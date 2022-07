Lo valoran en su país: Exentrenador de Cruz Azul es la primera opción para dirigir a la Selección de Perú

Tras el cese de Ricardo Gareca como DT de la selección de Perú, luego de perder el boleto a Qatar 2022 en el juego de repechaje contra Australia en penales, mucho se ha especulado sobre quién será su sucesor y, de acuerdo con la prensa local, el nombre que suena más fuerte ahora es el de un viejo conocido de la Liga MX.

De acuerdo con lo publicado por El Comercio, Juan Reynoso, el exentrenador de Cruz Azul, es el principal candidato a tomar las riendas del combinado nacional y, de hecho, en los próximos días se reunirá con Juan Carlos Oblitas, el director general de Futbol de la Federación Peruana, en lo que podría ser una charla para llegar a un acuerdo en este sentido.

De tal forma que, a unos meses de haber sido cesado de Cruz Azul, tras ser eliminado en cuartos de final del torneo pasado, el director técnico nacido en Lima, encontraría un nuevo trabajo con el combinado nacional de su país.

Juan Reynoso, a top candidate to become the new coach of Peru, has just arrived in Lima…



Juan Carlos Oblitas has stated that if were to stay with the FPF, Reynoso would be his top choice for new coach



Info via @Gustavo_p4 pic.twitter.com/viLPogoJN9 — The Peruvian Waltz (@PeruWaltz) July 25, 2022

Según el medio citado, la próxima semana será cuando Oblitas revele el nombre del nuevo entrenador del combinado inca. After signing back on to the federation, Juan Carlos Oblitas was asked about a new coach:



"Next week we will have a coach in the national team".



The rumors are that Reynoso is the one that is being looked at, and the ex Cruz Azul coach is in Perú. We’ll have to wait and see.— Diego Montalvan (@DMontalvan) July 26, 2022

Vale recordar que Reynoso es una figura icónica en Cruz Azul, ya que como jugador fue el último capitán campeón, además de que como DT le dio la anhelada novena estrella a la Máquina Celeste.

También puede interesarte: