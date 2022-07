David Beckham recibe una serenata de su esposa al mejor estilo de las Spice Girls

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Los momentos jocosos en las redes sociales entre David Beckham y su esposa Victoria Beckham parecen no tener fin. En esta ocasión la ex Spice Girl decidió entonar una serenata para su esposo al mejor estilo del grupo británico que la lanzó a la fama y en el que incursionaba cuando se hizo novia del famoso y cotizado ex futbolista.

Según reseñó la Revista Glamour, el pasado 23 de julio, David Beckham compartió un vídeo a través de su cuenta en Instagram en el cual aparecía su esposa cantando “Stop”, una de las canciones más famosas de las Spice Girls y la cual apareció originalmente en la cinta de las Spice World en el año 1997.

“Stop right now, thank you very much, I need somebody with a human touch”, se leyó en los labios de Victoria mientras se divertía cantando la famosa pieza para su marido en lo que tituló el inglés como “Noche de karaoke con la one & only Posh Spice”. Ante esa realidad la ex Spice respondió: “Solo para ti David“.

Ya son 23 años de casados entre David Beckham y su esposa victoria

Hace 23 años la mediática pareja contrajo matrimonio en Dublin, Irlanda. Desde entonces tienen cuatro hijos, incluyendo a Romeo que recientemente debutó como futbolista vistiendo los colores del Inter Miami.

Hace poco los Beckham fueron fotografiados celebrando su aniversario, y Victoria tuvo unas gratas palabras para celebrar la fecha. “Dicen que no es divertido, dicen que nunca sonrío, dijeron que no duraría. Hoy celebramos 23 años de casados“, escribió y añadió lo siguiente: “David eres mi todo, te quiero tanto”.

Planes de David Beckham

Recientemente el campeon de Champions con el Manchester United publicó en sus redes sociales el próximo lanzamiento de lo que será el documental de su carrera a través de la plataforma Netflix. Aunque no se tiene una fecha específica, se sabe que el audiovisual se paseará por la carrera del inglés desde sus humildes inicios hasta su consagración como futbolista y ahora empresario. David Beckham es el nuevo fichaje de Netflix que lanzará un documental sobre su vida y carrera profesional https://t.co/pnxRiN2V0p— La Opinión (@LaOpinionLA) July 15, 2022

Beckham es actualmente el propietario del Inter Miami en donde se espera siga creciendo y tiene la ambiciosa idea de traer a Lionel Messi a jugar con los colores del club que hace vida en la MLS.

