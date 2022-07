¿El ataque perfecto en la MLS? Gareth Bale habla sobre Carlos Vela, máxima estrella del LAFC

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Gareth Bale ha tenido buenos días en el Real Madrid, equipo español en el que vivió los mejores años de su carrera. Sin embargo, esto quedó en el olvido, razón por la cual ahora el nacido en Galés está en la Major League Soccer con Los Angeles Football Club, equipo que ya tiene a grandes jugadores en su plantilla, como lo es el delantero nacido en México, Carlos Vela.

Ahora, tras dos juegos disputados con el equipo angelino, el exReal Madrid ya se hizo sentir dentro de las canchas, pues aprovechó un pase de Cristian ‘Chicho’ Arango, colombiano galardonado por la MLS en esta Jornada 22, para así mandar el balón al fondo de las redes, anotando así su primer tanto con la playera del equipo.

Posteriormente, el extremo por derecha se tomó un momento para hablar de sus dos compañeros, esos que han sido importante a lo largo de la temporada para así mantener el liderato de la Conferencia Oeste de la MLS.

“Siempre me iba a costar un poco acostumbrarme a jugar con nuevos compañeros, pero creo que nos entendemos muy bien. Los buenos delanteros siempre trabajan unos con otros y saben dónde estar con y sin balón”. Gareth Bale

See you on Friday ✊ pic.twitter.com/sbGr9wtAq4— LAFC (@LAFC) July 26, 2022

Siguiente rival de Los Angeles Football Club en la MLS

Tras la victoria 2-0 sobre Sporting Kansas City, el equipo de Los Ángeles tendrá que colocar todo su empeño en vencer a Seattle Sounders, para así seguir sumando puntos en lo que sería el siguiente reto a vencer por Carlos Vela, Gareth Bale y Cristian ‘Chicho’ Arango. Some breathing room at the top of the Western Conference for @LAFC after Week 22. pic.twitter.com/gfh57yBDCe— Major League Soccer (@MLS) July 25, 2022

