no se pusiera de pie y dijera simplemente ‘No debería haber violencia’”.

“Si hubiera estado informada de todos los detalles, naturalmente habría denunciado de inmediato la violencia que ocurrió en el edificio del Capitolio”, dijo la ex primera dama.

“Y aunque el comportamiento de la Sra. Grisham es decepcionante, no es sorprendente ni es un incidente aislado. Esta no es la primera vez que un ex miembro del personal intenta mantener su relevancia y ganancias al usar mi nombre para crear una narrativa falsa”.

