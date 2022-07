Lo lastiman las críticas de los chivahermanos: A Santiago Ormeño le duele que digan que no es mexicano

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Desde hace varios días Santiago Ormeño está en el ojo del huracán, debido a que representa a la selección de Perú y es el refuerzo estelar de Chivas, un equipo que por tradición contrata solo a jugadores mexicanos, por lo que el delantero declaró que lo lastiman las críticas de los aficionados que lo señalan por esta razón.

La polémica se desató a raíz de que muchos chivahermanos pensaron que al representar al conjunto nacional de otro país, Ormeño no era mexicano; sin embargo, desconocían que el artillero sí lo es, debido a que nació en la CDMX, por lo que no infringe los estatutos internos de la institución de no contratar a jugadores que no sean mexicanos por nacimiento. Otros más lo sabían y aún así lo atacaron porque más que un reglamento, consideran que lo de Chivas es una tradición y no les importa el lugar de origen del futbolista, sino que juega para Perú.

Ante esto, Santiago Ormeño dijo estar dolido por todos estos ataques que inundan las redes sociales.

Un mexicano que representa a la selección de Perú y que canta el himno de Perú y ya jugó como Peruano. CUENTALA COMO QUIERAS MARIANITA. Ormeño es extranjero punto final. — JM Pibe (@josemanuelpibe) July 19, 2022

“Siento feo que me digan que no soy mexicano. Todos sabemos que soy mexicano, nací en la Ciudad de México, tuve la bendición de ser seleccionado peruano y nada, también soy mexicano, por eso estoy aquí”, explicó el jugador.

▶ “También soy mexicano y por eso estoy aquí”: Santiago Ormeño habla sobre las críticas que ha recibido por estar en la selección de Perú



🎥: @jmanuelfigueroa https://t.co/bOLD4vWjVI pic.twitter.com/3jTzUFL9sv— MedioTiempo (@mediotiempo) July 23, 2022

Pese a los señalamientos, el artillero que llegó para cubrir el espacio ofensivo que dejó José Juan Macías tras la lesión que lo dejará fuera de todo el torneo, no piensa tirar la toalla y buscará ganarse el cariño de la afición en la cancha:

“Tal vez me presiono de más, es lo que sé hacer, por eso juego futbol, por eso soy delantero. Lo que tengo que hacer son goles y daré lo mejor de mí para que caigan cuanto antes”, concluyó.

También puede interesarte: